MORNING BRIEFING - USA/Asien

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Hongkong findet wegen des Chung Yeung Festivals kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Produzentenpreise in China sind im September so stark gestiegen wie seit 1996 nicht mehr. Der Erzeugerpreisindex (PPI) kletterte vergangenen Monat um 10,7 Prozent, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Im Vormonat lag der Zuwachs bei 9,5 Prozent. Ökonomen hatten laut Wall Street Journal für September nur mit einem Anstieg um 10,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat kletterte der PPI um 1,2 Prozent. Das Statistikamt erklärte, der Anstieg der Erzeugerpreise sei vor allem auf die steigenden Preise für Kohle und Produkte in energieintensiven Branchen zurückzuführen. Bislang hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise noch nicht auf die Verbraucherinflation ausgewirkt. Der chinesische Verbraucherpreisindex hat sich im vergangenen Monat dank eines Rückgangs der Lebensmittelpreise abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex stieg wie von Ökonomen erwartet um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit weniger als im August (0,8 Prozent), teilte das Statistikamt mit. Die Preise für Nahrungsmittel sanken im September um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Preise für Nicht-Nahrungsmittel um 2,0 Prozent stiegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

11:55 US/UnitedHealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q, New York

13:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q, New York

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE 318.000

zuvor 326.000

14:30 Erzeugerpreise September

PROGNOSE +0,6% gg Vm

zuvor +0,7% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE +0,5% gg Vm

zuvor +0,6% gg Vm

17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.370,50 +0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.832,25 +0,5%

Nikkei-225 28.522,32 +1,4%

Hang-Seng-Index FEIERTAG

Kospi 2.979,77 +1,2%

Shanghai-Composite 3.563,86 +0,1%

S&P/ASX 200 7.311,70 +0,5%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Inflationssorgen, die zuletzt auf den Märkten gelastet haben, treten etwas in den Hintergrund. Marktteilnehmer sprechen von einer leichten Erholung von den jüngsten Abgaben. Gleichwohl zeigen die jüngsten Daten aus China und den USA, dass vorerst nicht mit einem Ende des Preisauftriebs zu rechnen ist. Darauf deuten auch die weiter steigenden Ölpreise hin. Der Schanghai-Composite bleibt mit dem deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise allerdings etwas zurück. Der Nikkei-225 in Tokio legt deutlicher zu. Hier stützt die Ankündigung eines Konjunkturpakets von bis zu 290 Milliarden Dollar der neuen Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida. Damit sollen die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie abgemildert werden. Der Markt hatte mit weiteren Unterstützungen durch die japanische Regierung gerechnet. Vor allem Aktien aus dem Technologie-Sektor zeigen sich mit Aufschlägen, gestützt von den positiven US-Vorgaben. In Seoul sind vor allem Chemie-, Stahl- und Einzelhandels-Werte gesucht. Für etwas Entspannung sorgt, dass der Hafen von Los Angeles angesichts der globalen Lieferengpässe wegen der Corona-Pandemie 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche laufen soll. Dort werden viele Waren aus Asien umgeschlagen.

US-NACHBÖRSE

Die Rambus-Aktie zeigte sich im nachbörslichen Handel am Mittwoch wenig verändert, nachdem der Finanzvorstand des Unternehmens seinen Rückzug angekündigt hatte. Mit Wirkung vom 15. November wird Rahul Mathur den Chip-Hersteller verlassen, "um sich anderen Aufgaben ausserhalb der Halbleiter-Industrie zu widmen", wie es in einer Mitteilung des Unternehmens hiess. Die formelle Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet worden, so Rambus. Die Aktie notierte unverändert bei 21,80 Dollar. Die Papiere von Occidental Petroleum legten um 0,1 Prozent auf 32,31 Dollar zu. Der Konzern gab bekannt, seine Anteile an zwei Offshore-Feldern in Ghana an Kosmos Energy und Ghana National Petroleum Corp. für 750 Millionen Dollar zu verkaufen. Das Energieunternehmen will den Erlös

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.377,81 -0,0% -0,53 +12,3%

S&P-500 4.363,80 +0,3% 13,15 +16,2%

Nasdaq-Comp. 14.571,64 +0,7% 105,71 +13,1%

Nasdaq-100 14.774,60 +0,8% 112,49 +14,6%

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 794 Mio 780 Mio

Gewinner 2.023 1.987

Verlierer 1.239 1.302

Unverändert 164 148

Etwas fester - Technologiewerte, die oftmals einen höheren Fremdkapitalanteil aufweisen, profitierten von gesunkenen Marktzinsen. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise lagen mit 5,4 Prozent leicht höher als erwartetet. Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung im September Pläne zur Reduzierung des Anleihekaufprogramms in diesem Jahr geprüft. Wie aus dem veröffentlichten Protokoll hervorgeht, könnten die Anleihekäufe womöglich bis Mitte nächsten Jahres ganz eingestellt werden. Im Fokus stand zudem die gestartete Berichtssaison. Der Technologie-Konzern Apple (-0,4%) muss laut einem Medienbericht wegen des weltweiten Chipmangels sein Produktionsziel für das iPhone 13 senken. Einem weiteren Bericht zufolge prüft Apple das Potenzial der AirPods als Gesundheitsgerät. Der Halbleiterhersteller Qualcomm (+1,7%) hat ein Aktienrückkauf-Programm im Volumen von 10 Milliarden Dollar angekündigt. Blackrock (+3,8%) hat seinen Gewinn im dritten Quartal viel deutlicher gesteigert als erwartet. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen wuchs um 24,8 Prozent auf 9,58 Billionen Dollar. JP Morgan hat die Gewinnerwartungen deutlich geschlagen. Die Aktie gab dennoch 2,6 Prozent nach, allerdings hat sie seit Jahresbeginn um über 30 Prozent an Wert zugelegt, was zu Gewinnmitnahmen anregte. Auch wurden Bankenwerte von den gesunkenen Marktzinsen belastet. Delta Air Lines knickten um 5,8 Prozent ein. Die Fluglinie hat vor Belastungen aufgrund gestiegener Treibstoffpreise gewarnt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,36 2,4 0,34 24,5

5 Jahre 1,08 0,5 1,07 71,7

7 Jahre 1,37 -1,9 1,39 72,0

10 Jahre 1,54 -3,1 1,57 62,5

30 Jahre 2,04 -5,8 2,10 39,3

Die Renditen drehten mit den Verbraucherpreisen kurzzeitig ins Plus, kamen dann aber wieder zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere notierte 3,1 Basispunkte tiefer bei 1,54 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:49 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1591 -0,1% 1,1598 1,1550 -5,1%

EUR/JPY 131,59 +0,2% 131,36 131,20 +4,4%

EUR/GBP 0,8480 -0,1% 0,8491 0,8479 -5,1%

GBP/USD 1,3668 +0,1% 1,3660 1,3621 -0,1%

USD/JPY 113,53 +0,2% 113,26 113,60 +10,0%

USD/KRW 1.186,99 +0,0% 1.186,88 1.192,10 +9,3%

USD/CNY 6,4378 +0,2% 6,4281 6,4467 -1,4%

USD/CNH 6,4366 +0,1% 6,4281 6,4489 -1,0%

USD/HKD 7,7788 -0,0% 7,7799 7,7805 +0,3%

AUD/USD 0,7387 +0,1% 0,7380 0,7349 -4,1%

NZD/USD 0,6977 +0,2% 0,6965 0,6944 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 57.956,51 +0,7% 57.529,76 54.769,25 +99,5%

Der Dollar kam nach seinem jüngsten Höhenflug unter Druck. Der DXY-Dollar-Index gab 0,5 Prozent nach. Teilnehmer sahen darin aber nur eine Unterbrechung des Aufwärtstrends, der von der Erwartung einer strafferen Geldpolitik getragen wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,08 80,44 +0,8% 0,64 +69,5%

Brent/ICE 83,88 83,18 +0,8% 0,70 +65,4%

Die Ölpreise notierten minimal leichter auf hohem Niveau. Berichten zufolge könnten die Atom-Gespräche mit dem Iran möglicherweise schon diese Woche wieder aufgenommen werden. Sollte es hier zu einer Einigung kommen, dürfte mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Die Blicke richteten sich zudem auf die erst am späten Abend (MESZ) veröffentlichten wöchentlichen Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.791,66 1.792,90 -0,1% -1,25 -5,6%

Silber (Spot) 23,03 23,08 -0,2% -0,04 -12,7%

Platin (Spot) 1.024,75 1.023,80 +0,1% +0,95 -4,3%

Kupfer-Future 4,55 4,52 +0,7% +0,03 +29,1%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar und den gesunkenen Anleiherenditen zu, die das unverzinsliche Edelmetall attraktiver machen.

