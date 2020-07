MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

In den USA ist die Zahl der täglich festgestellten Neuinfektionen mit dem Coronavirus abermals auf ein neues Rekordhoch angeschwollen. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 65.551 Ansteckungsfälle gezählt. Der vorherige 24-Stunden-Rekord lag bei 60.209 Infektionsfällen und war am Dienstag verzeichnet worden. In den USA breitet sich das neuartige Virus seit einigen Wochen wieder verstärkt aus. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 3.133,25 -0,57%

Nasdaq-100-Indikation 10.678,00 -0,53%

Nikkei-225 22.404,23 -0,56%

Hang-Seng-Index 25.902,86 -1,17%

Kospi 1.908,27 -11,98%

Shanghai-Composite 3.414,21 -1,05%

S&P/ASX 200 5.938,20 -0,29%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Ende einer starken Woche mit Kursaufschlägen neigen die Anleger an den asiatischen Plätzen zu Gewinnmitnahmen. Als Begründung dient einmal mehr die Dynamik der Corona-Pandemie, die insbesondere in den USA steigende Neuinfiziertenzahlen aufweist. Allerdings bewegen sich die Kursverluste in einem bescheidenen Rahmen und werden als gewöhnliche Gegenbewegung gesehen. So gibt der Nikkei-225 lediglich 0,2 Prozent nach - und dies, obwohl der Yen weiter gegen den Dollar vorrückt. Der Markt zeigt sich gespalten: Verlusten bei Immobilien- und Finanzwerten stehen steigende Kurse bei Technologie- und Pharmatiteln gegenüber. Fast Retailing verlieren 3,2 Prozent, nachdem der Bekleidungs-Einzelhändler im dritten Geschäftsquartal einen Verlust ausgewiesen hat. In Schanghai geht es mit den Blue Chips um rund 1 Prozent abwärts, während der Chinext mit seinen jungen Unternehmen und Startups im Plus liegt. Die Zurückhaltung ist auch durch die kommende Woche anstehenden wichtigen Konjunkturdaten bedingt, dann wird nämlich unter anderem das Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Quartal publiziert.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Donnerstag geriet die Aktie von Franklin Covey unter Druck. Der Managementberater hat mit Umsatz und Ergebnis im dritten Geschäftsquartal enttäuscht. Die Aktie von United Airlines weitete ihre tagsüber verbuchten Verluste von 7 Prozent im nachbörslichen Handel um weitere 2,5 Prozent aus und schloss zu 29,42 Dollar. Die Ratingagentur S&P hat die Bonität der Fluglinie auf B+ von BB- gesenkt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.706,09 -1,39 -361,19 -9,92

S&P-500 3.152,05 -0,56 -17,89 -2,44

Nasdaq-Comp. 10.547,75 0,53 55,25 17,56

Nasdaq-100 10.754,59 0,82 87,89 23,15

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 972 Mio 1,02 Mrd

Gewinner 787 1.746

Verlierer 2.195 1.222

Unverändert 70 98

Uneinheitlich - Gefragt waren erneut Technologiewerte. Das Handelsumfeld war von Volatilität geprägt. Der Markt befinde sich im Spannungsfeld aus der Unterstützung durch die Notenbank und den negativen Folgen der Corona-Krise, sagten Händler. Bed Bath & Beyond brachen um 24,5 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Einen Ausblick auf 2020 traute sich Bed Bath & Beyond wegen der Unsicherheiten um die Corona-Krise nicht zu. Die von Walgreens Boots Alliance vorgelegten Zahlen für das dritte Geschäftsquartal enthielten Licht und Schatten. Die Apotheken- und Drogeriekette rutschte aufgrund der Corona-Krise in die Verlustzone. Das bereinigte Ergebnis verfehlte die Erwartungen, der Umsatz lag leicht über dem Analystenkonsens. Die Aktie fiel um 7,8 Prozent. Positive Analystenkommentare gaben der Microsoft-Aktie Unterstützung. Die Aktie legte 0,7 Prozent zu auf 214,32 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,16 -1,6 0,17 -104,6

5 Jahre 0,28 -2,5 0,30 -164,7

7 Jahre 0,45 -4,6 0,50 -179,6

10 Jahre 0,60 -6,3 0,66 -184,3

30 Jahre 1,31 -9,2 1,40 -175,6

Langlaufende US-Staatsanleihen waren mit den gestiegenen Sorgen um die Weltwirtschaft als vermeintlich "Sicherer Hafen" gefragt. Die Zehnjahresrendite fiel deutlich um 6,3 Basispunkte auf 0,60 Prozent, dem niedrigsten Stand seit April.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:45 % YTD

EUR/USD 1,1272 -0,1% 1,1285 1,1286 +0,5%

EUR/JPY 120,54 -0,4% 121,02 121,31 -1,1%

EUR/GBP 0,8959 +0,1% 0,8952 0,8993 +5,9%

GBP/USD 1,2583 -0,2% 1,2607 1,2549 -5,1%

USD/JPY 106,93 -0,3% 107,23 107,48 -1,6%

USD/KRW 1203,85 +0,6% 1196,78 1195,18 +4,2%

USD/CNY 7,0054 +0,2% 6,9942 7,0168 +0,6%

USD/CNH 7,0089 +0,2% 6,9980 7,0177 +0,6%

USD/HKD 7,7503 +0,0% 7,7502 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,6933 -0,4% 0,6961 0,6946 -1,1%

NZD/USD 0,6550 -0,3% 0,6569 0,6548 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 9.151,51 -1,1% 9.249,76 9.278,76 +26,9%

Der Dollar zeigte sich mit den andauernden Corona-Sorgen stärker. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1281 Dollar gegenüber 1,1360 am Donnerstagmorgen. Der Status des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten wackelt nach Angaben von Beobachtern jedoch etwas durch die rasante Ausbreitung des Corona-Virus in den USA. Dies gefährde die Wiederöffnung der Wirtschaft, weshalb der Dollarkurs nun eher die relativen Aussichten der US-Wirtschaft widerspiegele als den Charakter eines sicheren Hafens, meinte Jasper Lawler von London Capital Group.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,13 39,62 -1,2% -0,49 -32,9%

Brent/ICE 41,94 42,35 -1,0% -0,41 -32,9%

Die Ölpreise gaben nach, belastet von den am Vortag gemeldeten höheren US-Lagerbeständen und Konjunktursorgen. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verlor 3,4 Prozent auf 39,49 Dollar. Brentöl gab 2,3 Prozent nach auf 42,29 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.800,98 1.803,50 -0,1% -2,52 +18,7%

Silber (Spot) 18,60 18,60 +0,0% +0,01 +4,2%

Platin (Spot) 835,10 841,50 -0,8% -6,40 -13,5%

Kupfer-Future 2,83 2,83 +0,1% +0,00 +0,6%

Der Goldpreis kam nach dem rasanten Anstieg der vergangenen Tage zurück auf 1.803 Dollar je Feinunze gegenüber 1.811 Dollar am Vortag. Beobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem der Preis zuletzt vor allem aufgrund der weiter steigenden Zahl an Corona-Infektionen nach oben getrieben worden war.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BOLIVIEN

Ein weiteres lateinamerikanisches Staatsoberhaupt hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Auch die Boliviens Übergangspräsidentin Jeanine Áñez wurde positiv auf den neuartigen Erreger getestet.

HARLEY-DAVIDSON

Der Motorradhersteller streicht weltweit etwa 13 Prozent der Stellen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden im Rahmen eines Restrukturierungsplans etwa 700 Jobs wegfallen. Die Kosten für den Stellenbau bezifferte das Unternehmen auf rund 42 Millionen Dollar. Die Harley-Davidson Inc beschäftigt rund um den Globus etwa 5.600 Mitarbeiter.

SONY

investiert rund 250 Millionen US-Dollar in das US-Entwicklerstudio Epic Games und kauft eine Minderheitsbeteiligung.

