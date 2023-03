MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Klebstoffhersteller H.B. Fuller hat mit den Zahlen für das erste Quartal 2022 die Erwartungen verfehlt. Der Gewinn lag bei 21,9 Millionen Dollar, auf bereinigter Basis und pro Aktie 0,55 Dollar. Analysten hatten mit 0,59 Dollar gerechnet. Der Umsatz erreichte 809,2 Millionen Dollar, verglichen mit einem Konsenswert von 825,4 Millionen. Für das Gesamtjahr sieht H.B. Fuller den Gewinn je Aktie in einer Spanne von 4,10 bis 4,50 Dollar.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

2. Veröff.: +2,7% gg Vq

3. Quartal: +3,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,9% gg Vq

2. Veröff.: +3,9% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 195.000

zuvor: 191.000

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.063,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.975,00 +0,1%

Nikkei-225 27.658,04 -0,8%

Hang-Seng-Index 20.216,91 +0,1%

Kospi 2.458,03 +0,6%

Shanghai-Composite 3.246,04 +0,2%

S&P/ASX 200 7.122,30 +1,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Trotz klar positiver Vorgaben der Wall Street geht es nur uneinheitlich zu. In den USA waren die jüngsten Sorgen um Probleme im Bankensektor nach mittlerweile erfolgten diversen Unterstützungsmassnahmen weiter in den Hintergrund getreten. In Tokio gibt der Nikkei-225-Index die stattlichen Vortagsgewinne wieder ab. Dass der Yen weiter deutlich an Boden gegenüber dem Dollar verliert, stützt diesmal nicht. Händler betonen aber, dass viele Aktien ex Dividende gehandelt würden, was den Index bremse. Unter den Einzelwerten schliessen sich in Seoul HK Hynix (+1,8%) der Rally von US-Chipwerten wie Micron und Intel an, nachdem sich Micron zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf geäussert hatte. Der Kurs des Halbleiterindustrieausrüsters Hanmi Semiconductor macht einen Satz um 5,0 Prozent und LX Semicon verteuern sich um 0,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

RH gaben um 5,2 Prozent nach. Die Holding mit der operativen Inneneinrichtungstochter Restoration Hardware hatte sowohl bei Gewinn wie Umsatz im jüngsten Quartal Rückgänge verzeichnet. Dazu enttäuschte der Umsatzausblick. Sprinklr konnte dagegen den Quartalsverlust eingrenzen und setzte mehr um als Analysten erwartet hatten. Der Kurs des Softwareunternehmens machte einen Satz um über 11 Prozent nach oben. Nicht gut lief das zurückliegende Quartal bei Dragonfly Energy Holdings (-9,0%). Der Lithium-Ionen-Batteriehersteller weitete den Verlust aus und setzte weniger um als gedacht. Der Kurs des Klebstoffexperten H.B. Fuller zeigte sich von den Quartalszahlen weniger bewegt, er gab um knapp 1 Prozent nach. Umsatz und Gewinn hatten die Analystenerwartungen verfehlt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.717,60 +1,0% 323,35 -1,3%

S&P-500 4.027,81 +1,4% 56,54 +4,9%

Nasdaq-Comp. 11.926,24 +1,8% 210,16 +14,0%

Nasdaq-100 12.846,03 +1,9% 235,46 +17,4%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 892 Mio 791 Mio

Gewinner 2.389 1.790

Verlierer 635 1.200

unverändert 103 130

Fest - Marktteilnehmer verwiesen auf den Rückgang des auch als Angstbarometer bezeichneten Volatilitätsindex, der unter eine langfristige Durchschnittsmarke gefallen war. Dies wurde als Zeichen einer Entspannung gewertet, zumal es für den mit Problemen kämpfenden Bankensektor zuletzt auch bereits eine Reihe von Untertsützungsmassnahmen gegeben hatte. Technologiewerte waren unter den stärksten Gewinnern. Hier stützten Aussagen von Micron, die nahelegten, dass der Markt einen Boden erreicht hat. Dazu passte, dass Infineon den Ausblick angehoben hatte. Micron gewannen 7,2 Prozent. Micron kündigte ausserdem an, im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms die Zahl der Mitarbeiter nun um etwa 15 Prozent statt 10 Prozent zu reduzieren. Intel steigerten sich um 7,6 Prozent. Lululemon Athletica legten um 12,7 Prozent zu. Der Sportbekleidungseinzelhändler hatte besser als erwartet ausgefallene Viertquartalszahlen vorgelegt. Dazu wartete Lululemon mit einem über den Schätzungen liegenden Umsatzausblick auf.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,10 +2,9 4,07 -32,3

5 Jahre 3,69 +2,2 3,67 -30,8

7 Jahre 3,64 +1,6 3,63 -32,8

10 Jahre 3,58 +1,0 3,56 -30,5

30 Jahre 3,77 +0,1 3,77 -19,8

Die Notierungen am Anleihemarkt schlossen nach einem wechselhaften Verlauf leicht im Minus - belastet von der weiter aufgehellten Stimmung für Aktien. Im Gegenzug setzten die Renditen den Anstieg der Vortage fort.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,0839 -0,0% 1,0842 1,0822 +1,3%

EUR/JPY 143,56 -0,2% 143,91 142,84 +2,3%

EUR/GBP 0,8801 -0,0% 0,8802 0,8787 -0,6%

GBP/USD 1,2315 -0,0% 1,2316 1,2316 +1,8%

USD/JPY 132,47 -0,2% 132,74 131,96 +1,0%

USD/KRW 1.301,15 -0,4% 1.306,89 1.303,34 +3,1%

USD/CNY 6,8896 +0,0% 6,8871 6,8901 -0,1%

USD/CNH 6,8905 -0,1% 6,8952 6,8906 -0,5%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,5%

AUD/USD 0,6690 +0,1% 0,6684 0,6674 -1,8%

NZD/USD 0,6223 -0,0% 0,6224 0,6234 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 28.593,47 +0,9% 28.342,54 28.014,21 +72,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar stieg nach den jüngsten Abgaben wieder. Für den Dollarindex ging es um 0,2 Prozent aufwärts. Abwärts ging es weiter mit dem Yen. Die Bank of Japan dürfte kaum ihren taubenhaften Kurs aufgeben, hiess es. Gegen den Euro konnte der Dollar keinen Boden gutmachen. Trotz der jüngsten Beruhigung blieb der Markt gegenüber den USA offensichtlich etwas skeptischer als gegenüber der Eurozone . Die Fed sei etwas vorsichtiger geworden, wohingegen die EZB nahezu unbeeinflusst von den Geschehnissen ihren Zinszyklus durchziehe und sich weiterhin restriktiv anhöre, hiess es von der Commerzbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,00 72,97 +0,0% +0,03 -9,3%

Brent/ICE 78,19 78,28 -0,1% -0,09 -8,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich in engen Grenzen uneinheitlich. Es gab stützende und belastende Faktoren. Nach zwei Tagen mit deutlichen Aufschlägen seien Gewinne mitgenommen worden, hiess es. Einerseits herrschten Angebotssorgen und Anzeichen für eine steigende Nachfrage in den USA. Auch die Schliessung einer wichtigen Pipeline für irakisches Öl stützte die Preise. Andererseits war die Senkung der russischen Produktion geringer ausgefallen als erwartet. Die offiziellen US-Öllagerdaten hatten wiederum einen überraschend deutlichen Rückgang gezeigt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.963,88 1.964,30 -0,0% -0,43 +7,7%

Silber (Spot) 23,47 23,38 +0,4% +0,10 -2,1%

Platin (Spot) 974,28 972,00 +0,2% +2,28 -8,8%

Kupfer-Future 4,09 4,09 +0,0% +0,00 +7,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-0,5%) gab etwa die Hälfte der Vortagsgewinne wieder ab.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

Keine relevanten Meldungen vorliegend.

