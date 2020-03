MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstages zum Feiertag "internationaler Frauentag" geschlossen.

Nach einem starken Start ins Jahr dürfte der US-Jobmotor im Februar einen Gang runter geschaltet haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte rechnen mit einem Zuwachs von 175.000 Jobs ausserhalb der Landwirtschaft, nachdem es im Januar ein Plus von 225.000 gegeben hatte. Die Arbeitslosenquote soll von 3,6 auf 3,5 Prozent leicht sinken. Für die Stundenlöhne sagen die Experten ein Plus von 0,3 Prozent auf Monatssicht voraus. Schwer abzuschätzen ist, ob das Coronavirus sich bereits ausgewirkt hat. Sollten die tatsächlichen Daten deutlich unter den Schätzungen liegen, könnte dies auch der US-Notenbank für ihre Sitzung am 18. März nochmals zu denken geben, nachdem sie in dieser Woche bereits mit einer überraschenden Zinssenkung um 50 Basispunkte aufgewartet hatte.

Angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes rechnet Commerzbank-Ökonom Christoph Balz mit einem deutlich geringeren Zuwachs um 150.000 Stellen, nachdem der Arbeitsmarkt im Januar mit einem kräftigen Stellenaufbau positiv überrascht hatte. Ausserdem gebe es Anzeichen für eine geringere Arbeitsnachfrage. Im Februar sei die Witterung eher normal gewesen, wogegen es im Januar aussergewöhnlich milde Temperaturen gab, die die Beschäftigung vor allem beim Bau begünstigt habe.

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Februar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +175.000 gg Vm

zuvor: +225.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,6%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,30% gg Vm

zuvor: +0,25% gg Vm

14:30 Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: -46,00 Mrd USD

zuvor: -48,88 Mrd USD

Stand +/- %

S&P-500-Indikation 2.993,50 -1,00%

Nasdaq-100-Indikation 8.579,00 -1,06%

Nikkei-225 20.749,75 -2,72%

Hang-Seng-Index 26.130,45 -2,38%

Kospi 2.040,22 -2,16%

Shanghai-Composite 3.035,26 -1,19%

S&P/ASX 200 6.216,20 -2,81%

Sehr schwach - Nach der Zwischenerholung am Vortag hat die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie die Finanzmärkte wieder voll im Griff. Aus dem gleichen Grund war es bereits an der Wall Street steil nach unten gegangen. Die jüngste Achterbahnfahrt mit heftigen Ausschlägen nach beiden Seiten geht damit weiter, allerdings mit klar nach unten weisender Richtung. Gesucht sind sichere Häfen wie das Gold , Anleihen und am Devisenmarkt der Franken und vor allem der Yen. "Die Märkte spielen globale Rezessionsangst, deswegen sehen wir so hohe Volatilitäten bei Aktien und anderen Anlageklassen", sagt Makrostratege Homin Lee von Lombard Odier. Der Nikkei-Index erhält zusätzlich zu den Coronavirus-Ängsten starken Gegenwind vom Yen. Im bereits massiv gebeutelten Flugliniensektor fallen die Kurse weiter. In Sydney rutschen Qantas um über 7 Prozent ab, in Tokio verlieren Japan Air Lines und All Nippon Airways je gut 3 Prozent, ebenso Cathay Pacific in Hongkong und Asiana Airlines in Seoul.

US-NACHBÖRSE

AMD gewannen gut 6 Prozent, nachdem der Halbleiterhersteller vor dem Hintergrund der grassierenden Ängste vor negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie seinen Ausblick für das erste Quartal bestätigt hatte. Die Aktie des grossen Konkurrenten Intel verbesserte sich um 0,6 Prozent, die des Grafikkartenexperten Nvidia um 1 Prozent. Für ADT ging es um 6,1 Prozent nach unten. Der Spezialist für Immobilien-Sicherheitstechnik konnte seinen Quartalsverlust eingrenzen und schaffte zudem ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum. Die Grosshandelskette Costco Wholesale meldete ein über der Konsensschätzung liegendes Quartalsergebnis von 931 Millionen Dollar und ein flächenbereinigtes Umsatzplus von 9 Prozent. Letzteres habe von Hamsterkäufen angesichts der Coronavirus-Epidemie profitiert, so das Unternehmen. Der Kurs gab nachbörslich um 0,6 Prozent nach. H&R Block verbilligten sich um 4,8 Prozent. Das Steuerberatungsunternehmen setzte in seinem dritten Quartal des Geschäftsjahrs zwar mehr um, weitete aber zugleich den Verlust leicht aus. Ein Kursdebakel erlebten American Outdoor Brands Corp, nachdem das Unternehmen, zu dem auch der Waffenhersteller Smith&Wesson gehört, seinen Ausblick gesenkt hatte. Der Kurs brach um über 25 Prozent ein. Okta gewannen 6,2 Prozent auf 137 Dollar glatt, nachdem der Experte für Identitäts- und Zugriffsverwaltung einen Umsatzanstieg von 45 Prozent auf 167 Millionen Dollar in seinem vierten Quartal gemeldet hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.121,28 -3,58 -969,58 -8,47

S&P-500 3.023,94 -3,39 -106,18 -6,40

Nasdaq-Comp. 8.738,60 -3,10 -279,49 -2,61

Nasdaq-100 8.671,66 -3,10 -277,62 -0,70

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,40 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 327 2.557

Verlierer 2.667 423

unverändert 35 41

Baisse - Neue Hiobsbotschaften über die Coronavirus-Epidemie drückten die US-Börsen kräftig ins Minus. Zwar sind immer mehr Staaten und Institutionen wie der IWF bereit, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prangerte aber fehlendes Engagement zahlreicher Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus an. Das sorgte für Verunsicherung. Der Auftragseingang der US-Industrie im Januar fiel schwächer als erwartet aus und belastete ebenfalls. Aktien von Reiseunternehmen brachen ein. Die Luftverkehrsvereinigung IATA erwartet Umsatzeinbussen für die Branche im laufenden Jahr von 113 Milliarden Dollar. United Airlines stürzten um 13,3 Prozent ab, Delta Air Lines um 7,2 Prozent. Auch die Aktien von Kreuzfahrtschiffreedereien reihten sich ein. Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line und Carnival gingen um 17,1 bzw. 13,4 und 7,3 Prozent unter. Unter den auf Allzeittiefs wegbrechenden Marktzinsen und der Erwartung weiterer Leitzinssenkungen litten Bankenaktien - der Sektorindex gab um 5,6 Prozent nach. JPM verloren 4,9, Goldman Sachs 4,8 und Wells Fargo 6 Prozent.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,59 -10,7 0,69 -61,7

5 Jahre 0,67 -11,4 0,79 -125,0

7 Jahre 0,82 -12,6 0,94 -142,9

10 Jahre 0,91 -14,6 1,06 -153,0

30 Jahre 1,55 -16,5 1,71 -152,1

Die Notierungen der als sicherer Hafen geltenden US-Renten schossen nach dem kleinen Rücksetzer des Vortages wieder massiv nach oben und profitierten von der Angst der Anleger vor einem Konjunktureinbruch. Auch die anhaltenden Zinssenkungsspekulationen drückten die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte erneut unter die Marke von 1,00 Prozent und brach um 14,4 Basispunkte auf 0,92 Prozent ein.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:46 % YTD

EUR/USD 1,1226 -0,0% 1,1230 1,1136 +0,1%

EUR/JPY 118,95 -0,3% 119,25 119,51 -2,4%

EUR/GBP 0,8657 -0,1% 0,8668 0,8643 +2,3%

GBP/USD 1,2966 +0,1% 1,2952 1,2880 -2,2%

USD/JPY 105,98 -0,2% 106,19 107,30 -2,5%

USD/KRW 1188,63 +0,0% 1188,35 1183,77 +2,9%

USD/CNY 6,9469 +0,1% 6,9373 6,9392 -0,2%

USD/CNH 6,9469 +0,1% 6,9392 6,9386 -0,3%

USD/HKD 7,7711 -0,0% 7,7725 7,7716 -0,3%

AUD/USD 0,6621 +0,1% 0,6613 0,6633 -5,5%

NZD/USD 0,6337 +0,6% 0,6300 0,6309 -5,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.124,73 +0,6% 9.070,51 8.906,26 +26,6%

Der Dollar-Index büsste 0,5 Prozent ein. Der Dollar litt unter Spekulationen, dass die US-Notenbank bei ihrer Sitzung Mitte März erneut die Leitzinsen reduzieren könnte. Der Euro kletterte im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,1230 im späten Geschäft. Die Greenback-Schwäche könnte sich noch ausweiten, falls die EZB und die Bank of Japan "zu vorsichtig" auf die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank am Dienstag reagieren sollten, urteilte die Unicredit. Gewinner am Devisenmarkt waren die Fluchtwährungen Franken und vor allem Yen. Letzterer ist am Freitag im asiatisch dominierten Handel mit 105,78 je Dollar so hoch bewertet wie zuletzt im Spätsommer 2019. Zu Wochenbeginn hatte der Dollar noch deutlich über 108 Yen gekostet.

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,53 45,90 -0,8% -0,37 -24,6%

Brent/ICE 49,57 49,99 -0,8% -0,42 -23,4%

