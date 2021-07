MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Bank of Japan (BoJ) senkt ihre Wachstumsprognose für das im März 2022 endende Jahr. In ihrem vierteljährlichen Ausblicksbericht prognostizierte das Direktorium der Notenbank, dass die japanische Wirtschaft im laufenden Fiskaljahr um 3,8 Prozent wachsen wird, verglichen mit einer vorherigen Prognose von 4,0 Prozent, die im April veröffentlicht wurde. Für das Jahr, das im März 2023 endet, wird ein Wachstum von 2,7 Prozent erwartet, gegenüber einer vorherigen Prognose von 2,4 Prozent. Die BoJ erwartet zudem, dass die Kernverbraucherpreise (ohne frische Lebensmittel) im Fiskaljahr bis März 2022 um 0,6 Prozent steigen werden. Das liegt unter dem langjährigen Inflationsziel der Bank von 2 Prozent, aber höher als die vorherige Prognose von 0,1 Prozent Anstieg. Die Zentralbank behielt ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen bei etwa Null bei.

Wegen Chinas mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen an Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten hat der US-Senat einem Einfuhrverbot für Waren aus der Provinz Xinjiang zugestimmt. Das Oberhaus stimmte am späten Mittwochabend (Ortszeit) einstimmig für das Gesetz, das sich gegen Zwangsarbeit und weitere Menschenrechtsverletzungen an den muslimischen Volksgruppen in der nordwestlichen Provinz richtet. Die chinesische Regierung wies den Schritt entschieden zurück. "Die Botschaft an Peking und jedes internationale Unternehmen, das von Zwangsarbeit in Xinjiang profitiert, ist klar: Schluss damit", sagte der republikanische Senator Marco Rubio. Die Regierung in Peking reagierte mit scharfer Kritik. Die Vorwürfe seien völlig unhaltbar und die USA "schaden der Sicherheit und Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten erheblich", erklärte das Handelsministerium. "Dies ist weder für China noch für die USA förderlich, und auch nicht für die Erholung der Weltwirtschaft."

14:30 Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juli (1. Umfrage)

PROGNOSE: 86,3

zuvor: 85,5

16:00 Lagerbestände Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

E-Mini-Future S&P-500 4.352,75 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.791,75 +0,0%

Nikkei-225 28.177,06 -0,4%

Hang-Seng-Index 28.126,17 +0,5%

Kospi 3.276,05 -0,3%

Shanghai-Composite 3.558,01 -0,2%

S&P/ASX 200 7.336,00 +0,0%

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Die schwachen Vorgaben von der Nasdaq sorgen vor allem bei den Technologiewerten für Verluste. Daneben treten die Sorgen um eine rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus wieder stärker in den Vordergrund. Hier dominieren die Sorgen, dass sich dies negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken könnte. Dazu stocke das Impftempo in vielen Ländern. Der Schanghai-Composite liegt leicht im Minus. Auch hier zeigen sich die Technologiewerte mit Kursverlusten. Während sich die chinesischen Konjunkturdaten überwiegend besser als erwartet gezeigt haben, könnte sich das Wachstum bei grossen chinesischen Technologie-Unternehmen aufgrund regulatorischer Risiken verlangsamen, heisst es. Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigen sich entgegen den Abgaben im Sektor im Plus. Wegen der starken Nachfrage nach Halbleitern hat der Chiphersteller im zweiten Quartal 11 Prozent mehr verdient. In Sydney verlieren die Aktien von Rio Tinto 0,5 Prozent. "Die Produktionszahlen waren fast auf der ganzen Linie schwach", so RBC Capital Markets mit Blick auf den veröffentlichten Zwischenbericht.

US-NACHBÖRSE

Der Chiphersteller Intel prüft offenbar den Kauf des Aufttragsfertigers Globalfoundries Inc. Für die Intel-Aktie ging es um 0,5 Prozent auf 56,07 Dollar nach oben. Die Alcoa-Papiere gaben anfängliche leichte Gewinne wieder ab und zeigten sich unverändert bei 34,54 Dollar. Der Aluminiumkonzern hat in seinem zweiten Quartal 2021 einen Rekordgewinn eingefahren und davon profitiert, dass die Aluminiumpreise im Jahresvergleich um mehr als 60 Prozent gestiegen sind.

DJIA 34.987,02 +0,2% 53,79 +14,3%

S&P-500 4.360,03 -0,3% -14,27 +16,1%

Nasdaq-Comp. 14.543,13 -0,7% -101,82 +12,8%

Nasdaq-100 14.794,69 -0,7% -105,75 +14,8%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 858 Mio 869 Mio

Gewinner 1.277 1.395

Verlierer 2.008 1.889

Unverändert 167 153

Leichter - Nach neuen durchwachsen ausgefallenen Konjunkturzahlen ging es von den zuletzt teils erreichten Rekordhochs etwas nach unten. Als Stimmungsdämpfer machten Marktteilnehmer Sorgen wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie aus. Daneben sorgten sich die Akteure auch um die hohen Teuerungsraten, die ebenfalls negativ auf das Wirtschaftswachstum ausstrahlen könnten. Der Markt habe zuletzt eine perfekte Entwicklung eingepreist, diese bekomme nun Risse, kommentierte Marktexperte Derek Halpenny von MUFG. Mit Morgan Stanley (+0,2%) legte die letzte der grossen US-Banken Zahlen zum zweiten Quartal vor. Gewinn und Einnahmen waren dabei über den Erwartungen ausgefallen. Bank of New York Mellon gaben nach dem Quartalsbericht um 1,2 Prozent nach, U.S. Bancorp legten nach dem Zahlenausweis dagegen um 3,2 Prozent zu. Der Krankenversicherer Unitedhealth Group (+1,3%) verbuchte einen Gewinnrückgang, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab und erhöhte zudem die Jahresprognose. AIG verteuerten sich um 3,6 Prozent, nachdem der Versicherer einen milliardenschweren Vertrag mit der Beteiligungsgesellschaft Blackstone (+3,9%) geschlossen hatte. Stark unter Druck standen Biogen (-6,8%). Hintergrund waren Berichte, wonach Krankenhäuser das von Biogen entwickelte Alzheimer-Präparat Aduhelm nicht anwenden wollen, weil sie dessen Wirksamkeit anzweifeln.

2 Jahre 0,23 0,4 0,22 10,8

5 Jahre 0,78 -1,8 0,80 41,9

7 Jahre 1,07 -2,7 1,10 42,5

10 Jahre 1,30 -3,9 1,34 38,7

30 Jahre 1,92 -4,8 1,97 27,6

Die Renditen der US-Anleihen, die bereits am Vortag nach den Powell-Aussagen deutlich nachgegeben hatten, sackten weiter ab. Am Markt hiess es, die sinkenden Zinsen zeigten, dass die US-Notenbank beim Wort genommen werde. Daneben sprachen Teilnehmer aber auch von weiter reichlich vorhandener Liquidität, die nach Anlage suche in einem Umfeld global sehr niedriger Zinsen.

EUR/USD 1,1812 -0,0% 1,1813 1,1829 -3,3%

EUR/JPY 129,89 +0,1% 129,75 129,87 +3,0%

EUR/GBP 0,8539 -0,1% 0,8544 0,8557 -4,4%

GBP/USD 1,3833 +0,1% 1,3826 1,3822 +1,2%

USD/JPY 109,96 +0,1% 109,84 109,78 +6,5%

USD/KRW 1139,43 -0,2% 1141,46 1141,22 +5,0%

USD/CNY 6,4650 +0,1% 6,4609 6,4611 -1,0%

USD/CNH 6,4671 +0,1% 6,4629 6,4618 -0,6%

USD/HKD 7,7677 -0,0% 7,7679 7,7671 +0,2%

AUD/USD 0,7436 +0,2% 0,7425 0,7465 -3,5%

NZD/USD 0,7020 +0,5% 0,6984 0,7010 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 31.836,01 +0,4% 31.715,51 32.490,01 +9,6%

Der Dollar stabilisierte sich trotz der weiter sinkenden Zinsen nach seinem Rücksetzer vom Vortag. Der Dollar-Index legte um 0,2 Prozent zu und der Euro lag zuletzt nur noch knapp über 1,18 Dollar.

WTI/Nymex 71,68 71,65 +0,0% 0,03 +48,2%

Brent/ICE 73,48 73,47 +0,0% 0,01 +43,7%

Schwach - Die Ölpreise gaben erneut stark nach um rund 2 Prozent, weiter gedrückt von Kreisemeldungen, wonach Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eine Einigung im Streit um Fördermengen gefunden haben sollen. Demnach dürften ab dem kommenden Monat laxere Grenzen für die Förderobergrenzen gelten.

Gold (Spot) 1.826,27 1.829,45 -0,2% -3,19 -3,8%

Silber (Spot) 26,33 26,33 +0,0% +0,00 -0,3%

Platin (Spot) 1.139,30 1.142,73 -0,3% -3,43 +6,4%

Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,4% +0,02 +23,1%

- Im Zusammenhang mit der verheerenden Pandemie-Lage auf dem afrikanischen Kontinent ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Toten innerhalb einer Woche um 43 Prozent gestiegen auf 6.273.

GELDPOLITK USA

