MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank (Fed) berät zum letzten Mal in diesem Jahr über ihre Zinspolitik. Ende Oktober hatte sie sie weiter gelockert und zugleich das Signal gesendet, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie eine Pause einlegen will. Der Offenmarktausschuss (FOMC) reduzierte den Leitzins damals um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Für die bevorstehende Sitzung rechnen die Märkte deshalb mit überwältigender Mehrheit, dass der Leitzins auf dem aktuellen Stand verharren wird. Auch bei der Kommunikation sind keine grossen Änderungen zu erwarten. Da die Handelskonflikte weiterhin in der Schwebe sind, dürfte die Fed zwar gegenüber konjunktureller Abwärtsrisiken wachsam bleiben, doch insgesamt dürfte Fed-Chef Jerome Powell bei der Pressekonferenz die abwartende Haltung herausstellen. Deshalb wird sich der Blick der Marktakteure insbesondere auf die Zinsprognosen der Fed richten. Eine Reihe von Ökonomen glaubt, dass die Projektionen der Zentralbank zeigen werden, dass die Medianerwartung der Notenbanker für das nächste Jahr stabil bleibt, obwohl einige anerkennen, dass eine sehr falkenhafte oder sehr taubenhafte Sichtweise von einem oder zwei Notenbankern die Gesamtansicht ein wenig verzerren könnte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Aramco), Erstnotiz an der Saudi Stock Exchange (Tadawul)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

14:30 Realeinkommen November

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen,

Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 1,50% bis 1,75%

zuvor: 1,50% bis 1,75%

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 3.136,25 -0,03%

Nikkei-225 23.391,86 -0,08%

Hang-Seng-Index 26.650,91 +0,81%

Kospi 2.105,62 +0,36%

Schanghai-Composite 2.922,81 +0,19%

S&P/ASX 200 6.752,60 +0,68%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich im späten Geschäft eine positive Tendenz durch, allerdings spielt Tokio mit Abgaben nicht mit. Im ständigen spekulativen Hin und Her über ab Sonntag drohende neue US-Zölle auf chinesische Importe sprechen Händler von leichten Hoffnungsschimmern. Doch neben unbestätigten Berichten aus China und den USA über eine mögliche Verschiebung entsprechender Zölle finden auch die Pessimisten neue Nahrung, denn US-Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow hat verlautbart, dass die Strafzölle noch nicht vom Tisch seien. Ähnliche Äusserungen kommen auch von einem ranghohen Mitarbeiter des Weissen Hauses. Die bevorstehenden Entscheidungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone sowie die Wahl in Grossbritannien bremsen zudem die Risikobereitschaft der Anleger. In Tokio verliert der Nikkei-225 leicht - etwas belastet vom am Morgen steigenden Yen. In China schauen Investoren auch auf die jährliche Central Economic Work Conference, auf der wichtige Eckpfeiler der Agenda für die wirtschaftliche Entwicklung des Banken- und Finanzsektors beschlossen werden. Die Konferenz endet am Donnerstag.

US-NACHBÖRSE

Chevron hatte nach der Schlussglocke mitgeteilt, dass er mit einer Belastung zwischen 10 Milliarden und 11 Milliarden US-Dollar nach Steuern im vierten Quartal rechne. Der Löwenanteil der Abschreibungen gehe auf das Konto von Erdgasaktivitäten wegen niedriger Preisprojektionen. Im Webhandel der Nasdaq fiel die Aktie um 0,3 Prozent. Gamestop brachen um 14,4 Prozent ein. Der Vertreiber von Digitalspielen verschreckte mit schwachen Geschäftszahlen und einem ebenso mauen Ausblick - beides klar unter Markterwartung. Ollie's Bargain Outlet schnellten um 11,1 Prozent empor. Der Schnäppchenmarktbetreiber legte Drittquartalszahlen über Markterwartungen vor. Zudem wurde John Swygert mit sofortiger Wirkung zum Präsidenten und CEO bestellt, bislang hatte er als Interimsgeschäftsführer fungiert. Sein Vorgänger Mark Butler war verstorben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.881,72 -0,10 -27,88 19,52

S&P-500 3.132,52 -0,11 -3,44 24,96

Nasdaq-Comp. 8.616,18 -0,07 -5,64 29,85

Nasdaq-100 8.354,29 -0,10 -8,45 31,98

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 780 Mio 860 Mio

Gewinner 1.496 1.476

Verlierer 1.454 1.450

Unverändert 98 104

Kaum bewegt - Ein neuer Hoffnungsschimmer im US-chinesischen Handelsstreit sorgte für verhaltene Zuversicht. Gleichzeitig bremsten aber Aussagen von Präsident Donald Trumps Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow wie auch die bevorstehenden Sitzungen der US-Notenbank und der EZB am Mittwoch und Donnerstag sowie die Wahl in Grossbritannien am Donnerstag die Risikobereitschaft. Die Verhandlungsführer der USA und Chinas arbeiten einem Bericht des Wall Street Journals zufolge zwar an der Grundlage für einen Aufschub neuer Strafzölle, die die USA China ab dem 15. Dezember angedroht haben. Wie Kudlow während des Handels sagte, sind die Strafzölle aber noch nicht vom Tisch. Daneben deutete Kudlow auch an, dass angekündigte Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Brasilien und Argentinien noch keine ausgemachte Sache seien. Die Nachricht, dass Vertreter der Regierungen der USA, Mexikos und Kanadas das neue Freihandelsabkommen USMCA unterzeichnet haben, nachdem die US-Demokraten dafür grünes Licht gegeben hatten, sorgte für keinen Rückenwind mehr. Netflix litten unter einer Abstufung auf "Underperform" durch das Analysehaus Needham und verloren 3,1 Prozent. Needham befürchtet, dass Netflix 2020 Millionen an Kunden verlieren wird. Autozone zogen um 6,9 Prozent an. Der Autoteilehändler überraschte im ersten Quartal positiv. Designer Brands rutschten dagegen um 16,3 Prozent ab nach verfehlten Markterwartungen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,65 2,9 1,62 44,3

5 Jahre 1,68 2,5 1,66 -24,3

7 Jahre 1,79 3,3 1,75 -46,1

10 Jahre 1,84 2,0 1,82 -60,6

30 Jahre 2,27 1,1 2,26 -80,0

Angesichts der positiven Schlagzeilen zu den diversen Handelsstreitigkeiten waren US-Rentenpapiere zumindest als sicherer Hafen nicht gesucht, die Kurse kamen zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 1,84 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:45 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1088 -0,0% 1,1093 1,1071 -3,3%

EUR/JPY 120,57 -0,1% 120,69 120,26 -4,1%

EUR/GBP 0,8441 -0,2% 0,8455 0,8417 -6,2%

GBP/USD 1,3136 +0,1% 1,3122 1,3153 +3,1%

USD/JPY 108,74 -0,1% 108,80 108,63 -0,9%

USD/KRW 1194,59 +0,3% 1190,49 1191,98 +7,2%

USD/CNY 7,0383 +0,1% 7,0342 7,0360 +2,3%

USD/CNH 7,0368 +0,1% 7,0282 7,0354 +2,4%

USD/HKD 7,8225 -0,1% 7,8271 7,8267 -0,1%

AUD/USD 0,6817 +0,1% 0,6808 0,6828 -3,3%

NZD/USD 0,6527 -0,2% 0,6539 0,6564 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 7.198,51 -0,5% 7.233,51 7.351,51 +93,5%

Der US-Dollar gab etwas nach im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbanksitzung - abzulesen am 0,2 Prozent leichteren Dollarindex. Von der US-Notenbank wie auch von der EZB werden allgemein keine neue geldpolitischen Massnahmen erwartet. Das Pfund Sterling baute die jüngsten Gewinne noch etwas weiter aus, weil viele Anleger weiter auf einen Sieg der Konservativen von Premierminister Boris Johnson setzten und damit auf baldige Klarheit, was den Brexit betrifft. Nach einem zwischenzeitlichen Achtmonatshoch von 1,3215 Dollar kostete das Pfund zuletzt 1,3185 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,92 59,24 -0,5% -0,32 +21,5%

Brent/ICE 63,93 64,34 -0,6% -0,41 +15,5%

Beim Öl tat sich wenig. Die Preise stiegen leicht mit der Hoffnung, dass die weiteren Strafzölle im Handelsstreit noch vermieden werden können.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.463,62 1.464,44 -0,1% -0,83 +14,1%

Silber (Spot) 16,62 16,70 -0,5% -0,08 +7,3%

Platin (Spot) 918,23 921,99 -0,4% -3,76 +15,3%

Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,4% +0,01 +4,4%

Die Feinunze Gold kostete zuletzt in den USA am Dienstag 1.464 Dollar - 2 mehr als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

FREIHANDELSABKOMMEN USA/MEXIKO/KANADA

