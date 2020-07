MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Technologie-Giganten aus den USA haben am späten Donnerstag mit starken Zahlen überzeugt:

- AMAZON

Der Online-Händler Amazon hat in der Corona-Krise gute Geschäfte gemacht und im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 88,9 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über der eigenen Prognose des Konzern von 75 bis 81 Milliarden Dollar. Die Gewinne verdoppelten sich auf 5,2 Milliarden. Je Aktie verdiente Amazon 10,30 Dollar, das war fast fünf Mal so viel, wie Analysten an der Wall Street mit 2,09 Dollar je Aktie erwartet hatten.

- APPLE

Der Technologiekonzern hat sich seinem dritten Geschäftsquartal inmitten der Corona-Pandemie robust gezeigt und einen Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Der Konzern profitierte von der starken Nachfrage nach Apps und Geräten für die Arbeit von zu Hause und konnte eine Abkühlung im iPhone-Geschäft vermeiden.

- FACEBOOK

hat seinen Gewinn im zweiten Quartal in etwa verdoppelt und mit seinen Geschäftszahlen die Prognosen des Marktes überflügelt. Der Nettogewinn sprang in den drei Monaten per Ende Juni auf 5,18 Milliarden US-Dollar von 2,62 Milliarden im Vorjahresquartal. Je Aktie verdiente Facebook 1,80 Dollar nach 91 Cent. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 18,7 Milliarden US-Dollar zu. Analysten hatten laut Factset mit einem bereinigten Gewinn von 1,39 Dollar je Aktie und Einnahmen von 17,34 Milliarden Dollar gerechnet. Die Werbeeinnahmen legten um 10 Prozent auf 18,3 Milliarden Dollar zu.

- ALPHABET / GOOGLE

Die globale Pandemie hat Googles digitalem Werbegeschäft einen seltenen Verlust beschert. Der Umsatz ging erstmals in der 22-jährigen Unternehmensgeschichte im Jahresvergleich zurück. Der Google-Mutterkonzern Alphabet Inc meldete für das zweite Quartal Werbeeinnahmen von 29,9 Milliarden US-Dollar, nach 32,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In der Summe enthalten sind auch andere Werbeeinnahmen ausser von Google.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

12:45 Chevron Corp, Ergebnis 2Q

12:45 Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:55 Under Armour Inc, Ergebnis 2Q

13:30 Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +5,0% gg Vm

zuvor: +8,2% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -4,2% gg Vm

14:30 Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq

1. Quartal: +0,8% gg Vq

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 43,5

zuvor: 36,6

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Juli (2. Umfrage)

PROGNOSE: 72,7

1. Umfrage: 73,2

zuvor: 78,1

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.256,25 -0,63%

Nasdaq-100-Indikation 10.864,00 -0,35%

Nikkei-225 21.768,35 -2,56%

Hang-Seng-Index 24.685,49 -0,10%

Kospi 2.251,85 -0,67%

Shanghai-Composite 3.292,69 +0,18%

S&P/ASX 200 5.906,30 -2,39%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Freitag lässt sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während es in Japan und Australien mit den Kursen nach schwachen Vorgaben aus den USA kräftig nach unten geht, halten sich die chinesischen Aktienmärkte recht gut, nachdem der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China überraschend gestiegen ist. Die Technologiewerte in der Region erhalten Rückenwind von den überzeugenden Quartalsausweisen, die Apple, Amazon und Facebook am Donnerstag nach US-Börsenschluss vorgelegt haben. In Tokio brechen Panasonic um 14,3 Prozent ein. Das Unternehmen ist im ersten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Komatsu hat derweil einen Gewinneinbruch um 66 Prozent gemeldet, was die Aktie um 8,6 Prozent drückt. Bei Ajinomoto stieg dagegen der Gewinn im Quartal um 36 Prozent; die Aktie springt daraufhin um 11,5 Prozent nach oben. In Sydney stürzen AMP um 11,6 Prozent ab, nachdem der Finanzdienstleister einen enttäuschenden Ausblick auf das erste Halbjahr gegeben hat. Die Aktien der Hochtief-Tochter Cimic zeigen sich etwas leichter. Das Unternehmen hat am Vortag nach Börsenschluss einen Gewinneinbruch vermeldet, hält die Dividende aber dennoch stabil. Überdies verhandelt Cimic mit dem Investor Elliott Advisors über eine Beteiligung an dem Bergbaudienstleister Thiess. Diese ziele auf eine Beteiligung von Elliot von 50 Prozent am Grundkapital von Thiess ab, was nach Meinung der UBS die Bilanz von Cimic stärken würde. In Hongkong rücken China Evergrande um 1,6 Prozent vor. Das Unternehmen plant die Abspaltung und den Börsengang seiner Immobilienverwaltungssparte.

US-NACHBÖRSE

Quartalsausweise diverser Schwergewichte des Technologiesektors haben den nachbörslichen Handel am Donnerstag geprägt. Amazon, Apple und Facebook überraschten durchweg positiv (siehe Tagesthema). Apple sprangen nachbörslich um 6,4 Prozent nach oben auf 409,55 Dollar - ein neues Rekordhoch. Der Kurs der Amazon-Aktie stieg um 5,0 Prozent. Facebook verbesserten sich um 6,5 Prozent. Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet verbuchten einen eher bescheidenen Anstieg um 0,6 Prozent.

Von den Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen während der Coronapandemie profitierte Electronic Arts. Der Anbieter von Videospielen meldete ein Rekordergebnis und erhöhte den Jahresausblick. Die Aktie gewann 0,8 Prozent, hat aber seit Jahresbeginn schon überdurchschnittlich stark um fast 30 Prozent zugelegt. Kostensenkungen verhalfen World Wrestling Entertainment trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal zu einem höheren Gewinn. Die Aktie stieg nachbörslich um 6,6 Prozent.

Ford stiegen um 3,3 Prozent, nachdem der Quartalsverlust des Automobilkonzerns nicht so drastisch wie befürchtet ausgefallen war. Überdies zeigte sich Ford für das dritte Quartal optimistischer, als Analysten erwartet hatten. Um rund 6 Prozent ging es mit Altice USA aufwärts. Zwar stagnierte der Umsatz der Kabelfernsehgesellschaft, doch übertraf er ebenso wie der Gewinn je Aktie den Analystenkonsens.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.313,65 -0,85 -225,92 -7,80

S&P-500 3.246,22 -0,38 -12,22 0,48

Nasdaq-Comp. 10.587,81 0,43 44,87 18,00

Nasdaq-100 10.715,51 0,49 52,52 22,70

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 860 Mio

Gewinner 1.020 2.411

Verlierer 1.953 592

Unverändert 91 64

Uneinheitlich - Ein historischer Einbruch des US-Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal hat am Donnerstag an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Auch am US-Arbeitsmarkt bleibt die Lage angespannt, wie die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen zeigten. Allerdings konnten sich die Indizes im Verlauf wieder von ihren Tagestiefs erholen. Am Vortag hatte die US-Notenbank bekräftigt, die Konjunkturerholung mit allen Möglichkeiten zu unterstützen. Die Werte aus dem Technologie-Sektor konnten sich dem negativen Trend entziehen. Teilnehmer verwiesen auf die nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Amazon, Apple, der Google-Mutter Alphabet und Facebook. Dupont de Nemours hat im zweiten Quartal aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie Einbussen beim Umsatz verzeichnet und einen hohen Verlust geschrieben. Die Aktie verlor 3,2 Prozent. Dagegen hat die hohe Nachfrage nach Reinigungs- und Hygieneprodukten während der Corona-Pandemie dem Konsumgüterkonzern Procter & Gamble Aufwind gegeben. Die Aktie rückte um 2,4 Prozent vor. Der Kurs von Qualcomm wurde vom Abschluss eines langfristigen Lizenzierungsvertrags und der Beilegung eines Streits mit der chinesischen Huawei Technologies um 15,2 Prozent nach oben katapultiert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,11 -2,0 0,13 -108,9

5 Jahre 0,22 -2,2 0,25 -169,9

7 Jahre 0,40 -2,6 0,43 -184,5

10 Jahre 0,55 -2,8 0,57 -189,8

30 Jahre 1,20 -4,3 1,24 -187,2

Mit den schwachen US-Daten waren die US-Anleihen wieder verstärkt gesucht. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 2,8 Basispunkte auf 0,55 Prozent, den niedrigsten Stand seit April.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:37 % YTD

EUR/USD 1,1887 +0,4% 1,1842 1,1760 +6,0%

EUR/JPY 124,04 -0,1% 124,10 123,53 +1,8%

EUR/GBP 0,9058 +0,1% 0,9045 0,9068 +7,0%

GBP/USD 1,3124 +0,2% 1,3093 1,2970 -1,0%

USD/JPY 104,35 -0,4% 104,81 105,04 -4,0%

USD/KRW 1188,75 -0,1% 1189,74 1194,57 +2,9%

USD/CNY 6,9882 -0,3% 7,0088 7,0041 +0,4%

USD/CNH 6,9919 -0,2% 7,0034 7,0060 +0,4%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7212 +0,3% 0,7189 0,7140 +2,9%

NZD/USD 0,6703 +0,2% 0,6691 0,6629 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 11.050,51 -0,4% 11.093,76 10.943,51 +53,3%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 31, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)