MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Angesichts gesunkener Erdöl- und Treibstoffpreise hat die US-Regierung einen Plan zur Wiederauffüllung ihrer strategischen Ölreserven vorgestellt. Der Plan sei "eine Gelegenheit, ein gutes Geschäft für die amerikanischen Steuerzahler sicherzustellen", erklärte das US-Energieministerium. Die US-Regierung hatte seit März insgesamt rund 180 Millionen Barrel Erdöl aus ihrer Reserve freigegeben - um so den infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in die Höhe geschnellten Energiepreisen entgegenzuwirken. Das Energieministerium erklärte, das Wiederauffüllungsprogramm ermögliche es den USA, Öl zu einem Preis zurückzukaufen, der deutlich unter dem Verkaufspreis liege, den Washington bei der Freigabe aus der Ölreserve erzielt habe.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 3.883,75 +0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 11.358,50 +0,1%

Nikkei-225 27.237,64 -1,1%

Hang-Seng-Index 19.312,14 -0,7%

Kospi 2.352,17 -0,3%

Shanghai-Composite 3.106,47 -1,9%

S&P/ASX 200 7.133,90 -0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die bestimmenden Faktoren zum Start in die neue Woche an den ostasiatischen Börsen sind die gleichen wie zum Ende der Vorwoche. Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen der Notenbanken und damit einhergehend Bedenken einer drohenden Rezession. Dazu kommen die in dieser Gemengelage erneut negative Vorgaben der Wall Street. In Tokuio steht die Bank of Japan mit ihren zweitägigen Beratungen bis einschliesslich Dienstag im Blick. Sie hat bislang an ihrer ultraexpansiven Politik festgehalten, womit auch diesmal mehrheitlich gerechnet wird. In Hongkong, wo es anfangs noch nach oben gegangen war mit Signalen vom jährlichen Treffen der zentralen Wirtschaftsarbeitskonferenz, dass der politische Regulierungsdruck auf Technikunternehmen nachlassen könnte, werden Aktien von Kasinobetreibern verkauft. Hintergrund sind neue Investitionspläne von Sands China und Galaxy Entertainment, im Zuge der Erneuerung ihrer Lizenzen. Schwächste Aktie im australischen Leitindex waren Star Entertainment, die um 18 Prozent absackten. Auslöser waren Vorschläge der Regionalregierung, die Kasinosteuern zu erhöhen.

US-NACHBÖRSE

Ziprecruiter machten einen Satz um über 5 Prozent nach oben. Der Arbeitsvermittler hatte den beschleunigten Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 50 Millionen Dollar angekündigt. Die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq selbst, zeigte sich unbewegt von der Nachricht, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über eine Kreditfazilität über 1,25 Milliarden Dollar getroffen hat. Text

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.920,46 -0,8% -281,76 -9,4%

S&P-500 3.852,30 -1,1% -43,45 -19,2%

Nasdaq-Comp. 10.705,41 -1,0% -105,11 -31,6%

Nasdaq-100 11.243,72 -0,9% -101,50 -31,1%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 3,23 Mrd 1,03 Mrd

Gewinner 961 601

Verlierer 2.140 2.537

unverändert 134 113

Schwächer - Die Sorge, dass die US-Notenbank mit ihrer rigorosen Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte, drückte erneut auf die Stimmung. Neue Konjunkturdaten schürten diese Ängste noch, denn die Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor zeigten, dass sich die Aktivität im Dezember erneut abgeschwächt hat. Dazu kam der Grosse Verfalltag, der zusätzliche Volatilität in den Markt brachte. Bei den Einzelwerten gewannen Adobe 3 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick. Die Beteiligungsgesellschaft Advent International übernimmt in einem Milliardendeal den US-Sateillitenhersteller und -betreiber Maxar Technologies, dessen Kurs darauf um 125 Prozent explodierte. United States Steel gewannen 5,8 Prozent. Der Stahlhersteller rechnet mit einer besseren Nachfrage in den USA sowie steigenden Preisen und für das vierte Quartal mit einem bereinigten Gewinn über Marktkonsens. Der Stahlproduzent und Metallrecycler Steel Dynamics (+7,8%) rechnet für das vierte Quartal zwar mit einem niedrigeren Gewinn als im Vorjahr, äusserte sich in seinem Ausblick aber enfalls zuversichtlich. Ford (-7,1%) erhöhte die Preise für den beliebten Elektro-Pickup F-150 erneut, was nicht gut ankam.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,21 -4,3 4,26 348,2

5 Jahre 3,63 +0,6 3,62 237,1

7 Jahre 3,59 +3,5 3,56 215,1

10 Jahre 3,49 +4,2 3,45 197,9

30 Jahre 3,54 +4,3 3,50 164,0

Am Anleihemarkt setzten die Anleger wieder auf steigende Zinsen. Nachdem die Kurse am am Donnerstag noch vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatten, wurden Anleihen nun verkauft. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Marktteilnehmer verwiesen auch auf deutlich gestiegene Marktzinsen in Europa, nachdem die EZB weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0613 +0,2% 1,0592 1,0656 -6,7%

EUR/JPY 144,35 +0,1% 144,20 146,33 +10,3%

EUR/GBP 0,8717 +0,1% 0,8710 0,8741 +3,8%

GBP/USD 1,2173 +0,1% 1,2165 1,2192 -10,0%

USD/JPY 136,03 -0,1% 136,16 137,32 +18,2%

USD/KRW 1.303,24 -0,5% 1.309,96 1.318,44 +9,6%

USD/CNY 6,9797 +0,1% 6,9733 6,9722 +9,8%

USD/CNH 6,9807 +0,0% 6,9806 6,9790 +9,9%

USD/HKD 7,7845 +0,0% 7,7819 7,7785 -0,2%

AUD/USD 0,6706 +0,2% 0,6695 0,6705 -7,6%

NZD/USD 0,6376 -0,1% 0,6380 0,6362 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 16.707,67 -0,4% 16.766,79 17.467,23 -63,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den kräftigen Vortagesgewinnen gut behauptet. Er profitierte weiter von seinem Status als sicherer Hafen in Krisenzeiten, wie es mit Blick auf die Rezessionssorgen hiess. Der Euro gab leicht nach und pendelte um die Marke von 1,06 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,82 74,29 +0,7% +0,53 +8,0%

Brent/ICE 79,61 79,04 +0,7% +0,57 +9,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesverluste aus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,4 Prozent auf 74,29 Dollar je Barrel. Weiter belastete die Furcht vor einer Rezession. Angesichts der Sorge um Versorgungsengpässe und der Hoffnung auf eine Erholung der Nachfrage in China verbuchte WTI-Öl auf Wochensicht jedoch einen Gewinn von 4,6 Prozent.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,90 1.793,08 -0,1% -1,18 -2,1%

Silber (Spot) 23,11 23,22 -0,5% -0,11 -0,9%

Platin (Spot) 994,05 994,00 +0,0% +0,05 +2,4%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -14,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das am Vortag noch gemiedene Gold machte in einer technischen Gegenbewegung Boden gut. Die Feinunze verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.793 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

USA - Politik

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hält seine letzte öffentliche Sitzung ab. Die Abgeordneten wollen dabei darüber entscheiden, ob sie das Justizministerium zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump aufrufen.

TWITTER

Nach heftiger Kritik hat Twitter-Chef Elon Musk die Entsperrung der Twitter-Konten mehrerer Journalisten angekündigt. "Das Volk hat gesprochen. Die Sperre der Konten, die meinen Standort verraten haben, wird aufgehoben", schrieb Musk unter Bezugnahme auf das Ergebnis einer zuvor von ihm initiierten Umfrage. Unter anderem Vertreter der EU und UN-Generalsekretär António Guterres hatten Musk zuvor heftig kritisiert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2022 01:40 ET (06:40 GMT)