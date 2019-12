MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In einem historischen Schritt hat das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump eingeleitet. Die Abgeordneten stimmten mit klarer Mehrheit für beide Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Es ist das erst dritte sogenannte Impeachment gegen einen US-Präsidenten in der Geschichte. Trump warf den Demokraten vor, seinen Wahlsieg von 2016 "annullieren" zu wollen. Nach rund zehnstündiger Debatte stimmte die von den Demokraten dominierte Kongresskammer mit 230 zu 197 Stimmen für den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Eine Mehrheit von 229 zu 198 Stimmen gab es für die Anschuldigung der Behinderung des Kongresses bei der Untersuchung der Ukraine-Affäre. Während die Demokraten mehrheitlich für die Anklageerhebung stimmten, votierten Trumps Republikaner dagegen. Eine Amtsenthebung muss Trump gleichwohl kaum fürchten: Der Impeachment-Prozess selbst wird im Senat geführt, wo Trumps Republikaner eine Mehrheit haben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q, Beaverton

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 227.000

zuvor: 252.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index Dezember

PROGNOSE: 8,0

zuvor: 10,4

14:30 Leistungsbilanz 3Q

PROGNOSE: -121,90 Mrd USD

zuvor: -128,19 Mrd USD

16:00 Verkauf bestehender Häuser November

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

16:00 Index der Frühindikatoren November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Future 0,00 0%

S&P-500-Future 3.194,75 -0,02%

Nikkei-225 23.864,85 -0,29%

Hang-Seng-Index 27.769,69 -0,41%

Kospi 2.195,35 +0,03%

Shanghai-Composite 3.015,77 -0,04%

S&P/ASX 200 6.833,10 -0,27%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas leichter - Händler sprechen von einem impulsarmen Handel, nachdem die japanische Notenbank wie weithin erwartet an ihrem geldpolitischen Kurs nichts geändert hat. Allerdings senkte sie ihren Ausblick für die Industrieproduktion des Landes, sprach zugleich aber nur noch von bedeutsamen externen Risiken, während nach der Sitzung des geldpolitischen Rates im Oktober von steigenden Risiken die Rede war. In Sydney wich etwas Zinssenkungsfantasie aus dem Markt, nachdem die neuesten Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren. Dazu passend zieht der Austral-Dollar zu seinem US-Pendant etwas an. Als Unsicherheitsfaktor im Hintergrund schwelt derweil, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump nun eingeleitet wurde.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology legten um 4,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen von einer Bodenbildung seiner Umsätze und Gewinne gesprochen hatte (s.u.).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 28.239,28 -0,10 -27,88 21,06

S&P-500 3.191,14 -0,04 -1,38 27,30

Nasdaq-Comp. 8.827,74 0,05 4,38 33,04

Nasdaq-100 8.580,62 0,06 4,92 35,56

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 984 Mio 963 Mio

Gewinner 1.829 1.845

Verlierer 1.142 1.102

Unverändert 82 95

Kaum verändert - Die US-Börsen setzten die Rekordjagd fort, wenngleich die Gewinne im späteren Verlauf bröckelten. Beobachter verwiesen auf die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Konjunkturdaten, die Rezessionsängste gelindert hätten. Das Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China gab den Kursen dagegen kaum noch Impulse. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump ist nach Meinung von Analysten für die Finanzmärkte derweil kein zentrales Thema, weil es für die Anleger kaum Risiken berge. Unter den Einzelwerten rutschten Fedex nach einer Gewinnwarnung um 10 Prozent ab. Um 0,9 Prozent nach unten ging es für Fiat Chrysler, nachdem die Fusion mit PSA nun beschlossene Sache ist. Cintas stiegen nach Vorlage überraschend guter Zahlen um rund 2 Prozent. Pacific Gas & Electric (PG&E) verbesserten sich um 3,7 Prozent. Der kalifornische Energieversorger hat mit den Behörden einen Milliarden-Vergleich wegen seiner Verantwortung für verheerende Waldbrände ausgehandelt. Cigna rückten um 2,4 Prozent vor, nachdem der Versicherer den Verkauf der Gruppenversicherungssparte für 6,3 Milliarden Dollar mitgeteilt hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,63 0,4 1,63 42,9

5 Jahre 1,73 2,7 1,70 -19,3

7 Jahre 1,85 3,6 1,82 -39,5

10 Jahre 1,92 3,9 1,88 -52,4

30 Jahre 2,35 4,3 2,31 -71,6

Staatsanleihen wurden verkauft - laut Marktbeobachtern ein Zeichen dafür, dass das Sicherheitsbedürfnis trotz des anstehenden Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump gering war. Für den Anstieg der Rendite zehnjähriger Papiere um 3,9 Basispunkte auf 1,92 Prozent dürften die jüngsten guten Konjunkturdaten gesorgt haben.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:32 % YTD

EUR/USD 1,1127 +0,1% 1,1116 1,1137 -2,9%

EUR/JPY 121,93 +0,1% 121,81 121,92 -3,0%

EUR/GBP 0,8505 +0,1% 0,8498 0,8489 -5,5%

GBP/USD 1,3083 +0,0% 1,3083 1,3114 +2,7%

USD/JPY 109,59 +0,0% 109,58 109,47 -0,1%

USD/KRW 1164,65 -0,1% 1165,86 1168,40 +4,5%

USD/CNY 6,9998 -0,1% 7,0050 7,0053 +1,8%

USD/CNH 6,9978 -0,1% 7,0018 7,0037 +1,9%

USD/HKD 7,7914 +0,0% 7,7882 7,7882 -0,5%

AUD/USD 0,6879 +0,4% 0,6849 0,6845 -2,4%

NZD/USD 0,6594 +0,3% 0,6577 0,6564 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.139,26 -2,8% 7.346,01 6.590,51 +92,0%

Der Dollar machte etwas Boden gut. Der Euro sank auf etwa 1,1120 Dollar von gut 1,1150 im Tageshoch. Nach Meinung von Marktteilnehmern spiegelt sich in der leichten Erholung der US-Währung die Erwartung stabiler US-Zinsen im kommenden Jahr. Das Pfund gab nach den Abschlägen vom Vortag aufgrund der erneut aufgekommenen Brexit-Sorgen nochmals leicht nach. Im späten US-Handel notierte es bei rund 1,3090 Dollar, verglichen mit 1,3128 am Tag zuvor.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,94 60,93 +0,0% 0,01 +25,7%

Brent/ICE 66,23 66,17 +0,1% 0,06 +19,7%

Die Ölpreise machten trotz enttäuschender Daten zu den US-Rohölvorräten anfängliche Verluste wett. Die Vorräte waren in der vergangenen Woche weniger stark gesunken als erwartet. Allerdings hatte der Branchenverband API am Vorabend sogar einen Aufbau der Ölbestände gemeldet, so dass die offiziellen Daten mit Erleichterung aufgenommen wurden. Die US-Sorte WTI notierte zum US-Settlement einen Cent niedriger bei 60,93 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.476,64 1.475,65 +0,1% +0,99 +15,1%

Silber (Spot) 17,00 17,05 -0,3% -0,05 +9,7%

Platin (Spot) 931,35 935,60 -0,5% -4,25 +16,9%

Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,2% -0,01 +5,7%

Der Goldpreis gab um 0,1 Prozent nach auf 1.475 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN

Wegen verheerender Buschbrände in Australien haben die Behörden einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Millionenmetropole Sydney und den Bundesstaat New South Wales ausgerufen. Grund seien die "katastrophalen Wetterbedingungen". Für Teile von New South Wales sagten die Meteorologen für Donnerstag Temperaturen von um die 45 Grad voraus.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Sie beliess ihren kurzfristigen Einlagenzins bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die zehnjährige Rendite japanischer Staatsanleihen bei etwa Null. Zugleich bekräftigte sie ihre Zusage, die Zinsziele auf dem derzeitigen Niveau oder darunter zu halten, solange die Möglichkeit bestehe, dass die Dynamik in Richtung ihres Inflationsziels von 2 Prozent abflaut. Ausserdem hielt sie an der Einschätzung fest, dass sich die Wirtschaft in einem moderaten Expansionstrend befindet.

KONJUNKTUR NEUSEELAND

Das neuseeländische BIP ist im dritten Quartal zum Vorjahr wie erwartet um 2,3 Prozent gestiegen. Zum Vorquartal betrug das saisonbereinigte Plus dagegen 0,7 Prozent, mehr als mit 0,5 Prozent geschätzt.

MICRON TECHNOLOGY

