MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, sieht das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Er erwarte, dass die Notenbank im ersten Quartal kommenden Jahres mehr Klarheit darüber haben dürfte, ob die Bank das Ziel erreichen könnte, basierend auf der Dynamik des Lohnwachstums zu diesem Zeitpunkt und den Preisdaten für die zweite Jahreshälfte, sagte er bei einem Treffen mit Wirtschaftsführern in Hokkaido. Ende Juli hob die BoJ die Obergrenze für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen von 0,5 Prozent auf 1 Prozent an. Es sei unwahrscheinlich, dass die 10-jährige Rendite sofort 1 Prozent erreiche, sagte Tamura. Übermässige Renditeschwankungen sollten durch verstärkte Anleihekäufe verhindert werden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +200.000 Stellen

zuvor: +324.000 Stellen

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,4% gg Vq

1. Veröff.: +2,4% gg Vq

1. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

1. Veröff.: +2,2% gg Vq

1. Quartal: +4,1% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.507,75 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.422,25 +0,0%

Nikkei-225 32.317,52 +0,3%

Hang-Seng-Index 18.557,81 +0,4%

Kospi 2.563,68 +0,5%

Schanghai-Composite 3.135,78 -0,0%

S&P/ASX 200 7.297,50 +1,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte folgen den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort hatten maue Wirtschaftdaten die Rentenrenditen unter Druck gesetzt, weil Zinserhöhungsfantasien ausgepreist wurden. Doch holt die chinesischen Märkte trotz der Hoffnung auf sinkende Marktzinsen die trübe Realität schnell wieder ein, die Indizes geben den Löwenanteil ihrer Aufschläge im Verlauf wieder ab. Die grössten staatlichen Banken in China erwägen laut einem Bericht zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Auch die Zinsen auf bereits bestehende Hypotheken sollen sinken. Händler sprechen von erneutem Stückwerk, der grosse Wurf seien auch diese Massnahmen nicht. Die Immobilienpreise sänken und die Nachfrage gehe trotz des Bedarfs an Wohnimmobilien zurück. Auf dem Festland sind Halbleiterwerte und Technologietitel gesucht, die von sinkenden Finanzierungskosten besonders deutlich profitierten. Xiaomi steigen in Hongkong um 1,8 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hat den Nettogewinn mehr als verdoppelt. Der in Schieflage geratene Immobilienentwickler Country Garden will neue Aktien ausgeben, der Kurs gibt um 1,1 Prozent nach. In Japan sind Elektronik- und Maschinenbautitel gesucht - begünstigt durch die Hoffnung auf niedrige Finanzierungskosten. Diese Hoffnung wird auch von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, gestützt. Denn er sieht das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wird am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde. Auch in Südkorea sorgt die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht.

US-NACHBÖRSE

Während der Kurs der Hewlett Packard Enterprise (HPE) um 1,1 Prozent nachgab, brachen HP Inc um 10,7 Prozent ein (siehe unten). Der Elektronikgrosshändler Avnet kündigte eine Anhebung der Dividende um 7 Prozent an, der Kurs legte um 0,7 Prozent zu. PVH, Mutteraktie der Modemarken Tommy Hilfiger und Calvin Klein, kletterten um 2,2 Prozent. Die Gesellschaft verbuchte Geschäftszahlen oberhalb der Marktschätzungen. Ambarella stürzten dagegen um 16,4 Prozent ab, der Hersteller von Video-Halbleitern verschreckte mit einem Ausblick klar unter Marktprognose. Zudem verbuchte die Gesellschaft einen gestiegenen Verlust bei gesunkenen Erlösen. Box sackten um 8,4 Prozent ab, der Cloud-Spezialist senkte seinen Ausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.852,67 +0,8% 292,96 +5,2%

S&P-500 4.497,63 +1,5% 64,34 +17,1%

Nasdaq-Comp. 13.943,76 +1,7% 238,63 +33,2%

Nasdaq-100 15.376,55 +2,2% 324,09 +40,6%

Dienstag Montag

Umsatz NYSE (Aktien) 737 Mio 659 Mio

Gewinner 2.416 2.140

Verlierer 528 762

Unverändert 85 108

Sehr fest - Schwache Konjunkturdaten sorgten für Zinshoffnungen und trieben Aktien- und Anleihekurse nach oben. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August fiel nicht nur deutlich schwächer als erwartet aus, zugleich wurde auch der Vormonatswert nach unten revidiert. Dazu ging die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurück als prognostiziert. Die schwachen Daten weckten Hoffnungen auf eine sinkende Lohninflation und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass der Zinsgipfel doch erreicht worden sei, hiess es. Insbesondere die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes nahmen kräftig Fahrt auf. Neue Geschäftszahlen des Einzelhändlers Best Buy trieben den Kurs um 3,9 Prozent. Big Lots haussierten um 26,8 Prozent. Der Einrichtungsspezialist war zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet. TSR machten einen Satz um knapp 11 Prozent, nachdem der Vorstand einen Prozess zur Identifizierung und Bewertung potenzieller strategischer Alternativen eingeleitet hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,91 -15,9 5,07 48,9

5 Jahre 4,26 -13,1 4,40 26,5

7 Jahre 4,23 -10,4 4,33 25,6

10 Jahre 4,12 -8,2 4,20 24,0

30 Jahre 4,23 -4,7 4,28 26,2

Am Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für kommende Zinserhöhungen nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages deutlich. Entsprechend bildeten sich die Marktzinsen zurück, vor allem am kurzen Ende.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0875 -0,0% 1,0879 1,0818 +1,6%

EUR/JPY 158,96 +0,1% 158,74 158,43 +13,3%

EUR/GBP 0,8608 +0,1% 0,8603 0,8579 -2,7%

GBP/USD 1,2633 -0,1% 1,2646 1,2611 +4,5%

USD/JPY 146,19 +0,2% 145,93 146,45 +11,5%

USD/KRW 1.323,13 +0,2% 1.320,25 1.323,02 +4,9%

USD/CNY 7,2903 +1,7% 7,1655 7,2901 +5,7%

USD/CNH 7,2981 +0,2% 7,2828 7,2971 +5,3%

USD/HKD 7,8457 -0,0% 7,8467 7,8458 +0,5%

AUD/USD 0,6476 -0,1% 0,6480 0,6438 -5,0%

NZD/USD 0,5954 -0,3% 0,5970 0,5923 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.449,84 -0,7% 27.651,64 25.989,56 +65,4%

Der Dollar geriet im US-Handel stark unter Druck - parallel zu den sinkenden Anleiherenditen. Der Euro zog um rund 1 Cent auf 1,0885 Dollar an. Der Dollarindex gab um 0,6 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,50 81,16 +0,4% +0,34 +4,1%

Brent/ICE 85,74 85,49 +0,3% +0,25 +3,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 35,20 -100,0% -35,20 -57,6%

Öl verteuerte sich um bis zu 1,4 Prozent. Etwas gestützt wurde der Preis davon, dass der Wirbelsturm Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,10 1.937,61 -0,1% -1,51 +6,2%

Silber (Spot) 24,60 24,78 -0,7% -0,17 +2,6%

Platin (Spot) 980,33 981,00 -0,1% -0,68 -8,2%

Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,4% -0,02 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verteuerte sich um gut 18 auf 1.938 Dollar je Feinunze. Niedrigere Anleiherendite machen das Edelemetall als Anlage relativ betrachtet attraktiver.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche mit 11,5 Millionen Barrel sehr stark zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,4 Millionen Barrel nach plus 1,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

