MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Citigroup profitiert von der schrittweisen Öffnung des chinesischen Finanzsektors. Wie das US-Geldhaus mitteilte, hat es als erste US-Bank eine Lizenz für bestimmte Fonds-Dienstleistungen bekommen. Die von der chinesischen Wertpapieraufsicht gewährte Lizenz erlaubt es Citi China, sogenannte Custody-Dienstleistungen für in China beheimatete Fonds anzubieten. Vergangene Woche hatte Blackrock die Lizenz für den Aufbau eines eigenen Investmentfonds-Geschäfts in Schanghai erhalten. Damit ist der Weg für den weltgrössten Asset Manager frei, als eine der ersten ausländischen Investmentfirmen Geld für Chinesen zu verwalten. Einer Schätzung der Beratungsfirma Oliver Wyman zufolge werden traditionelle Asset Manager in China im Jahr 2023 rund 90 Billionen Yuan oder umgerechnet 11 Billionen Euro verwalten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +1.170.000 Stellen

zuvor: +167.000 Stellen

16:00 Auftragseingang Industrie Juli

PROGNOSE: +6,2% gg Vm

zuvor: +6,2% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.546,25 +0,37%

Nasdaq-100-Indikation 12.399,00 +0,57%

Nikkei-225 23.244,76 +0,46%

Hang-Seng-Index 25.152,78 -0,13%

Kospi 2.363,10 +0,58%

Schanghai-Composite 3.407,47 -0,09%

S&P/ASX 200 6.063,70 +1,85%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zumindest an einigen Plätzen folgen die Indizes dem erneuten Rekordlauf der Wall Street vom Vorabend. Etwas stützend wirken Meldungen aus den USA, wonach ein Impfstoff gegen Covid-19 schneller als erhofft zur Verfügung stehen könnte. Dennoch wundern sich Händler über die erneuten Aufschläge an einigen Börsen der Region und sprechen wiederholt von einer Entkopplung der Aktienmärkte von der konjunkturellen Realität. Wie trübe diese ist, zeigt sich in Australien, wo schwache BIP-Daten die erste Rezession seit 29 Jahren belegen. Allerdings, so Börsianer, sei dies die Vergangenheit, die Börse blicke nach vorn. Nach dem Vortagesabsturz führt die Börse in Sydney mit einem satten Aufschlag die regionalen Gewinner an. In Südkorea ist die Inflation auf ein Fünfmonatshoch geklettert - ein Anzeichen für anspringenden Konsum. Der Preisanstieg fällt zudem höher als veranschlagt aus. Der Kospi in Seoul zeigt sich freundlich. Samsung zeigen sich ebenfalls freundlich, der Elektronikriese stellte ein neues faltbares Mobiltelefon vor. Befeuert von Berichten über vier neue Apple-Mobiltelefone im Oktober ziehen LG Innotek um knapp 7 Prozent an. Das Unternehmen fertigt Kameramodule für das iPhone. In China fallen die Kurse dagegen. Angesichts der hohen Bewertungen und dem eher mauen Wachstum in China stiegen die Risiken und auch die Neigung zu Gewinnmitnahmen, heisst es. Geely Automobile steigen um 2,5 Prozent. Die Aufnahme von A-Titeln in Schanghai wurde genehmigt. In Tokio legen Softbank um 1,6 Prozent zu. Die Titel ersetzen den Chemiewert Nippon Kayaku im Nikkei Stock Average. Nippon Kayaku brechen um 10 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

AMC Entertainment legten um 10,4 Prozent zu, nachdem der Kinokettenbetreiber nach der Schlussglocke angekündigt hatte, 140 Lichtspielhäuser bis Donnerstag wieder zu eröffnen. Es ist der erste grosse Schritt, die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu überwinden. At Home Group brachen dagegen um 14,1 Prozent ein. Das Unternehmen schlug mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis. Die Erlöse waren allerdings bekannt und die Titel waren im regulären Handel um 22,1 Prozent nach oben geschnellt. Analysten machen ein Problem bei der Lagerhaltung des Inneneinrichters aus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.645,66 0,76 215,61 0,38

S&P-500 3.526,65 0,75 26,34 9,16

Nasdaq-Comp. 11.939,67 1,39 164,21 33,07

Nasdaq-100 12.292,86 1,50 182,17 40,76

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 0,814 Mrd 1,131 Mrd

Gewinner 1.878 899

Verlierer 1.120 2.105

unverändert 87 86

Freundlich - Die US-Aktienmärkte scheinen derzeit fast nur eine Richtung zu kennen: Auch am Dienstag stiegen Nasdaq-Composite und S&P-500-Index wieder auf neue Allzeithochs. Wie zuletzt marschierten Technologieaktien als Gewinner der Corona-Pandemie vorneweg. Neben der in der vorigen Woche untermauerten Niedrigzinspolitik der US-Notenbank befeuerten ermutigende Konjunktursignale die Kauflaune. Hinzu kam, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA derzeit so niedrig ist wie zuletzt vor zwei Monaten. Zoom Video Communications machten einen Satz um knapp 41 Prozent. Der Videokonferenzanbieter hat seinen Jahresausblick seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum zweiten Mal angehoben. Zoom profitiert massiv von den coronabedingten Trends zu Homeoffice und Fernbeschulung. Tesla, die am Montag mit der Umsetzung des 1:5-Aktiensplits um fast 13 Prozent auf ein Allzeithoch geschossen waren, kamen um 4,7 Prozent zurück. Der Elektroautobauer will den Hype um seine Aktien nutzen und hat angekündigt, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Die Apple-Aktie, die am Montag ebenfalls gesplittet wurde und deutlich zulegte, stieg weiter, diesmal um 4,0 Prozent. Walmart gewannen 6,3 Prozent. Der Supermarktriese will mit einem neuen Kundenbindungsprogramm dem Online-Giganten Amazon die Stirn bieten. Amazon gingen 1,4 Prozent fester aus dem Handel.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,12 0,4 0,12 -108,1

5 Jahre 0,25 -1,1 0,27 -167,0

7 Jahre 0,47 -3,2 0,50 -178,2

10 Jahre 0,68 -2,9 0,70 -176,8

30 Jahre 1,43 -4,9 1,48 -164,1

Die Kurse legten etwas deutlicher zu. Im Gegenzug sank die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:52h % YTD

EUR/USD 1,1912 -0,0% 1,1916 1,1990 +6,2%

EUR/JPY 126,29 +0,0% 126,27 126,70 +3,6%

EUR/GBP 0,8902 -0,0% 0,8905 0,8924 +5,2%

GBP/USD 1,3382 -0,0% 1,3383 1,3436 +1,0%

USD/JPY 106,02 +0,1% 105,95 105,67 -2,5%

USD/KRW 1185,10 -0,0% 1185,55 1182,81 +2,6%

USD/CNY 6,8281 -0,0% 6,8282 6,8201 -1,9%

USD/CNH 6,8287 -0,1% 6,8355 6,8197 -2,0%

USD/HKD 7,7501 0% 7,7501 7,7500 -0,5%

AUD/USD 0,7363 -0,2% 0,7376 0,7404 +5,1%

NZD/USD 0,6786 +0,4% 0,6761 0,6774 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 11.842,56 -1,5% 12.021,76 11.918,51 +64,3%

Am Devisenmarkt konnte sich der Dollar nach dem positiven ISM-Index von den Tagestiefs kräftig erholen. Der Dollar-Index lag zuletzt 0,2 Prozent höher. Der Euro überwand zeitweise erstmals seit April 2018 die Marke von 1,20 Dollar, knickte dann aber ein auf zuletzt nur noch gut 1,19 Dollar. Übergeordnet litt der Dollar zuletzt in ganzer Breite stärker unter der expansiven Geldpolitik der US-Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,17 42,76 +1,0% 0,41 -24,7%

Brent/ICE 46,00 45,58 +0,9% 0,42 -25,4%

Die Erholung des Dollar bremste die Erholung der Ölpreise, die nach den günstigen Konjunktursignalen dennoch zum US-Settlement die ersten Gewinne seit vier Tagen verzeichneten. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI kostete zuletzt 0,7 Prozent mehr, 42,89 Dollar. Im Tageshoch hatte es bei 43,43 gelegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.964,94 1.970,30 -0,3% -5,36 +29,5%

Silber (Spot) 28,00 28,18 -0,6% -0,18 +56,8%

Platin (Spot) 939,55 952,50 -1,4% -12,95 -2,6%

Kupfer-Future 3,00 3,01 -0,3% -0,01 +6,4%

Beim Gold tat sich wenig, der Preis gab leicht nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Roche will noch im September einen Antigen-Schnelltest für eine Infektion mit Sars-Cov-2 auf den Markt bringen. Wie Roche mitteilte, soll der Test innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis liefern. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA will Roche die sogenannte Emergency Use Authorisation für das Produkt beantragen.

IRANKRISE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 02, 2020 02:11 ET (06:11 GMT)