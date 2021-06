MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut signalisiert, dass die Zentralbank geduldig sein wird, bevor sie ihre Geldpolitik strafft. Bei seiner Anhörung vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses sagte er, die Fed müsse "sehr demütig" sein, was ihre Fähigkeit angehe, in einem so ungewöhnlichen Umfeld eindeutige Signale aus der Wirtschaft abzulesen. Powell sagte, dass das Überschiessen der Inflation aus Kategorien wie den Gebrauchtwagen stamme, die direkt von der Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen seien. "Das sind Dinge, bei denen wir darauf achten würden, dass sie nicht weiter steigen und letztlich zurückgehen", sagte Powell. Sollte sich die Inflation hartnäckiger erweisen als erwartet, sei die Fed bereit, ihre Instrumente einzusetzen. Powell sagte zudem, er glaube, dass es für die Unternehmen im weiteren Verlauf des Jahres einfacher werden könnte, Arbeitskräfte zu finden. Es gebe temporäre Faktoren, die die Schaffung von Arbeitsplätzen belasteten.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -205,30 Mrd USD

4. Quartal: -188,48 Mrd USD

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 70,0

zuvor: 70,4

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 61,5

zuvor: 62,1

16:00 Neubauverkäufe Mai

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -5,9% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

Dow Jones-Indikation 34.032,00 +0,16%

S&P-500-Indikation 4.254,00 +0,16%

Nasdaq-100-Indikation 14.306,50 +0,19%

Nikkei-225 28.899,82 +0,05%

Hang-Seng-Index 28.705,33 +1,40%

Kospi 3.277,37 +0,41%

Shanghai-Composite 3.567,11 +0,27%

S&P/ASX 200 7.298,80 -0,59%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Für gute Stimmung sorgt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell erneut signalisierte, dass die Zentralbank geduldig sein wird, bevor sie ihre Geldpolitik strafft und dass man die hohe Inflation als von vorübergehender Natur einschätzt. Im US-Handel gingen die Renditen am Anleihemarkt etwas niedriger aus dem Tag, während die Aktienkurse ihre Gewinne noch leicht ausbauten. Ausreisser nach unten ist wiederum Sydney, wo sogar ein Indexminus von 0,5 Prozent auf der Kurstafel steht. In Australien hat sich laut neuen Einkaufsmanagerdaten das Wachstum der Aktivität im Privatsektor den zweiten Monat in Folge verlangsamt, wenn auch auf einem hohen Niveau. Auf der Verliererseite stehen Aktien aus dem Bankensektor, weil die sinkenden Marktzinsen ungünstig sind für die Margen im Kreditgeschäft. Unter den Einzelwerten verbessern sich in Tokio Nitori um 5,4 Prozent nach einem Bericht über ein Gewinnplus im ersten Quartal von 13 Prozent bei dem Inneneinrichter. Für das Papier des Autozulieferers Hanon Systems geht es in Seoul um 4,8 Prozent nach unten. Einem Bericht zufolge will LG Electronics (-0,6%) von seinem potenziellen Gebot für das Unternehmen absehen.

US-NACHBÖRSE

Dass Intel mehrere neue Führungskräfte für einige seiner neu gegründeten Einheiten im Zuge organisatorischer Änderungen ernannt hat, bewegte den Kurs der Aktie nicht. Er lag zuletzt auf Nasdaq.com 0,1 Prozent im Plus. KKR & Co wurden zuletzt 0,3 Prozent höher gesehen. Das Beteiligungsunternehmen hatte angekündigt, einen Mehrheitsanteil an der nicht börsennotierten Education Perfect zu erwerben. Gemini Therapeutics knickten nach der Mitteilung neuer Studiendaten um rund 35 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.945,58 +0,20% 68,61 +10,9%

S&P-500 4.246,44 +0,51% 21,65 +13,1%

Nasdaq-Comp. 14.253,27 +0,79% 111,79 +10,6%

Nasdaq-100 14.270,42 +0,94% 133,19 +10,7%

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 920 Mio 1.010 Mio

Gewinner 1.773 2.462

Verlierer 1.503 852

unverändert 187 153

Etwas fester - Dass es nur einen Tag nach dem höchsten Tagesgewinn seit über drei Monaten weiter aufwärts ging, lag auch an US-Notenbankchef Powell. Er signalisierte erneut Geduld auf Seiten der Notenbank, bevor man die Geldpolitik straffe. Die Marktzinsen sanken darauf, wovon wiederum die techniklastigen Nasdaq-Indizes besonders profitierten. Microsoft stiegen um 1,1 Prozent. Damit kletterte die Marktkapitalisierung über die Marke von 2 Billionen Dollar. Neben Apple kommt kein weiteres US-Börsenunternehmen auf einen solchen Wert. American Airlines gaben weitere 1,5 Prozent ab. Die Fluggesellschaft hatte am Vortag mitgeteilt, Hunderte von Flügen zu streichen. Im Gefolge sanken Alaska Air, Southwest Airlines und Delta Air Lines um je rund 1 Prozent. Splunk (+11,3%) profitierten davon, dass Silver Lake 1 Milliarde Dollar über Wandelanleihen in das Unternehmen investiert. Tupperware Brands stiegen um 10 Prozent. Das Unternehmen will Aktien zurückkaufen und ausserdem Schulden vorzeitig ablösen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,23 -1,6 0,24 10,9

5 Jahre 0,86 -2,3 0,88 49,8

7 Jahre 1,21 -2,4 1,24 56,3

10 Jahre 1,47 -2,4 1,50 55,6

30 Jahre 2,10 -1,4 2,12 45,4

Die Renditen am US-Rentenmarkt sanken nach den Powell-Ausführungen mit der Perspektive auf das Ausbleiben einer kurzfristige Zinswende.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1921 -0,16% 1,1940 1,1905 -2,4%

EUR/JPY 132,11 -0,01% 132,13 131,43 +4,8%

EUR/GBP 0,8555 -0,07% 0,8562 0,8567 -4,2%

GBP/USD 1,3934 -0,08% 1,3946 1,3897 +1,9%

USD/JPY 110,82 +0,14% 110,66 110,40 +7,3%

USD/KRW 1137,25 +0,47% 1131,91 1132,78 +4,8%

USD/CNY 6,4843 +0,05% 6,4813 6,4710 -0,7%

USD/CNH 6,4909 +0,18% 6,4790 6,4763 -0,2%

USD/HKD 7,7656 -0,01% 7,7667 7,7649 +0,2%

AUD/USD 0,7546 -0,09% 0,7552 0,7516 -2,0%

NZD/USD 0,7008 -0,22% 0,7024 0,6984 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.253,11 +5,48% 32.475,01 32.611,95 +17,9%

Der Dollar gab mit der der Aussicht auf eine zunächst weiter unltralockere US-Geldpolitik. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Der Euro kletterte auf 1,1945 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1881.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,16 72,85 +0,43% 0,31 +51,3%

Brent/ICE 75,23 74,81 +0,56% 0,42 +46,7%

Die Ölpreise tendierten nach der Rally des Vortages auf ein 32-Monatshoch leichter. Teilnehmer führten dies auf einen Medienbericht zurück, demzufolge Russland einen Vorschlag zur Ausweitung der Produktion der Gruppe Opec+ erwäge. Auch die US-Förderung stieg zuletzt wieder. Im asiatisch dominierten Geschäft am Mittwoch steigen die Preise, nachdem ein US-Branchenverband am späten Dienstag erneut deutlich gesunkene Ölvorräte gemeldet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.780,73 1.778,80 +0,11% +1,93 -6,2%

Silber (Spot) 25,92 25,78 +0,54% +0,14 -1,8%

Platin (Spot) 1.092,35 1.083,00 +0,86% +9,35 +2,1%

Kupfer-Future 4,26 4,23 +0,77% +0,03 +20,9%

Der Goldpreis zeigte sich trotz gesunkener Marktzinsen und schwächeltem Dollar etwas leichter. Die wichtige Unterstützung bei 1.775 Dollar hielt aber.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich rapide in den USA. Sie könnte in zwei bis drei Wochen die dominante Variante werden, wie aus einer neuen Studie hervorgeht.

PERU

Ein Erdbeben der Stärke 6 hat am Dienstagabend die peruanische Hauptstadt Lima und andere Gebiete an der Küste erschüttert.

SINGAPUR - KONJUNKTUR

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Mai zum Vorjahr um 2,4 Prozent gestiegen, erwartet wurde ein Anstieg von 2,2 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 8,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,0 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 4,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,8 Millionen Barrel.

MORGAN STANLEY

Mitarbeiter der US-Investmentbank dürfen Medienberichten zufolge künftig erst dann wieder ihre New Yorker Büros betreten, wenn sie vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Auch Kunden und Besucher müssen demnach vollständig geimpft sein, bevor sie das Gebäude betreten dürfen.

PRISMA HEATH

