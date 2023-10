MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG, FREITAG: Wegen der bis einschliesslich Freitag andauernden Feierlichkeiten zum chinesischen Nationalfeiertag bleiben die Börsen in China weiter geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die hohen Gas- und Ölpreise haben Exxon Mobil im soeben beendeten dritten Quartal voraussichtlich einen höheren Gewinnschub als im Vorquartal beschert. Wie es in einer Mitteilung des Konzerns an die Börse hiess, dürften die hohen Ölpreise 900 Millionen bis 1,3 Milliarden US-Dollar mehr als im zweiten Quartal zum Gewinn im Explorations- und Fördergeschäft (Upstream) beigetragen haben. Bei Gas dürften 200 bis 600 Millionen Dollar hinzukommen.

Im Chemikaliengeschäft rechnet Exxon hingegen mit 400 bis 600 Millionen Dollar weniger Gewinn. Hier seien geringere Margen zu erwarten, so Exxon.

Exxon wird seine Zahlen für das dritte Quartal Anfang November veröffentlichen. Analysten rechnen im Factset-Konsens mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,35 Dollar und einem Umsatz von 85,6 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Exxon 4,45 Dollar je Aktie verdient und 112 Milliarden Dollar umgesetzt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 204.000

14:30 Handelsbilanz August

PROGNOSE: -59,5 Mrd USD

zuvor: -65,02 Mrd USD

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.295,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.917,50 -0,0%

Nikkei-225 30.992,65 +1,5%

Hang-Seng-Index 17.276,66 +0,5%

Kospi 2.415,04 +0,4%

Shanghai-Composite Feiertag

S&P/ASX 200 6.925,50 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien kommt es am Donnerstag zu einer Gegenbewegung auf die teils heftigen jüngsten Kursverluste. Marktteilnehmer verweisen auf die positive Vorgabe der Wall Street und darauf, dass der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP schwächer als erwartet ausgefallen war und Zinserhöhungsängste etwas zerstreute. Dazu kamen deutlich sinkende Ölpreise. Darauf waren die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem vorangegangenen starken Anstieg etwas gesunken. Im Gegenzug erholten sich die Aktienkurse, wobei die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte überproportional profitierten. In Hongkong legt der Subindex der Technologiewerte um 1,2 Prozent zu. Unter den Einzelwerten im Sektor steigen Baidu um 1,8 und Tencent um 1,7 Prozent. Einen kräftigen Kursgewinn von 5,8 Prozent verzeichnet die Aktie des Elektroautoherstellers Xpeng. Die Tokioter Börse profitiert zusätzlich davon, dass auch die japanischen Anleiherenditen leicht zurückkommen. Die Zehnjahresrendite sinkt auf 0,790 Prozent, nachdem sie am Mittwoch erstmals seit etwas mehr als zehn Jahren auf über 0,80 Prozent gestiegen war. Gefragt sind Aktien von Versorgern und Fluggesellschaften, nachdem der Ölpreis am Mittwoch um rund 5 Prozent kräftig nachgegeben hat. Für Chubu Electric Power geht es um 3,5 Prozent aufwärts und für Kansai Electric Power um 2,5 Prozent. ANA Holdings gewinnen 3,8 Prozent und Japan Airlines 3,6 Prozent. Aktien aus der Ölbranche geben dagegen nach: Inpex und Japan Petroleum Exploration ermässigen sich in Tokio um 1,6 und 2,2 Prozent. In Seoul notieren S-Oil 2,6 Prozent schwächer. Woodside geben in Sydney um 0,6 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Blackberry haben am Mittwoch im nachbörslichen Handel von Plänen des Unternehmens profitiert, sich in zwei Gesellschaften aufzuspalten. Das Internet-der-Dinge-Geschäft soll danach in der ersten Hälfte des kommenden Geschäftsjahrs an die Börse gebracht werden. Blackberry gewannen 4,9 Prozent. Rivian sackten um 7,8 Prozent ab. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte die Ausgabe von Wandelanleihen für 1,5 Milliarden Dollar über eine Privatplatzierung angekündigt. Clorox fielen um 2,9 Prozent. Der Hersteller von Reinigungsmitteln rechnet infolge eines Cyberangriffs mit einem deutlichen Umsatzrückgang. Rite Aid gaben um 2,5 Prozent nach. Nach dem drastischen Kursrückgang im laufenden Jahr und dem Fall unter die Marke von 1,00 Dollar erfüllt die Aktie nicht mehr die Anforderungen für die Notierung an der New Yorker Börse, weshalb die Drogeriekette verwarnt wurde. Rite Aid hat nun sechs Monate bzw bis zur nächsten Hauptversammlung Zeit, die Bedingungen zu erfüllen. Andernfalls droht das Delisting.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.129,55 +0,4% 127,17 -0,1%

S&P-500 4.263,75 +0,8% 34,30 +11,1%

Nasdaq-Comp. 13.236,01 +1,4% 176,54 +26,5%

Nasdaq-100 14.776,25 +1,4% 210,64 +35,1%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 915 Mio 916 Mio

Gewinner 1.746 475

Verlierer 1.135 2.473

Unverändert 93 61

Fester - Haupttreiber waren deutlich sinkende Ölpreise und schwächer als erwartet ausgefallene Daten im ADP-Arbeitsmarktbericht. Beides dämpfte Inflationssorgen etwas, worauf am Anleihemarkt die Renditen sanken. Der Auftragseingang der Industrie im August fiel derweil stärker aus als erwartet, der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe wiederum lieferte fast eine Punktlandung. Intel legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen will die Sparte Programmable Solutions Group ausgliedern und in den nächsten zwei bis drei Jahren an die Börse bringen. Im Tarifstreit mit der US-Autogewerkschaft UAW hat Ford (-0,7%) ein neues Angebot vorgelegt. Details nannte der Konzern nicht. Niedrigere Preise vehagelten dem Eierproduzenten Cal-Maine Foods das erste Geschäftsquartal. Die Aktie büsste 7,3 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,06 -11,2 5,17 64,3

5 Jahre 4,73 -7,2 4,80 72,6

7 Jahre 4,75 -6,4 4,81 78,0

10 Jahre 4,73 -7,0 4,80 85,0

30 Jahre 4,87 -5,9 4,92 89,6

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach den kräftigen Aufschlägen der Vortage zurück. Insbesondere die deutlich gesunkenen Ölpreise sorgten hier für Entspannung und stützten die überfällige Gegenbewegung. Aber auch die unter Erwarten ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktdaten dämpften Sorgen vor einer noch strafferen Gangart der US-Notenbank.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0524 +0,2% 1,0507 1,0458 -1,7%

EUR/JPY 156,36 -0,1% 156,58 155,92 +11,4%

EUR/GBP 0,8656 -0,0% 0,8656 0,8679 -2,2%

GBP/USD 1,2158 +0,2% 1,2139 1,2050 +0,5%

USD/JPY 148,57 -0,3% 149,02 149,13 +13,3%

USD/KRW 1.349,99 -0,3% 1.354,30 1.362,02 +7,0%

USD/CNY 7,3015 +1,5% 7,1938 7,3015 +5,8%

USD/CNH 7,3173 -0,0% 7,3191 7,3219 +5,6%

USD/HKD 7,8295 +0,0% 7,8287 7,8313 +0,3%

AUD/USD 0,6364 +0,6% 0,6323 0,6308 -6,6%

NZD/USD 0,5944 +0,6% 0,5911 0,5886 -6,4%

Bitcoin

BTC/USD 27.693,13 -0,0% 27.693,53 27.438,82 +66,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach der jüngsten Stärkephase leichter - parallel zu den sinkenden US-Marktzinsen. Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach. ING-Währungsanalyst Chris Turner vermutete dennoch, dass die jüngsten starken Gewinne des Dollar sich aufgrund höherer US-Anleiherenditen und der "unaufhörlichen Serie starker US-Daten" fortsetzen dürfte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,69 84,22 +0,6% +0,47 +8,8%

Brent/ICE 86,38 85,81 +0,7% +0,57 +5,7%

Die Ölpreise gaben kräftig nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um rund 5 Prozent. Teilnehmer sprachen von einem überkauften Markt. Zudem waren die wöchentlichen Rohöllagerbestände zwar gesunken, dafür die Benzinbestände aber massiv gestiegen. Derweil bestätigte Saudi-Arabien, seine Ölförderkürzung bis zum Jahresende zu verlängern.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,86 1.820,73 +0,3% +6,13 +0,2%

Silber (Spot) 21,24 21,03 +1,0% +0,21 -11,4%

Platin (Spot) 872,33 871,00 +0,2% +1,33 -18,3%

Kupfer-Future 3,59 3,59 +0,1% +0,00 -5,8%

Der Goldpreis tendierte seitwärts und konnte damit weder vom schwächeren Dollar noch von den sinkenden Marktzinsen profitieren. Teilnehmer sagten, Gold sei technisch angeschlagen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

VERBRAUCHERPREISE PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Sep +5,9% gg Vorjahr

Verbraucherpreise Sep +6,1% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

VERBRAUCHERPREISE SÜDKOREA

Verbraucherpreise Kernrate Sep +3,3% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

