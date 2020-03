MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die G7-Staaten haben im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ein entschlossenes gemeinsames Vorgehen angekündigt. Die Staats- und Regierungschefs zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung entschlossen, in der Krise "alles Notwendige zu tun". Durch "engere Zusammenarbeit und verstärkte Koordination unserer Anstrengungen" müssten "wirkungsvolle weltweite Abhilfe-Massnahmen" sichergestellt werden. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus wollen die G7-Staaten ihre Koordination "einschliesslich geeigneter Massnahmen an den Grenzen" verstärken. Die Staats- und Regierungschefs versprachen auch ein entschiedenes Vorgehen gegen die wirtschaftliche Krise in Folge des Coronavirus.

Keine wichtigen Termine angekündigt.

- US

13:30 Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

14:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,0%

zuvor: 76,8%

15:00 Lagerbestände Januar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Indikation 2.507,25 +3,99%

Nasdaq-100-Indikation 7.295,00 +3,62%

Nikkei-225 17.011,53 +0,06%

Hang-Seng-Index 23.042,13 -0,09%

Kospi 1.672,44 -2,50%

S&P/ASX 200 5.293,40 +5,83%

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich weiter Abgabedruck herrscht am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten. Belastet auch vom Ausverkauf an der Wall Street am Vortag. Die Volatilität bleibt zudem hoch. Denn die nahezu ungebremste Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, versuchen die dortigen Regierungen mit drastischen Massnahmen, die das öffentliche Leben weitgehend lahm legen, einzudämmen. Damit steigen auch die negativen Einflüsse auf die Konjunktur. Für den Schanghai-Composite geht es weiter nach unten, nachdem der Index am Vortag um bereits um 3,4 Prozent nachgegeben hatte. Die jüngsten Konjunktur-Daten aus China hatten die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie widergespiegelt. Der Nikkei-225 stieg nach einem volatilen Verlauf um 0,1 Prozent auf 17.012 Punkte. Der Kospi in Seoul fiel um weitere 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2011 geschlossen hatte. Ein kräftigstes Plus verzeichnete der australische Leitindex S&P/ASX-200, für den es um 5,8 Prozent nach oben ging - der stärkste Tagesgewinn seit 1997. Er hatte zu Wochenbeginn mit einem Abschlag von 9,7 Prozent den grössten Tagesverlust in seiner Geschichte markiert. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den Finanzwerten, deren Sektor um 9,0 Prozent stieg. Die australische Notenbank könnte in dieser Woche die Zinsen senken und weitere geldpolitische Massnahmen bekannt geben, um damit die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie abzufedern, hiess es.

US-NACHBÖRSE

Leicht erholt hat sich die Boeing-Aktie im nachbörslichen Handel am Montag gezeigt. Nach einem erneuten Kurseinbruch um 23,9 Prozent erholten sich die Titel um 2,5 Prozent auf 132,86 Dollar. Die Lage für den US-Flugzeughersteller bleibt jedoch weiter angespannt. Standard & Poor's hat das Langfristrating auf BBB nach unten genommen. Den Ausblick stufen die Analysten, wie auch Fitch und Moody's, mit negativ ein. Die Verschuldung infolge des Startverbots der 737 Max könnte bis zum Jahresende auf 46 Milliarden Dollar steigen, hiess es. Für die Papiere von Southwest Airlines ging es um 2,9 Prozent auf 38,59 Dollar nach oben. Die Airline will ihre Kapazitäten im kommenden Monat um 20 Prozent senken. Die Coronavirus-Pandemie dürfte deutliche negative Auswirkungen auf den US-Luftfahrtmarkt haben, so die Begründung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 20.188,52 -12,93 -2997,10 -29,26

S&P-500 2.386,13 -11,98 -324,89 -26,14

Nasdaq-Comp. 6.904,59 -12,32 -970,28 -23,05

Nasdaq-100 7.020,38 -12,19 -974,89 -19,61

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,89 Mrd 2,00 Mrd

Gewinner 119 2.646

Verlierer 2.934 376

Unverändert 7 26

Baisse - Panikartige Verkäufe sorgten erneut für massivste Kursverluste. Ein sich im Handelsverlauf anbahnender Erholungsansatz verpuffte, die Indizes gingen stattdessen nahe den Tagestiefs aus dem Handel. Die Angst vor kaum mehr kontrollierenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft hat die Finanzmärkte somit weiter fest im Griff. Gegenmassnahmen wirtschafts- und finanzpolitischer Seite kommen dagegen nicht an, auch nicht diverse Massnahmen der Notenbanken. Die überraschende massive Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) vom Sonntag schürte eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigte. Das Timing spät am Sonntag und kurz vor Öffnung der Märkte in Asien und kurz vor der regulär geplanten Sitzung zur Wochenmitte sei vom Markt als Zeichen der Panik gewertet worden, sagte David Madden, Analyst bei CMC Markets; auch wenn er die Massnahmen an sich für gerechtfertigt halte. "Was die Fed gemacht hat war heldenhaft", sagte Steven Skancke, Chefwirtschaftsberater bei Keel Point. "Aber die Unternehmen und damit auch der Markt warten auf mehr Informationen dazu, was hinter den Ankündigungen von Weissem Haus und Kongress von vergangener Woche steckt", ergänzte er mit Blick auf erhoffte weitere fiskalische Stimuli und Hilfen für Arbeitnehmer. "So sieht Panik aus", sagte Patrick Healey, Präsident und Gründer von Caliber Financial Partners. "Es spielt keine Rolle, was die Fed am Wochenende getan hat oder was sie hätte tun können. Der Handel spiegelt reine Angst und Unsicherheit wider", meinte er. Boeing brachen mit immer neuen Hiobsbotschaften für die Reise- und Luftfahrtbranche um fast 24 Prozent ein. Zudem hatte die Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Luftfahrtbranche auf "negativ" gesenkt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,37 -13,2 0,50 -83,2

5 Jahre 0,50 -22,0 0,72 -142,7

7 Jahre 0,69 -22,4 0,91 -155,8

10 Jahre 0,74 -23,9 0,98 -170,4

30 Jahre 1,35 -19,5 1,55 -171,6

Am US-Anleihemarkt brach die Rendite zehnjähriger Anleihen um 23,9 Basispunkte ein auf 0,74 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 9:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1161 -0,1% 1,1168 1,1206 -0,5%

EUR/JPY 119,07 +0,3% 118,67 119,08 -2,3%

EUR/GBP 0,9133 +0,3% 0,9105 0,9060 +7,9%

GBP/USD 1,2219 -0,4% 1,2267 1,2365 -7,8%

USD/JPY 106,72 +0,4% 106,26 106,27 -1,8%

USD/KRW 1241,73 +0,7% 1232,99 1225,18 +7,5%

USD/CNY 7,0003 +0,1% 6,9934 7,0004 +0,5%

USD/CNH 7,0101 +0,0% 7,0094 7,0119 +0,6%

USD/HKD 7,7662 -0,0% 7,7663 7,7652 -0,3%

AUD/USD 0,6077 -0,7% 0,6122 0,6176 -13,3%

NZD/USD 0,6027 -0,4% 0,6052 0,6052 -10,5%

Bitcoin

BTC/USD 5.276,01 +7,2% 4.922,76 4.820,01 -26,8%

Passend zur US-Zinssenkung vom Wochenende gab der Dollar nach. Der Euro stieg im Gegenzug auf rund 1,1168 Dollar. Am Freitag notierte die Gemeinschaftswährung im Tagestief bei 1,1080 Dollar. Der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent. Gesucht blieb in Asien bei den Anlegern der "sichere Hafen" Yen. Der US-Dollar liegt gegenüber der japanischen Währung bei 106,xx Yen und zeigte sich damit kaum verändert zum Vortag. Im späten US-Handel am Freitag hatte der Greenback noch bei 108,03 Yen gelegen.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

Brent/ICE 30,63 30,05 +1,9% 0,58 -52,7%

Die Konjunkturängste zeigten sich auch am Ölmarkt, wo der Preis für ein Barrel US-Rohöl um über 9 Prozent einbrach auf knapp 29 Dollar. Auf Settlement-Basis war Öl damit so billig wie zuletzt im Februar 2016.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.482,96 1.508,54 -1,7% -25,59 -2,3%

Silber (Spot) 12,71 12,94 -1,7% -0,23 -28,8%

Platin (Spot) 659,60 663,50 -0,6% -3,90 -31,7%

Gold war trotz der Risikoscheu der Anleger als sicherer Hafen nicht gesucht. Marktteilnehmer sprachen von einer "irren Jagd nach Liquidität". Händler wie Anleger hätten alles verkauft, "was irgendwie zu Geld zu machen war". Der Preis für die Feinunze sank um fast 50 Dollar auf zuletzt 1.497. Marktbeobachter vermuten hinter dem Preisverfall auch Notverkäufe von Anlegern, die Verluste an anderer Stelle kompensieren müssen.

CORONAVIRUS

- FRANKREICH

Frankreich hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine Ausgangssperre verhängt. Ab Dienstagmittag sollten alle Franzosen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, sagte Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die Anordnung gelte für mindestens zwei Wochen, Verstösse würden bestraft.

- USA

