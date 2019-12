MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen des Marktes übertroffen. Nike steigerte den Gewinn um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar bzw 70 Cent je Aktie. Analysten hatten 58 Cent je Aktie geschätzt. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar, verglichen mit einer Konsensschätzung von 10,1 Milliarden. Nike sprach von starken Zuwächsen in allen geografischen Regionen. In den zurückliegenden fünf Jahren hat Nike - mit einer Ausnahme - in jedem Quartal die Ergebniserwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz lag das nunmehr achte Quartal über dem Analystenkonsens.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In Kanada veröffentlicht u.a. folgendes Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 3Q, Waterloo

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

2. Veröff.: +2,1% gg Vq

2. Quartal: +2,0% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

2. Veröff.: +1,8% gg Vq

2. Quartal: +2,4% gg Vq

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

Dezember (2. Umfrage)

PROGNOSE: 99,2

1. Umfrage: 99,2

zuvor: 96,8

16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen November

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Future 3.205,25 -0,09%

Nikkei-225 23.816,63 -0,20%

Hang-Seng-Index 27.811,27 +0,04%

Kospi 2.204,18 +0,35%

Shanghai-Composite 3.009,69 -0,24%

S&P/ASX 200 6.816,30 -0,25%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Akteure an den ostasiatischen Aktienmärkten lassen sich am Freitag von der Kauflaune an der Wall Street anstecken. Dort hatten die Indizes trotz eher ungünstiger Konjunkturdaten mit neuen Rekordhochs aufgewartet, angeführt vom Technologiesegment. Die Aufschläge in Asien fallen allerdings durchweg gering aus. Zur positiven Grundstimmung Stimmung in den USA wie auch in Asien tragen Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin bei. Demnach steht die sogenannte Phase-1-Abmachung zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits und soll Anfang kommenden Jahres unterzeichnet werden. Am Vortag hatte es ausserdem aus Peking geheissen, dass mehr Produkte, die aus den USA importiert werden, von Strafzöllen befreit werden, konkret sechs Chemikalien.

US-NACHBÖRSE

Nach dem Börsenmotto "bei guten Nachrichten verkaufen" ging es für die Nike-Aktie um 2,1 Prozent nach unten. Unmittelbar vor Bekanntgabe der Zahlen war die Aktie an der Wall Street auf ein Rekordhoch gestiegen (s.o.). Der Kurs des auf Kinder- und Schulbücher spezialisierten Verlagshauses Scholastic legte um 10,3 Prozent zu. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes und bestätigte die Finanzziele für das Gesamtjahr. Knight-Swift Transportation senkte derweil wegen preisdruckerzeugender Überkapazitäten seinen Gewinnausblick deutlich. Der Kurs gab um 5 Prozent nach. Biogen profitierten von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Volumen von weiteren 5 Milliarden Dollar. Die Aktie wurde um 1,5 Prozent nach oben genommen. US Steel büssten 2,8 Prozent ein. Der Stahlhersteller hatte mitgeteilt, dass im vierten Quartal das Segment Flachstahl die Auswirkungen niedrigerer Preise im dritten Quartal und im Oktober zu spüren bekommen werde, weil das Marktumfeld in Europa schwierig bleibe.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.376,96 0,49 137,68 21,65

S&P-500 3.205,37 0,45 14,23 27,86

Nasdaq-Comp. 8.887,22 0,67 59,48 33,94

Nasdaq-100 8.641,29 0,71 60,67 36,51

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 972 Mio 984 Mio

Gewinner 1.751 1.829

Verlierer 1.176 1.142

Unverändert 103 82

Etwas fester - Die US-Börsen markierten erneut neue Rekordhochs. Der überraschend kräftige Rückgang des Philadelphia-Fed-Index im Dezember wurde als Ausrutscher gesehen und belastete nicht. Die Anleger hätten stattdessen weiter auf die Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits und die besseren Aussichten der Weltwirtschaft gesetzt, hiess es. Bei den Einzelwerten gewannen Micron Technology 2,8 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte von einer Bodenbildung bei Umsatz und Gewinn gesprochen. Cisco stiegen um 2,7 Prozent, nachdem Barclays die Titel auf "Overweight" hochgestuft hatte. Polyone profitierten mit einem Plus von über 10 Prozent vom Kauf der Sparte Masterbatches der schweizerischen Clariant. Rite Aid schossen um 42,3 Prozent nach oben. Die Apothekenkette ist im dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt und übertraf die Erwartungen des Marktes klar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,61 -2,0 1,63 40,4

5 Jahre 1,72 -1,2 1,73 -20,4

7 Jahre 1,84 -0,7 1,85 -40,7

10 Jahre 1,91 -0,7 1,92 -53,2

30 Jahre 2,35 0,0 2,35 -71,9

Die US-Anleihen erholten sich mit den insgesamt schwächer als erwarteten ausgefallenen neusteen Konjunkturdaten etwas von dem Rücksetzer der vergangenen Tage.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:37 % YTD

EUR/USD 1,1116 -0,1% 1,1124 1,1128 -3,0%

EUR/JPY 121,50 -0,1% 121,68 121,93 -3,4%

EUR/GBP 0,8538 -0,2% 0,8552 0,8485 -5,1%

GBP/USD 1,3020 +0,1% 1,3008 1,3116 +2,2%

USD/JPY 109,31 -0,1% 109,38 109,58 -0,3%

USD/KRW 1160,29 -0,2% 1163,13 1163,92 +4,1%

USD/CNY 7,0094 -0,0% 7,0104 7,0036 +1,9%

USD/CNH 7,0063 +0,1% 6,9989 6,9983 +2,0%

USD/HKD 7,7996 +0,1% 7,7937 7,7914 -0,4%

AUD/USD 0,6887 +0,0% 0,6884 0,6882 -2,2%

NZD/USD 0,6596 -0,2% 0,6608 0,6592 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.102,26 -0,6% 7.147,26 7.117,51 +91,0%

Das Pfund zeigte sich volatil nach der Entscheidung der Bank of England, den Schlüsselzins stabil zu halten. In dem Begleittext hiess es, eine Zinssenkung sei "möglicherweise nötig", sollte sich die Weltwirtschaft weiter abschwächen und es zu neuerlichen Unsicherheiten über den Brexit kommen. Sollten diese Risiken aber ausbleiben, könnten "moderate" Zinserhöhungen erfolgen. Für das Pfund ging es in der Spitze bis auf 1,3133 Dollar nach oben. Im späten US-Handel lag die Devise mit etwa 1,3010 Dollar nur noch knapp über ihrem Tagestief. I asiatisch dominierten Handel am Freitag legt der Austral-Dollar weiter zu, nachdem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren, womit auch etwas Zinssenkungsfantasie entweicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,14 61,18 -0,1% -0,04 +25,8%

Brent/ICE 66,64 66,54 +0,2% 0,10 +20,4%

Am Ölmarkt dominierte Optimismus, dass der Handelsstreit beigelegt und somit eine konjunkturelle Abkühlung vermieden werden kann. Das dürfte dann auch der Nachfrage nach Öl zugute kommen, so die Überlegung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 61,22 Dollar, Brent kletterte um 0,6 Prozent auf 66,54 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.479,07 1.478,80 +0,0% +0,27 +15,3%

Silber (Spot) 17,07 17,05 +0,1% +0,02 +10,2%

Platin (Spot) 932,10 937,00 -0,5% -4,90 +17,0%

Kupfer-Future 2,81 2,82 -0,7% -0,02 +5,8%

Die überwiegend schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten stützten den Goldpreis leicht. Rückenwind für den vermeintlich sicheren Hafen Gold sei auch vom Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump gekommen, hiess es. Die Feinunze legte um 0,2 Prozent zu auf 1.480 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat ihren Referenzzinssatz im Dezember sowohl für kurz- als auch für langfristige Kredite unverändert gelassen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Kernverbraucherpreise sind im Januar wie erwartet um 0,5 Prozent zum Vorjahr gestiegen.

KONJUNKTUR MALAYSIA

Die malaysischen Verbraucherpreise sind im November zum Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen.

US-HAUSHALT

Mit der Verabschiedung eines neuen Haushalts hat der US-Kongress kurz vor Ablauf einer verbindlichen Frist eine erneute Schliessung von Bundesbehörden vermieden. Der Senat in Washington stimmte für den Haushalt, der ein Volumen von 1,4 Billionen Dollar hat. Das Repräsentantenhaus hatte das Gesetz bereits zwei Tage zuvor abgesegnet.

TABAKINDUSTRIE USA

