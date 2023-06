MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Singapur ruht der Börsenhandel wegen des islamischen Opferfests.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank bezeichnet die grössten US-Kreditinstitute in ihrem diesjährigen Bankenstresstest nach einer Reihe von Zusammenbrüchen mittelgrosser Banken zu Beginn des Jahres weiterhin als gesund. Alle 23 Geldhäuser, die an den Stresstests teilnahmen, schnitten gut ab. Konkret bedeutet dies, dass sie über dem Mindestkapitalniveau bleiben und auch in einer schweren Rezession weiterhin Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben würden. Die Fed teilte auch mit, dass die grössten Banken bei einer Ergänzung des Tests gut abgeschnitten hätten. Dabei wurde untersucht, wie die Kreditgeber einen Zinsanstieg verkraften würden. Die Ergebnisse dieses sogenannten "Sondierungsmarktschocks" werden keine Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen der Banken im nächsten Jahr haben. Sie könnten jedoch in Änderungen einfliessen, die die Fed angedeutet hat, um die Tests zu verschärfen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,4% gg Vq

2. Veröff.: +1,3% gg Vq

4. Quartal: +2,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,2% gg Vq

2. Veröff.: +4,2% gg Vq

4. Quartal: +3,9% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 264.000

zuvor: 264.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.419,00 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.146,00 +0,1%

Nikkei-225 33.195,90 +0,0%

Hang-Seng-Index 18.904,92 -1,4%

Kospi 2.558,26 -0,2%

Shanghai-Composite 3.186,78 -0,1%

S&P/ASX 200 7.194,40 -0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Mit Ausnahme von Hongkong tut sich wenig. Für etwas Unterstützung in Tokio sorgt der Yen, der auf seinem Mehrmonatstief verharrt. In Hongkong geht es für den zuletzt bereits oft volatileren HSI kräftig südwärts. Die Marktteilnehmer dort seien verunsichert, weil die US-Regierung ein mögliches Verbot von Chipexporten nach China erwäge, erklärt CMC-Analystin Tina Teng. Der Subindex der Technikaktien büsst 1,9 Prozent ein.An den anderen Plätzen ist von Zurückhaltung mit Blick auf den Halbjahresultimo zu hören, an dem unter anderem viele Fonds Zwischenbilanz ziehen. Ausserdem wollten viele Akteure weitere Konjunkturdaten abwarten, die potenziell Aufschlüsse über das weitere Vorgehen der Notenbanken bringen könnten. Am Vortag betonte US-Notenbankchef Powell beim Notenbanken-Forum in Portugal, dass der Offenmarktausschuss bei seinen jüngsten Beratungen nicht konkret beschlossen habe, ob die Zinsen nun nur noch bei jeder zweiten Sitzung angehoben werden sollten. Unter den Einzwelwerten geht es in Hongkong für Swire Pacific um 5,4 Prozent nach oben. Der Mischkonzern hat mitgeteilt, die Tochter Swire Coca-Cola USA für 3,9 Milliarden Dollar verkaufen zu wollen.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology legten um 3 Prozent zu, nachdem der Speicherchiphersteller mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen übertroffen hatte. Für H.B. Fuller ging es nach den Zweitquartalszahlen um 3,9 Prozent nach unten. Sowohl Gewinn und Umsatz des Klebstoffherstellers waren rückläufig und fielen schwächer als erwartet aus, belastet von schwacher Nachfrage und dem Abbau von Lagerbeständen bei Kunden. Gut kamen dagegen die Viertquartalszahlen von Worthington Industries an, der Kurs legte um 3,7 Prozent zu. Der Hersteller unter anderem von Druckgasbehältern hatte einen signifikanten Nettogewinnanstieg gemeldet. Concentrix verbilligten sich nach dem Zweitquartalsausweis, der einen unerwartet deutlichen Gewinnrückgang zeigte, um 7,1 Prozent. Visa (+0,2%) zeigten sich wenig bewegt von der geplanten Übernahme des Finanztechnologieunternehmens Pismo für 1 Milliarde Dollar in bar. Black Diamond Therapeutics (-5,4%) litten unter einer Kapitalerhöhung. Auch das Biopharmaunternehmen Cormedix kündigte eine Kapitalerhöhung an, der Kurs knickte um über 18 Prozent ein. Overstock.com wurden um 6,3 Prozent nach oben genommen. Das Unternehmen hatte den Abschluss der Übernahme der Marke Bed Bath & Beyond für rund 21 Millionen Dollar der insolventen Möbelkette mitgeteilt. Auch Dermtech verteuerten sich um gut 6 Prozent. Das Dermatologieunternehmen will die Ausgaben durch einen Restrukturierungsplan senken, der eine Reduzierung der Belegschaft um 15 Prozent vorsieht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.852,66 -0,2% -74,08 +2,1%

S&P-500 4.376,86 -0,0% -1,55 +14,0%

Nasdaq-Comp. 13.591,75 +0,3% 36,08 +29,9%

Nasdaq-100 14.964,58 +0,1% 18,67 +36,8%

Mittwoch Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 831 Mio 810 Mio

Gewinner 1.620 2.136

Verlierer 1.320 807

unverändert 104 97

Kaum verändert - Belastet wurde die Stimmung etwas von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er sagte auf dem EZB-Notenbankerforum in Sintra, die geldpolitische Straffung müsse fortgesetzt werden, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Ausserdem bremsten Berichte, denen zufolge Washington ein neues Exportverbot von KI-Chips nach China verhängen will. Aktien der Chiphersteller AMD (-0,2%), Nvidia (-1,8%) und Intel (-1,5%) gaben nach. Carnival (+8,8%) legten den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Die Aktien der Kreuzfahrtreederei hatten am Montag zunächst mit Verlusten auf starke Geschäftszahlen und einen optimistischen Ausblick reagiert, was Beobachter als "Sell on good News"-Reaktion bezeichnet hatten. Jefferies Financial legten um 3,5 Prozent zu. Zwar waren die Quartalszahlen des Finanzinstituts einnahmen- und gewinnseitig deutlich rückläufig, der CEO sprach aber von einem guten Geschäft im Juni und einer Rückkehr zu einem normaleren Umfeld. Für Aerovironment ging es um 5 Prozent aufwärts. Der Drohnenhersteller hatte mit dem Gewinn die Schätzungen übertroffen und gab eine überzeugende Prognose für das laufende Geschäftsjahr ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 -5,0 4,76 28,8

5 Jahre 3,98 -5,5 4,03 -2,4

7 Jahre 3,85 -6,3 3,91 -12,3

10 Jahre 3,71 -5,5 3,76 -17,0

30 Jahre 3,81 -3,6 3,84 -16,5

Die Anleihrenditen gaben nach, wobei die Blicke auf das Notenbanken-Forum in Portugal gerichtet waren. Dort hatte US-Notenbankchef Powell gesagt, dass man sich bei der Fed in den jüngsten Beratungen nicht auf den weiteren Zinskurs geeinigt habe. Powell betonte, man habe nicht beschlossen, nun nur noch bei jeder zweiten Sitzung die Zinsen anzuheben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:04 % YTD

EUR/USD 1,0896 -0,2% 1,0915 1,0942 +1,8%

EUR/JPY 157,50 -0,1% 157,60 157,53 +12,2%

EUR/GBP 0,8627 -0,1% 0,8637 0,8598 -2,5%

GBP/USD 1,2630 -0,1% 1,2639 1,2726 +4,4%

USD/JPY 144,55 +0,1% 144,38 143,98 +10,2%

USD/KRW 1.317,38 +0,6% 1.309,50 1.307,83 +4,4%

USD/CNY 7,2476 +0,0% 7,2445 7,2344 +5,1%

USD/CNH 7,2577 +0,2% 7,2451 7,2453 +4,8%

USD/HKD 7,8334 +0,0% 7,8325 7,8327 +0,3%

AUD/USD 0,6617 +0,2% 0,6601 0,6641 -2,9%

NZD/USD 0,6081 +0,1% 0,6077 0,6100 -4,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.181,31 +0,1% 30.136,76 30.390,49 +81,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar machte im Tagesverlauf nach und nach die Verluste vom Vortag wieder wett. Im asiatisch dominierten Handel am frühen Donnerstag zieht er weiter an.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,16 69,56 -0,6% -0,40 -12,9%

Brent/ICE 73,58 74,03 -0,6% -0,45 -12,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten um knapp 3 Prozent stark zu. Für Auftrieb sorgte, dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken waren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,95 1.907,78 -0,1% -2,82 +4,5%

Silber (Spot) 22,73 22,73 +0,0% +0,01 -5,2%

Platin (Spot) 919,45 915,50 +0,4% +3,95 -13,9%

Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,1%) bewegte sich trotz gesunkener US-Marktzinsen kaum. Bremsend wirkte der festere Dollar und die Erwartung eines weiterhin hohen Zinsniveaus.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN - Einzelhandel

Die australischen Einzelhandelsumsätze sind im Mai saisonbereinigt um 0,7 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten ein Plus von 0,1 Prozent geschätzt.

JAPAN - Einzelhandel

Die japanischen Einzelhandelsumsätze sind im Mai zum Vorjahr um 5,7 Prozent gestiegen.

MICRON TECHNOLOGIES

