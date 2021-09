MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In China (Mondfest) und Südkorea (Erntedankfest) findet feiertagsbedingt kein Handel statt.

MITTWOCH: In Hongkong (Tag nach dem Mittherbstfest) und Südkorea (Erntedankfest) wird wegen Feiertagen nicht gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Mit einer Warnung vor einer drohenden "historischen Finanzkrise" und "wirtschaftlichen Katastrophe" hat US-Finanzministerin Janet Yellen den Kongress erneut aufgerufen, die Schuldenobergrenze des Landes anzuheben. "Die USA sind noch nie in Zahlungsverzug geraten. Nicht ein einziges Mal", schrieb Yellen in einem Beitrag für das "Wall Street Journal". Sollte dies nun passieren, könnte dies zu stark steigenden Zinsen, einem Absturz der Aktienkurse und "weiteren finanziellen Tumulten" führen. "Unsere derzeitige wirtschaftliche Erholung würde sich in eine Rezession umkehren", warnte Yellen. Das würde die USA "Milliarden von Dollar an Wirtschaftswachstum und Millionen Jobs" kosten. Die Finanzministerin von Präsident Joe Biden erklärte, ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze werde die US-Regierung im Oktober nicht mehr ihre Rechnungen begleichen können. Die regierenden Demokraten und die oppositionellen Republikaner streiten erbittert über das Thema.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q, San Jose

22:15 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q, Memphis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen August

Baubeginne

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -7,0% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,1% gg Vm

zuvor: +2,6% gg Vm

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -190,60 Mrd USD

1. Quartal: -195,74 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.369,25 -1,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 15.068,50 +0,4%

Nikkei-225 29.937,36 -1,8%

Hang-Seng-Index 23.915,39 -0,8%

Kospi 3.124,82 -0,5%

Shanghai-Composite 0,00 0%

S&P/ASX 200 7.258,30 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Während in Schanghai und Seoul aufgrund von Feiertagen erneut kein Handel stattfindet, hat sich die Börse in Hongkong nach dem Absturz am Vortag auf ein 11-Monatstief stabilisiert. Der Hang-Seng-Index (HSI) verliert zwar weitere 0,4 Prozent, doch diesmal sind es vor allem Kursverluste bei den Technologiewerten, die den Markt belasten. Dagegen zeigen sich die Immobilienwerte nach den heftigen Abgaben zu Wochenbeginn mit einer Erholung. Dagegen geht es für die Aktie von China Evergrande nach dem Kurseinbruch um 10,2 Prozent am Montag um weitere 4,8 Prozent abwärts. Dem chinesischen Immobilienkonzern droht weiter die Zahlungsunfähigkeit. Tagesverlierer in der Region ist die Börse in Tokio. Auch hier drücken die steigenden Sorgen um China Evergrande auf das Sentiment - wie bei den übrigen Börsen schon am Vortag. Dazu kommen schwache US-Vorlagen, der Dow-Jones-Index hat am Montag den grössten Tagesverlust seit neun Wochen verzeichnet. Die Abgaben zögen sich dabei quer durch alle Branchen, heisst es. Die Blicke sind zudem auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht werden. Hier könnte die Fed genauere Hinweise geben, wann mit dem Beginn einer Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe (Tapering) zu rechnen ist. Dagegen geht in Sydney für den S&P/ASX-200 leicht aufwärts. Teilnehmer sprechen von einer Erholung, nachdem der Index am Vortag auf ein Dreimonatstief gefallen war.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von Lennar ist es im nachbörslichen US-Handel am Montag nach unten gegangen. Der US-Baukonzern verwies bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal auf "beispiellose Herausforderungen in der Lieferkette". Daher sei die Anzahl der fertiggestellten Häuser leicht unter der erwarteten Spanne geblieben. Doch sei die Nachfrage weiterhin hoch, hiess es weiter. Lennar wies einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar bzw. 4,52 Dollar je Aktie aus nach 2,12 Dollar im Vorjahr. Hier hatte der Marktkonsens bei 3,26 Dollar gelegen. Der Umsatz kletterte auf 6,9 Milliarden Dollar nach 5,9 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Analysten hatten dem Unternehmen allerdings einen Umsatz von 7,1 Milliarden Dollar zugetraut. Die Aktie reduzierte sich um 3,3 Prozent auf 95,10 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.908,66 -2,0% -676,22 +10,8%

S&P-500 4.339,94 -2,1% -93,05 +15,5%

Nasdaq-Comp. 14.653,38 -2,6% -390,59 +13,7%

Nasdaq-100 14.950,75 -2,5% -382,72 +16,0%

Montag Freitag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 3,29 Mrd

Gewinner 532 1.190

Verlierer 2.798 2.083

Unverändert 107 153

Sehr schwach - Vorrangig lastete die Krise um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande auf den Kursen. Ausserdem drückten die Unklarheit bei der weiteren US- Geldpolitik und das Ringen um die US-Schuldenobergrenze auf die Stimmung. Bankenwerte reagierten sensibel auf die Probleme in China. Goldman Sachs Group und Bank of America fielen um je 3,4 Prozent. Der Sektor verbuchte ein Minus von 2,9 Prozent. Schwächster Wert im Dow war die Caterpillar-Aktie mit einem Minus von 4,5 Prozent. Der Baumaschinenhersteller könnte von dem Evergrande-Debakel ebenfalls betroffen sein. Energiewerte litten unter dem fallenden Ölpreis. Occidental Petroleum und Devon Energy verloren je 5,4 Prozent, Marathon Oil 4,3 Prozent. Biontech (-5,6%) und Pfizer (+0,7%) wollen schnellstmöglich die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragen. Gegen die Tendenz gesucht waren auch die Aktien einiger Fluggesellschaften, denn voraussichtlich dürfen Passagiere aus der EU und Grossbritannien ab November wieder in die USA reisen. American Airlines verbesserten sich um 3,0 Prozent, United Airlines um 1,6 Prozent und Jetblue um 1,9 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,1

5 Jahre 0,82 -3,4 0,86 46,4

7 Jahre 1,11 -4,7 1,16 46,5

10 Jahre 1,32 -5,3 1,37 39,9

30 Jahre 1,85 -5,3 1,90 20,4

Staatsanleihen waren als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Die Zehnjahresrendite sank um 5,6 Basispunkte auf 1,31 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1734 +0,1% 1,1726 1,1714 -3,9%

EUR/JPY 128,55 +0,2% 128,30 128,56 +2,0%

EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8585 0,8562 -3,9%

GBP/USD 1,3673 +0,1% 1,3661 1,3679 -0,0%

USD/JPY 109,56 +0,1% 109,41 109,78 +6,1%

USD/KRW 1.184,92 -0,2% 1.187,35 1.187,21 +9,1%

USD/CNY 6,4663 0% 6,4663 6,4663 -0,9%

USD/CNH 6,4771 -0,1% 6,4815 6,4837 -0,4%

USD/HKD 7,7849 -0,0% 7,7871 7,7876 +0,4%

AUD/USD 0,7270 +0,2% 0,7254 0,7233 -5,6%

NZD/USD 0,7025 +0,0% 0,7022 0,7014 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.478,76 -2,3% 43.482,26 45.627,01 +46,2%

Der Dollar als klassische Fluchtwährung erhielt etwas Unterstützung von den Sorgen um China und von der Debatte um ein mögliches Tapering. Der Dollarindex tendierte gut behauptet. Steil abwärts ging es dagegen mit den Kursen der Kryptowährungen, weil Anleger sich aus risikoreicheren Anlageklassen zurückzogen. Bitcoin sackte zeitweise um gut 9 Prozent ab.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,10 70,29 +1,2% 0,81 +48,1%

Brent/ICE 74,56 73,92 +0,9% 0,64 +46,5%

Die Probleme in China zogen den Ölpreis kräftig mit nach unten. Zudem normalisiert sich die Produktion im Golf von Mexiko nach den Störungen durch den dortigen Hurrikan. Das Barrel der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,3 Prozent. Brent gab in ähnlicher Grössenordnung nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.762,19 1.764,18 -0,1% -1,99 -7,2%

Silber (Spot) 22,27 22,28 -0,0% -0,01 -15,6%

Platin (Spot) 921,15 915,00 +0,7% +6,15 -13,9%

Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +17,3%

Auf der Suche nach "sicheren Häfen" griffen Anleger auch zum Gold. Die Feinunze machte einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett und tendierte etwas fester.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK KANADA

Die Liberale Partei von Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat Prognosen zufolge die Parlamentswahl für sich entschieden. Ob Trudeau eine Mehrheits- oder Minderheitsregierung führen wird, blieb zunächst unklar.

U-BOOT-AFFÄRE FRANKREICH

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2021 01:44 ET (05:44 GMT)