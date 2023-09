MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

Der Beschäftigungsaufbau in den USA dürfte sich im August weiter verlangsamt haben, was aus Sicht der US-Notenbank darauf hindeuten würde, dass ihr Zinserhöhungszyklus wirkt. Volkswirte erwarten, dass ausserhalb der Landwirtschaft 170.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem das Plus im Juli bei 187.000 gelegen hatte. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge bei 3,5 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,4) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,4 (4,4) Prozent. Die Inflation in den USA ist zwar deutlich gesunken, an den Finanzmärkten wird aber immer noch über eine weitere Straffung der Geldpolitik spekuliert wegen des robusten Arbeitsmarkts.

Keine wichtigen Termne angekündigt.

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +170.000 gg Vm

zuvor: +187.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 49,0

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 46,9 Punkte

zuvor: 46,4 Punkte

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.521,25 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.544,25 +0,0%

Nikkei-225 32.777,39 +0,5%

Hang-Seng-Index 0,00 0%

Kospi 2.568,26 +0,5%

Shanghai-Composite 3.127,00 +0,2%

S&P/ASX 200 7.285,30 -0,3%

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börse in Japan zeigt sich etwas fester. Die japanischen Unternehmen haben ihre Investitionen im Zeitraum April bis Juni zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, jedoch hat sich das Wachstum gegenüber Januar bis März verlangsamt. Etwas nach oben geht es auch auf dem chinesischen Festland, nachdem die chinesische Regierung weitere Massnahmen zur Stützung der schwächelnden Wirtschaft und zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. Die chinesischen Grossbanken haben bereits ihre Hypothekenzinsen gesenkt. Im Immobiliensektor steigt die Aktie von Poly Developments um 1,9 Prozent, China Vanke gewinnen 2,9 Prozent. Die chinesische Zentralbank versucht indessen den Yuan mit einer Senkung des Devisenreservesatzes zu stützen. Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. In Südkorea wird das Sentiment von besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten für August gestützt.

US-NACHBÖRSE

Dell stiegen um 8,3 Prozent, nachdem das Unternehmen Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hat, die über den Markterwartungen lagen. Der Umsatz sank zwar um 13 Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr, stieg aber um 10 Prozent gegenüber dem Vorquartal und lag deutlich über den Konsenserwartungen von 20,9 Milliarden Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen deutlich. Broadcom gaben 4,5 Prozent nach. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen hat für das dritte Geschäftsquartal über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt. Der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus. Nutanix machten einen Kurssprung um 16,7 Prozent. Das Cloud-Unternehmen hat im vierten Geschäftsquartal einen Umsatz über den Erwartungen der Analysten verzeichnet, auch der Umsatzausblick überzeugte. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. MongoDB stiegen um 4,9 Prozent, nachdem der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie im zweiten Geschäftsquartal deutlich über den Markterwartungen lagen. Auch der Ausblick kam gut an. Lululemon stiegen um 1,5 Prozent. Der Sportbekleidungshändler hat seinen Jahresausblick angehoben, nachdem der Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet gestiegen war.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.721,91 -0,5% -168,33 +4,8%

S&P-500 4.507,66 -0,2% -7,21 +17,4%

Nasdaq-Comp. 14.034,97 +0,1% 15,66 +34,1%

Nasdaq-100 15.501,07 +0,2% 38,64 +41,7%

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,20 Mrd 0,680 Mrd

Gewinner 1.375 1.747

Verlierer 1.526 1.120

Unverändert 118 134

Uneinheitlich - Nach einer viertägigen Gewinnstrecke schlossen Dow und S&P-500 mit kleinen Verlusten, die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes stiegen noch etwas weiter. Neue Konjunkturdaten brachten keine kursbewegenden Überraschungen. Der mit Spannung erwartete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, das favorisierte Preismass der US-Notenbank (Fed), lag im Juli 3,3 (Juni: 3,0) Prozent höher als vor einem Jahr und damit im Rahmen der Erwartungen. Das Ausbleiben einer Inflationsüberraschung mache es unwahrscheinlich, dass sich die Tendenz der Fed, die Zinsen bei ihrer September-Sitzung unverändert zu lassen, ändere, meinte Marktexperte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance. Salesforce wartete mit überraschend guten Zahlen auf. Dazu gab das Software- und Cloud-Computing-Unternehmen einen optimistischen Ausblick ab, der die Analystenerwartungen übertraf. Der Kurs stieg um 3,0 Prozent. Steil aufwärts ging es für Crowdstrike (+9,3%). Das Cybersecurity-Unternehmen übertraf mit Quartalsergebnissen und Ausblick die Erwartungen. Auch Okta schnitt besser ab als gedacht, die Aktie gewann 13,5 Prozent. Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement setzte sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel. Einen Kurseinbruch von 12,2 Prozent erlebten Dollar General. Der Discounter hatte bei Vorlage der Zweitquartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Intel verteuerten sich um 1,8 Prozent. Kurstreiber war Intel-CEO Pat Gelsinger mit der Aussage, dass das Unternehmen derzeit über der Mitte seiner Prognose für das dritte Quartal liegt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,84 -3,3 4,87 41,8

5 Jahre 4,23 -4,0 4,28 23,5

7 Jahre 4,20 -1,6 4,21 22,9

10 Jahre 4,10 -1,4 4,11 21,7

30 Jahre 4,20 -2,7 4,23 23,1

An den vergangenen Tagen hatten Hinweise auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts sowie eine schwache Stimmung der US-Verbraucher Spekulationen auf ein Ende der Fed-Zinserhöhungen angefacht. Nun fiel der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago im August zwar deutlich höher aus als erwartet, liegt aber immer noch im Schrumpfung anzeigenden Bereich. In der Folge ging es mit den Anleiherenditen erneut nach unten - im Zwei- und Zehnjahresbereich auf die niedrigsten Niveaus seit drei Wochen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0847 +0,0% 1,0842 1,0901 +1,3%

EUR/JPY 157,89 +0,1% 157,80 158,89 +12,5%

EUR/GBP 0,8562 +0,1% 0,8556 0,8572 -3,3%

GBP/USD 1,2669 -0,0% 1,2672 1,2718 +4,7%

USD/JPY 145,57 +0,0% 145,54 145,76 +11,0%

USD/KRW 1.317,18 +1,2% 1.301,70 1.323,71 +4,4%

USD/CNY 7,2656 +1,4% 7,1642 7,2898 +5,3%

USD/CNH 7,2683 -0,1% 7,2748 7,2975 +4,9%

USD/HKD 7,8435 +0,0% 7,8417 7,8442 +0,4%

AUD/USD 0,6475 -0,1% 0,6485 0,6485 -5,0%

NZD/USD 0,5961 -0,1% 0,5966 0,5963 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 26.021,24 +0,1% 25.999,77 27.282,22 +56,8%

Der Dollar machte nach dem Rücksetzer der Vortage etwas Boden gut. Der Euro fiel deutlich zurück unter die Marke von 1,09 Dollar auf 1,0849, obwohl die Inflation in der Eurozone im August höher ausgefallen war als erwartet. Eine den Euro stützende EZB-Zinserhöhungsspekulationen blieb aber aus, weil der Markt für die nächste Zinssitzung ohnehin keine Zinserhöhung mehr erwartet. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent.

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,77 83,63 +0,2% +0,14 +7,0%

Brent/ICE 87,03 86,83 +0,2% +0,20 +6,0%

Die Ölpreise legten um bis zu 2,4 Prozent zu und stiegen bereits den sechsten Tag in Folge. Sie wurden übergeordnet weiter gestützt von den Produktionskürzungen der Opec+, dazu kamen zuletzt als Preistreiber deutliche Rückgänge der US-Ölvorräte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.940,28 1.940,21 +0,0% +0,07 +6,4%

Silber (Spot) 24,47 24,43 +0,2% +0,04 +2,1%

Platin (Spot) 972,20 972,38 -0,0% -0,18 -9,0%

Kupfer-Future 3,81 3,77 +1,0% +0,04 -0,2%

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

NOTENBANK CHINA

