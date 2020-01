MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Angesichts eines rückläufigen Aussenhandels und eines schwächeren Geschäftsklimas wuchs die Wirtschaft in China so langsam wie seit fast dreissig Jahren nicht. Die Abkühlung der Konjunktur, die sich seit dem Höhepunkt des Wirtschaftswachstums im Jahr 2011 nach Jahren zweistelligen Wachstums verstärkt hat, machte sich 2019 in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft bemerkbar und wurde durch den Handelsdruck und die Zölle der US-Regierung noch verschärft. Dennoch lag die Wachstumsrate des BIP mit 6,1 Prozent nach 6,6 Prozent 2018 innerhalb der Zielspanne der Regierung von 6 bis 6,5 Prozent. Im vierten Quartal wuchs die Wirtschaft um 6 Prozent, was den Erwartungen entsprach.

Die chinesische Industrieproduktion hat sich indes im Dezember beschleunigt. Sie legte zum Vorjahr um 6,9 Prozent zu nach 6,2 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten mit 5,9 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg ebenso wie im November um 8,0 Prozent. Hier hatten Volkswirte 7,8 Prozent prognostiziert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,0%

zuvor: 77,3%

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Januar (1. Umfrage)

PROGNOSE: 99,5

zuvor: 99,3

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 3.318,50 +0,04%

Nikkei-225 24.041,26 +0,45%

Hang-Seng-Index 28.877,46 -0,02%

Kospi 2.250,57 +0,11%

Schanghai-Composite 3.079,78 +0,19%

S&P/ASX 200 7.064,10 +0,32%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Der uninspirierte Handel der vergangenen Tage setzt sich fort. Wie schon an den vergangenen Tagen fehlt es an Impulsen, Anleger warten auf die beginnende Berichtssaison. Selbst chinesische Wirtschaftsdaten im Rahmen der Erwartungen bzw. leicht darüber lassen Anleger weitgehend kalt. In China ist die Industrieproduktion im Dezember besser als prognostiziert ausgefallen, das gilt auch für den Einzelhandelsumsatz im November. Die BIP-Daten trafen immerhin die nicht sehr ehrgeizigen Prognosen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass China das lahmste Wachstum 2019 seit 30 Jahren hingelegt hat. Daher hält sich die Freude an den chinesischen Börsen über die Daten in Grenzen. In Tokio steigt der Nikkei-225 beflügelt vom Devisenmarkt, wo der Yen auf ein Achtmonatstief gesunken ist. Mit der Entspannung im Handelskonflikt USA-China und im Nahen Osten entfielen die Gründe, in vermeintlich sichere Anlagen zu fliehen, heisst es. Seoul zeigt sich das Börsenbarometer gut behauptet und gibt damit zwischenzeitlich höhere Aufschläge fast vollständig ab. Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins bestätigt und dies damit begründet, dass die wirtschaftliche Schwäche am Abnehmen sei. Nach guten Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC) sind Technologiewerte aus dem Chipsektor gesucht. In Australien hat der Aktienmarkt das vierte Rekordhoch in Folge markiert. Die australische Börse sei der Wall Street gefolgt, hiess es. Taiwan Semiconductor (TSMC) fallen in Taipeh um 0,5 Prozent, nachdem sie in den vergangenen drei Monaten um 12 Prozent gestiegen waren.

US-NACHBÖRSE

Progress Software schnellte um gut 10 Prozent nach oben, nachdem er zuvor im Tageshandel schon um 5 Prozent zugelegt hatte. Für das vierte Quartal hatte Progress zwar netto ein Minus von 4,7 Millionen Dollar berichtet, auf bereinigter Basis und je Aktie schrieb das Unternehmen aber schwarze Zahlen, die zudem die Konsensschätzung übertrafen. Daneben hob der Softwareexperte den Gewinn- und Umsatzausblick für das laufende erste Quartal und auch das Gesamtjahr an. Bei Gap sorgte für Kauflaune, dass die Modekette Abstand nahm von Plänen, die Marke Old Navy vom Rest des Unternehmens abzutrennen und auf eigene Beine zu stellen. Der Kurs kletterte um 5,5 Prozent. Im Zuge der Vorbereitung dieses Schritts habe man operative Ineffizienzen und Bereiche für Verbesserungen entdeckt, weshalb man den Plan wieder fallengelassen habe und die Wachstumsmarken Old Navy und Athleta nun stärken wolle, so CEO Fisher. Gap teilte ebenfalls mit, dass der Präsident Fiske das Unternehmen verlassen werde. Ausserdem kündigte das Modeunternehmen für das Gesamtgeschäftsjahr etwas besser als bislang erwartet auszufallende Zahlen an. CSX sanken 3,4 Prozent. Der Eisenbahnbetreiber hatte ein weiteres herausforderndes Jahr angekündigt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 29.297,64 0,92 267,42 2,66

S&P-500 3.316,81 0,84 27,52 2,66

Nasdaq-Comp. 9.357,13 1,06 98,44 4,29

Nasdaq-100 9.125,00 0,99 89,33 4,49

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 846 Mio 872 Mio

Gewinner 2.046 1.612

Verlierer 851 1.289

Unverändert 119 122

Fest - Die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den USA und China sowie mehrheitlich überzeugende US-Konjunkturdaten sorgten für neue Rekorde bei Dow & Co. Daneben gab es positive Impulse von der Berichtssaison. Morgan Stanley gewannen nach überzeugenden Quartalszahlen 6,6 Prozent. Alcoa enttäuschte dagegen mit den Quartalsergebnissen. Die Aktie brach um 11,9 Prozent ein. Für die Aktie der Google-Mutter Alphabet ging es um 0,8 Prozent nach oben. Die Marktkapitalisierung übersprang damit die Marke von 1 Billion Dollar. Dies gelang zuvor nur Apple, Amazon und Microsoft. Ein negativer Analystenkommentar drückte die zuletzt sehr feste und auf Rekordnviveau handelnde Tesla-Aktie um 1,0 Prozent. Morgan Stanley hat die Aktie auf "Sell" von "Hold" abgestuft.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,57 2,4 1,54 36,6

5 Jahre 1,62 2,5 1,60 -30,4

7 Jahre 1,73 2,4 1,71 -51,7

10 Jahre 1,81 2,0 1,78 -64,0

30 Jahre 2,25 1,7 2,24 -81,4

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte mit den sinkenden Notierungen um 2,0 Basispunkte auf 1,81 Prozent zu. Die überzeugend ausgefallenen neuesten US-Daten stützten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:51h % YTD

EUR/USD 1,1139 +0,0% 1,1138 1,1159 -0,7%

EUR/JPY 122,80 +0,1% 122,70 122,79 +0,7%

EUR/GBP 0,8513 -0,0% 0,8517 0,8545 +0,6%

GBP/USD 1,3084 +0,1% 1,3076 1,3059 -1,3%

USD/JPY 110,24 +0,1% 110,17 110,03 +1,4%

USD/KRW 1158,96 -0,1% 1159,76 1158,74 +0,3%

USD/CNY 6,8682 -0,2% 6,8789 6,8820 -1,4%

USD/CNH 6,8702 -0,1% 6,8771 6,8854 -1,4%

USD/HKD 7,7711 -0,0% 7,7731 7,7741 -0,3%

AUD/USD 0,6897 -0,0% 0,6898 0,6916 -1,6%

NZD/USD 0,6642 +0,1% 0,6633 0,6642 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 8.945,65 +2,8% 8.705,76 8.662,50 +24,1%

Bei den grossen Währungspaaren gab es kaum Bewegung. Der Yuan legte nach dem Phase-1-Handelsabkommen zwischen China und den USA gegenüber dem Dollar weiter zu. Der Greenback fiel auf 6,8785 Yuan von 6,8916 am Vortag. Die türkische Lira zeigte eine für viele Marktbeobachter überraschende Marktreaktion und legte nach einer unerwartet hoch ausgefallenen Zinssenkung der türkischen Notenbank zu. Einige Akteuren verweisen auf die begleitenden Kommentare der Währungshüter. Diese hätten betont, dass sich die Erholung der Wirtschaft fortsetze und man davon ausgehe, dass dies auch nachhaltig sei. Daneben habe die Notenbank von einer "Verbesserung des finanziellen Umfelds" gesprochen. Der Dollar kostete zuletzt 5,8566 Lira, verglichen mit wird aktuell mit 5,8504 Lira gehandelt verglichen mit rund 5,8900 im Tageshoch vor der Zinssenkung.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,55 58,52 +0,1% 0,03 -4,1%

Brent/ICE 64,64 64,62 +0,0% 0,02 -2,1%

Die Ölpreise legten deutlicher zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 58,48 Dollar. Brent legte um 0,9 Prozent auf 64,58 Dollar zu. Am Vortag hatten die wöchentlichen Daten zu den US-Ölvorräten die Preise zeitweise auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Nun setzten die Investoren vor dem Hintergrund des Phase-Abkommens im Handelsstreit auf höhere Ölimporte durch China, wie es hiess. Daneben hatte der US-Senat das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada ratifiziert, was die Erwartung für einen steigenden Ölverbrauch ebenfalls beflügelte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.556,40 1.552,55 +0,2% +3,85 +2,6%

Silber (Spot) 18,05 17,95 +0,5% +0,10 +1,1%

Platin (Spot) 1.014,10 1.004,90 +0,9% +9,20 +5,1%

Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,5% +0,01 +2,3%

