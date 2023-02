MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben am Sonntag im Grenzgebiet zu Kanada ein weiteres unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. US-Präsident Joe Biden habe den Abschuss über dem Huron-See als Vorsichtsmassnahme angeordnet, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter. Das Objekt sei nicht als militärische Bedrohung, aber als Gefahr für zivile Flugzeuge eingestuft worden. Es war bereits das dritte verdächtigte Objekt, das binnen weniger Tage durch US-Kampfjets vom Himmel geholt wurde.

Derweil haben die USA nach dem Abschuss eines mutmasslichen Spionage-Ballons vor fast zehn Tagen erstmals mit China über den Fall kommuniziert. Es habe "Kontakte zur Volksrepublik China wegen des Höhenballons" gegeben, gab die stellvertretende Verteidigungsministerin Melissa Dalton am Sonntag bekannt. Sie machte keine Angaben dazu, wer an dem Kontakt beteiligt war oder welchen Inhalt er hatte.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.086,75 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 12.303,25 -0,3%

Nikkei-225 27.410,48 -0,9%

Hang-Seng-Index 21.131,22 -0,3%

Kospi 2.450,50 -0,8%

Shanghai-Composite 3.281,67 +0,6%

S&P/ASX 200 7.417,80 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Vorfeld neuer US-Inflationsdaten tendieren die asiatischen Aktienmärkte überwiegend leichter. Lediglich Schanghai fällt mit Aufschlägen aus dem Rahmen. Die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise sind die wichtigsten Daten der Woche, weil sie eine Indikation für das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere Fed-Vertreter falkenhaft präsentiert und darauf verwiesen, dass die Notenbank ihre Zinsen weiter anheben wird.

In Japan verliert der Nikkei 1 Prozent, belastet von schwachen Elektronikwerten. Der Yen läuft abwärts, noch immer gedrückt von Aussagen des designierten Kandidaten für den Chefposten der Bank of Japan, Kazuo Ueda. Ueda sagte am Freitag, er wolle die Niedrigzinspolitik des derzeitigen Gouverneurs fortsetzen. Am südkoreanischen Markt fällt der Kospi um 0,7 Prozent, wobei vor allem Halbleiter-, Internet- und Batterieaktien drücken. Immobilien- und Technologiewerte ziehen den Markt in Hongkong um 0,5 Prozent abwärts. Der Hang Seng Properties Index sinkt um 2,95 Prozent, nachdem Daten der vergangenen Woche gezeigt haben, dass das Kreditwachstum im Januar den vierten Monat in Folge nachgelassen hat. In Schanghai läuft der Markt um 0,5 Prozent nach unten, belastet von den Aussichten der globalen Konjunktur. Im Blick stehen die Beziehungen zu den USA, die wegen des vermeintlichen Spionageballons über den USA sechs Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt haben, die in das chinesische Überwachungsballonprogramm involviert sind.

US-NACHBÖRSE

Blue Apron sind am Freitag nachbörslich abgestürzt, da der Essenspaketlieferant den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 70 Millionen US-Dollar plant. Für die Aktie ging es um 16 Prozent abwärts. Auch Zivo Bioscience standen massiv unter Druck, die Aktie verlor 28 Prozent. Das Biopharmaunternehmen hatte mitgeteilt, dass sein Kandidat zur Behandlung von Kokzidiose bei Masthühnern eine höhere Sterblichkeitsrate als in einer typischen Studie ergab. Berkshire Grey hat bestätigt, dass es ein unverbindliches Übernahmeangebot von Softbank Group erhalten hat, um alle ausstehenden Aktien für 1,30 Dollar pro Aktie in bar zu erwerben. Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 0,3 Prozent auf 1,48 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.869,27 +0,5% 169,39 +2,2%

S&P-500 4.090,46 +0,2% 8,96 +6,5%

Nasdaq-Comp. 11.718,12 -0,6% -71,46 +12,0%

Nasdaq-100 12.304,92 -0,6% -76,25 +12,5%

Fr Do

Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 888 Mio

Gewinner 1.611 807

Verlierer 1.460 2.253

Unverändert 114 112

Uneinheitlich - Der Dow-Jones-Index notierte im Plus, während der Nasdaq-Composite Verluste verzeichnete. Einerseits lasteten die Zinsängste, die schon am Vortag den Markt zum Kippen brachten. Andererseits hat sich die Stimmung der US-Verbraucher deutlicher verbessert als erwartet worden war. Unter den Einzelaktien stürzten Lyft im Handel um gut 36 Prozent ab. Der Uber-Konkurrent hat für das vierte Quartal überraschend einen Verlust ausgewiesen. Auch Expedia (-8,6%) verfehlte im Schlussquartal 2022 die Markterwartungen. Paypal stiegen um 3 Prozent. Der Zahlungsdienstleister verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet. Yelp rückten um 3,2 Prozent vor, nachdem das Unternehmen mit dem Umsatz in der vierten Periode positiv überrascht hat. News Corp hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal bei moderat sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Kurs verlor 9,4 Prozent. Alteryx (+4,7%) meldete für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 73 Prozent und gab einen unerwartet starken Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,51 +1,8 4,49 8,7

5 Jahre 3,94 +7,1 3,86 -6,5

7 Jahre 3,86 +8,0 3,78 -10,9

10 Jahre 3,74 +8,2 3,66 -13,8

30 Jahre 3,83 +9,7 3,73 -14,4

Am Rentenmarkt stiegen die Renditen weiter, wobei die Zinskurve sich weiter invers präsentierte - zweijährige Staatsanleihen rentierten höher als die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit. Dieser Umstand gilt gemeinhin als Rezessionssignal. Allerdings wollten viele Anleger nicht an eine Rezession glauben, wodurch die Zinsannahmen weiter anzogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0671 -0,1% 1,0679 1,0732 -0,3%

EUR/JPY 141,03 +0,5% 140,36 141,17 +0,5%

EUR/GBP 0,8858 -0,0% 0,8858 0,8871 +0,1%

GBP/USD 1,2047 -0,1% 1,2055 1,2099 -0,4%

USD/JPY 132,19 +0,6% 131,44 131,53 +0,8%

USD/KRW 1.267,97 0% 1.267,97 1.262,89 +0,5%

USD/CNY 6,8095 0% 6,8095 6,8008 -1,3%

USD/CNH 6,8389 +0,2% 6,8244 6,8082 -1,3%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8496 7,8498 +0,5%

AUD/USD 0,6912 -0,1% 0,6916 0,6930 +1,4%

NZD/USD 0,6311 +0,0% 0,6310 0,6324 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.837,25 +0,2% 21.792,73 21.855,25 +31,6%

Steigende Marktzinsen und zunehmende Zinserwartungen stützten den Dollar, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,90 79,72 -1,0% -0,82 -1,9%

Brent/ICE 85,63 86,39 -0,9% -0,76 -0,1%

Der Preisanstieg am Ölmarkt wurde den Schlagzeilen aus Russland zugeschrieben. Die Preise kamen aber wieder von den Tageshochs zurück - belastet von Spekulationen, Saudi-Arabien werde die Lücke schliessen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,00 1.865,55 -0,2% -4,55 +2,0%

Silber (Spot) 21,90 22,01 -0,5% -0,10 -8,6%

Platin (Spot) 946,23 948,65 -0,3% -2,43 -11,4%

Kupfer-Future 4,02 4,02 -0,0% -0,00 +5,4%

Der Goldpreis legte trotz des festen Dollars leicht zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

SINGAPUR WACHSTUM

Das Wachstum von Singapurs Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2022 abgeschwächt, was vor allem auf einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe und ein langsameres Wachstum in einigen anderen Sektoren zurückzuführen ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in dem im Dezember beendeten Quartal um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus den am Montag vom Ministerium für Handel und Industrie veröffentlichten revidierten Daten hervorgeht. Die Prognose lag bei 2,2 Prozent, im dritten Quartal hatte die Wirtschaft des Stadtstaates mit 4,0 Prozent deutlich stärker zugelegt.

NISSAN UND RENAULT

wollen in Indien rund 600 Millionen US-Dollar in den Bau sechs neuer Modelle investieren, darunter zwei Elektromodelle. Von sechs neuen Modellen werden für jeden der beiden Partner jeweils drei auf gemeinsamen Plattformen gebaut, wie die französische Renault SA und die japanische Nissan Motor Co. mitteilten. Die Fahrzeuge werden in Chennai in Indien entwickelt und produziert. Durch zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten werden nach Angaben der Unternehmen bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen.

CUREVAC

berichtet über den Abschluss seines Folgeangebots von gut 27 Millionen tammaktien. Mit einem öffentlichen Angebotspreis von 9,25 US-Dollar je Stammaktie seien Gesamtbruttoerlöse von rund 250 Millionen US-Dollar erzielt worden. Dies gelte vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie Angebotsaufwendungen durch Curevac.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)