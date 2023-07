MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Nach Einschätzung der Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, muss die Fed die Zinsen weiter anheben. "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und zeitgerechten Pfad zurück zu 2 Prozent bewegt, muss der Leitzins meiner Ansicht nach noch etwas weiter von seinem derzeitigen Niveau ansteigen und dann für eine Weile auf diesem Niveau verbleiben, während wir mehr Informationsen über die Entwicklung der Wirtschaft sammeln", sagte sie.

Das Risiko, dass die Federal Reserve "zu wenig" tut, um die Inflation zu senken, überwiege immer noch das Risiko, dass sie die Zinsen in einem Tempo erhöht, das die USA in eine tiefe Rezession stürze. Davor warnte die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly. Die Kluft zwischen diesen beiden Risiken werde jedoch immer geringer. "Wir brauchen wahrscheinlich noch ein paar Zinserhöhungen im Laufe dieses Jahres, um die Inflation wirklich auf einen nachhaltigen Pfad von 2 Prozent zu bringen", sagte Daly.

Freundlich - Aufwärts geht es mit den Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag im Verlauf des Handels. Im Fokus stehen Massnahmen Pekings zur Stützung der Wirtschaft. Daneben schwelt weiter das Thema US-Zinsen, denn am Mittwoch werden die Verbraucherpreise in den USA veröffentlicht. Einige Repräsentanten der Fed haben signalisiert, dass die Zinsen zwar weiter steigen dürften, dass der Zinsgipfel aber auch nahe sein könnte. Darauf waren in den USA die Marktzinsen deutlich gesunken. Der Index der Börse Schanghai liegt 0,5 Prozent im Plus, während es in Hongkong 1,5 Prozent nach oben geht. Peking hat erklärt, dass es die Rückzahlungsfrist bestehender Darlehen für zahlungsunfähige Bauträger verlängern wird, um die rechtzeitige Fertigstellung der im Bau befindlichen Häuser zu gewährleisten. Teilnehmer rechnen mit weiteren Schritten des Landes zur Stärkung der heimischen Ökonomie. In Hongkong werden weiter die Gespräche zwischen US-Finanzministerin Janet Yellen und der chinesischen Führung am Wochenende bewertet. Yellens Besuch habe zaghafte Anzeichen für Fortschritte bei der Stabilisierung der Beziehungen zwischen China und den USA gezeigt, heisst es. Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 0,2 Prozent auf 32.267 Punkte). Sorgen wegen Kreditkosten seien in den Hintergrund geraten, heisst es dort. Angesichts der gesunkenen US-Anleiherenditen gehe es bei den Finanzwerten abwärts, so Teilnehmer. Am koreanischen Markt (+1,4%) werden Halbleiter- und Internetwerte gekauft. Vor allem die Stärke der Wall Street am Vorbabend stütze den Markt. Dazu komme Schnäppchenjagd nach einer fünf Tage andauernden Verlustserie, heisst es.

Meldungen zu kleineren Unternehmen haben das nachbörsliche Geschäft an der Wall Street am Montag geprägt.

Die Aktien von Voxx International fielen um 13 Prozent. Das Unternehmen der Unterhaltungselektronikbranche hat für das vergangene Quartal einen grösseren Verlust und rückläufige Umsätze gemeldet. CalAmp meldete einen geringeren Verlust im ersten Quartal des Geschäftsjahres, auch wenn der Umsatz zurückging, was auf das Geschäft mit Telematikprodukten zurückzuführen ist. Die Aktie quittierte dies mit einem Plus von 0,9 Prozent. EzFill Holdings hat über einen neuen Auslieferungsrekord im zweiten Quartal berichtet. Die Aktien des Unternehmens für mobile Treibstoffe stiegen um 5,5 Prozent. Better Therapeutics steigerten sich um 29 Prozent. Das Unternehmen für verschreibungspflichtige digitale Therapeutika teilte mit, dass die U.S. Food and Drug Administration AspyreRx zur Behandlung für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes zugelassen hat. Iovance Biotherapeutics gab bekannt, dass es ein öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 150 Millionen Dollar plant. Die Aktien des Entwicklers neuartiger Krebsimmuntherapien fielen um 10 Prozent. E2open Parent Holdings prognostiziert für das zweite Quartal und für das gesamte Geschäftsjahr ein Wachstum der Abonnementeinnahmen. Die Titel des Softwareunternehmens stiegen um 7,4 Prozent.

Etwas fester - Stützend wirkten die "deflationäre Tendenz" der chinesischen Erzeugerpreise, weil sie Hoffnungen untermauerten, dass Peking mit geeigneten Massnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft gegensteuern werde. Dazu kamen Kommentare von US-Notenbankern, die mehrheitlich darauf hoffen lassen, dass der Zinsgipfel nah sein dürfte und es möglicherweise nur noch eine weitere Zinserhöhung geben wird. Am Anleihemarkt knickten die Marktzisen ein, was die Stimmung für Aktien entsprechend befeuerte. Honeywell stiegen um 2,2 Prozent. Das Unternehmen kauft den Spezialisten für Cybersicherheit Scadadefense für eine ungenannte Summe. Nanobiotix machten einen Satz von 39,8 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hatte eine Lizenz- und Entwicklungspartnerschaft mit Johnson & Johnson (+0,2%) vereinbart. Icahn Enterprises sprangen um 20,2 Prozent nach oben. Grossunternehmer Carl Icahn soll nach einer Verständigung mit Gläubigern seine persönlichen Kredite vom Aktienkurs seines Unternehmens abkoppeln. Icahn drohte eine Nachschussforderung, da er sich Milliarden geliehen und als Sicherheit Papiere von Icahn Enterprises hinterlegt hatte.

Die Renditen sanken deutlich, nachdem aus Notenbankerkreisen Kommentare kamen, die Hoffnungen auf einen kurz bevorstehenden Zinsgipfel schürten. Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, sagte ähnlich wie Fed-Vize Michael Barr: "Um sicherzustellen, dass sich die Inflation auf einem nachhaltigen und rechtzeitigen Weg zurück zu 2 Prozent befindet, muss der Leitzins meiner Meinung nach noch etwas weiter von seinem derzeitigen Niveau ansteigen und dann für eine Weile auf diesem Niveau verbleiben, während wir mehr Informationen über die Entwicklung der Wirtschaft sammeln". Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, vertrat die Auffassung, dass die Fed geduldig sein und abwarten könne, wie sich die früheren Zinserhöhungen auswirken.

Der Dollar verlor mit den Spekulationen auf einen nahen Zinshöhepunkt und den darauf sinkenden Marktzinsen deutlich weiter an Boden. Der Dollarindex sank um 0,3 Prozent.

Die Ölpreise gaben um bis zu 0,8 Prozent nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem Sechswochenhoch zum Wochenschluss.

