MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Chinas Exportwachstum hat sich im Juni beschleunigt und damit die Erwartungen der Ökonomen übertroffen. Die Exporte stiegen um 32,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 27,9 Prozent im Mai. Das Ergebnis übertraf das von Ökonomen erwartete Wachstum von 23,2 Prozent. Chinas Importe stiegen im Juni um 36,7 Prozent und verlangsamten sich damit im Vergleich zum Mai (51,1 Prozent). Dennoch lag das Ergebnis im Juni deutlich über den Prognosen der Ökonomen, die einen Anstieg von 25,6 Prozent erwartet hatten. Der Handelsüberschuss des Landes weitete sich im Juni auf 51,5 Milliarden US-Dollar aus nach 45,5 Milliarden im Mai.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q, New York

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+5,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,8% gg Vj

14:30 Realeinkommen Juni

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

E-Mini-Future S&P-500 4.373,50 -0,1%

E-Mini-Future Nasdaq-100 14.877,25 +0,1%

Nikkei-225 28.717,32 +0,5%

Hang-Seng-Index 27.945,85 +1,6%

Kospi 3.269,18 +0,7%

Shanghai-Composite 3.552,37 +0,1%

S&P/ASX 200 7.346,30 +0,2%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aufwärtstendenz an den Börsen in Ostasien und Australien setzt sich am Dienstag fort - gestützt von guten Vorgaben der Wall Street. Vor allem Finanzwerte sind in der Region gesucht vor den anstehenden Quartalszahlen der grossen US-Banken. Der Schanghai-Composite erholt sich von anfänglichen Abgaben und dreht ins Plus, auch gestützt von den besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten. Gewinner in der Region ist bislang der Hang-Seng-Index, der wieder über die Marke von 28.000 Punkten springt. Die Blicke der Anleger seien schon auf die am Donnerstag anstehenden Daten zur chinesischen Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal gerichtet, heisst es von KGI Securities. Zuletzt hätten Daten auf eine leichte Abschwächung des konjunkturellen Aufschwungs hingedeutet. Der Nikkei-225 in Tokio legt ebenfalls zu. Teilnehmer sprechen aber von Zurückhaltung vor dem Beginn der Berichtssaison für das zweite Quartal.

US-NACHBÖRSE

Erneut in sehr ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel mit US-Aktien zu Wochenbeginn. Es habe kaum wichtige Unternehmensmeldungen gegeben, hiess es. Die Investoren hätten sich vor der beginnenden US-Berichtssaison weiter zurückgehalten. Hier stehen am Dienstag vorbörslich die Zahlen von JP Morgan, Goldman Sachs und Pepsico auf der Agenda. Die Aktien von JP Morgan zeigten sich nachbörslich kaum verändert und konnten damit die Gewinne aus dem regulären Handel behaupten. Für die Papiere von Goldman Sachs ging es um weitere 0,4 Prozent nach oben. Die Titel von Pepsico zeigten sich ebenfalls wenig verändert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.996,18 +0,4% 126,02 +14,3%

S&P-500 4.384,63 +0,3% 15,08 +16,7%

Nasdaq-Comp. 14.733,24 +0,2% 31,32 +14,3%

Nasdaq-100 14.877,89 +0,3% 51,80 +15,4%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 786 Mio 816 Mio

Gewinner 1.903 2.598

Verlierer 1.388 723

Unverändert 173 153

Etwas fester - Der S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes markierten neue Rekorde, wozu kleine Gewinne reichten. Der Handel war von vorsichtigem Optimismus mit Blick auf die Berichtssaison geprägt, die am Dienstag beginnt. Analysten erwarten laut Daten von Factset, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im zweiten Quartal um 64 Prozent über dem Vorjahr ausgefallen sind. Das wäre die höchste Wachstumsrate seit über zehn Jahren. Zugleich agierten die Anleger vor der halbjährlichen Stellungnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch sowie neuen Inflationsdaten am Dienstag aber auch vorsichtig. Am Dienstag werden unter anderen JP Morgan (+1,4%) und Goldman Sachs (+2,4%) ihre Zahlenwerke vorlegen. Der S&P-500-Subindex der Bankaktien schloss 1,3 Prozent fester. Unterstützung für die Branchenwerte kam von den leicht gestiegenen Marktzinsen. Klarer Tagesgewinner vor den Halbleiter- und den Bankaktien waren Autoaktien mit einem Subindex-Plus von über 3 Prozent. Virgin Galactic stürzten um über 17 Prozent ab, nachdem das Luft- und Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson Banken engagiert hatte, nach und nach Aktien im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar am Markt unterzubringen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 1,6 0,21 11,2

5 Jahre 0,80 1,1 0,79 43,7

7 Jahre 1,12 0,2 1,12 46,9

10 Jahre 1,37 1,1 1,36 45,1

30 Jahre 2,00 0,9 1,99 35,1

Die Marktzinsen legten leicht zu, nachdem sie zuletzt fast nur die Richtung nach unten kannten und auf das niedrigste Niveau seit Februar gesunken waren, weil Inflationsspekulationen immer mehr ausgepreist wurden und dafür wieder Konjunkturbedenken in den Vordergrund rückten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1863 +0,0% 1,1862 1,1872 -2,9%

EUR/JPY 130,99 +0,1% 130,89 130,80 +3,9%

EUR/GBP 0,8541 -0,0% 0,8542 0,8553 -4,4%

GBP/USD 1,3890 +0,0% 1,3883 1,3882 +1,6%

USD/JPY 110,42 +0,1% 110,35 110,16 +7,0%

USD/KRW 1144,14 -0,1% 1145,51 1147,38 +5,4%

USD/CNY 6,4655 -0,2% 6,4756 6,4747 -0,9%

USD/CNH 6,4692 -0,1% 6,4760 6,4775 -0,5%

USD/HKD 7,7657 -0,0% 7,7663 7,7670 +0,2%

AUD/USD 0,7495 +0,2% 0,7481 0,7471 -2,7%

NZD/USD 0,6993 +0,1% 0,6988 0,6973 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 32.833,51 -0,1% 32.873,76 34.415,77 +13,0%

Der Dollar zeigte sich mit den leicht steigenden Renditen einen Tick fester.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,25 74,10 +0,2% 0,15 +53,5%

Brent/ICE 75,25 75,16 +0,1% 0,09 +47,2%

Die Ölpreise bewegten sich mangels neuer Nachrichten nur wenig, mit den Preisen ging es um rund ein halbes Prozent nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,03 1.806,15 +0,2% +2,88 -4,7%

Silber (Spot) 26,25 26,23 +0,1% +0,03 -0,5%

Platin (Spot) 1.124,50 1.121,85 +0,2% +2,65 +5,1%

Kupfer-Future 4,33 4,32 +0,2% +0,01 +22,7%

Beim Gold tat sich wenig, es tendierte knapp behauptet.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

EU-BESTEUERUNG DIGITALKONZERNE

Die EU-Kommission hat angesichts der jüngsten Fortschritte auf dem Weg zu einer weltweiten Mindeststeuer ihre Pläne zur Besteuerung grosser Digitalkonzerne vorerst auf Eis gelegt. Nach dem "ausserordentlichen" Durchbruch bei den Gesprächen der G20-Finanzminister sei entschieden worden, die Arbeit an einem Vorschlag für eine Digitalabgabe auszusetzen, sagte ein Kommissionssprecher.

WETTERKATATROPHE NORDAMERIKA

Eine extreme Hitzewelle und grossflächige Waldbrände machen den Menschen in den USA und Kanada weiterhin zu schaffen: Am Montag (Ortszeit) stand im Westen der USA und Kanadas mehr als eine Million Hektar Land in Flammen. Besonders betroffen sind nach Angaben der Behörden die US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien und Arizona sowie die kanadische Provinz British Columbia. In den vergangenen Tagen erreichten die extremen Temperaturen auch das Landesinnere der USA - bis an den Rand der Rocky Mountains. Am Montag (Ortszeit) wurden im Süden Kaliforniens Temperaturen von bis zu 47 Grad Celsius gemessen, für Gemeinden ausserhalb der Stadt Los Angeles galt eine Hitzewarnung.

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sind Befürchtungen, dass der neue politische Rahmen der US-Notenbank letztlich zu deutlichen Zinserhöhungen führen könnte, unbegründet.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Die Stimmung der australischen Wirtschaft ist im Juni gesunken, da die Pandemie in Sydney das Vertrauen untergräbt und Sorgen über eine starke Abkühlung der Wirtschaft schürt. Laut der monatlichen Umfrage der National Australia Bank fiel der Index für das Geschäftsvertrauen im Juni auf 11 von 20 im Mai. Der Index für die Geschäftslage fiel im Juni um 12 Punkte auf 24.

BOEING

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 01:37 ET (05:37 GMT)