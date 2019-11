MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

US-Aussenminister Mike Pompeo hat der iranischen Regierung wegen deren Vorgehen gegen Demonstranten mit Sanktionen gedroht. Im Kurzbotschaftendienst Twitter forderte er die iranischen Bürger am Donnerstag auf, der US-Regierung Fotos, Videos und andere Belege für die Niederschlagung der Proteste durch die Regierung zu schicken. Die USA würden die staatlichen Übergriffe "aufdecken und sanktionieren", schrieb Pompeo. Im Iran finden seit knapp einer Woche Demonstrationen gegen die politische Führung statt, die teilweise in gewalttätige Konfrontationen umgeschlagen sind. Ausgelöst worden waren die Proteste durch die Entscheidung der Regierung, die Benzinpreise drastisch zu erhöhen. Durch die weitgehende Abschaltung des Internets wurde die Verbreitung von Informationen über die Proteste stark eingeschränkt. Nach offiziellen Angaben wurden ein Demonstrant und vier Sicherheitskräfte getötet, doch nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International könnte es mehr als hundert Opfer gegeben haben. US-Präsident Donald Trump hatte die weitgehende Abschaltung des Internets im Iran als Beleg für eine Destabilisierung der dortigen politischen Machtverhältnisse bezeichnet.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,6

15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

November (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,4

zuvor: 51,3

16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

November (2. Umfrage)

PROGNOSE: 95,5

1. Umfrage: 95,7

zuvor: 95,5

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

Nikkei-225 23.112,88 +0,32%

Hang-Seng-Index 26.527,89 +0,23%

Kospi 2.101,96 +0,26%

Schanghai-Composite 2.885,12 -0,64%

S&P/ASX 200 6.709,80 +0,55%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach einer zweitägigen Talfahrt erholen sich die asiatischen Börsen etwas. Der US-chinesische Handelsstreit lässt Anleger aber nicht los, nur dass diesmal wieder Hoffnungen auf ein "Phase-eins-Abkommen" noch im laufenden Jahr überwiegen. Der Hoffnungsschimmer kommt diesmal aus China, denn Vizeministerpräsident Liu He hat offenbar die US-Verhandler zu weiteren Handelsgesprächen eingeladen. In Tokio erholt sich der Nikkei-225 angeführt von Werten aus den Sektoren Energie und Versicherungswesen. Keine Aktie eines Unternehmens mit grösserer Marktkapitalisierung bewegt sich um mehr als 2 Prozent. Am Devisenmarkt sorgen die Entspannungssignale kaum für Bewegung. In China zeigen die Börsen kein einheitliches Bild. Investoren konzentrieren sich auf Papiere mit Bezug zum Internet, nachdem der Online-Einzelhändler Alibaba für seine Zweitlistung in der Sonderverwaltungszone auf grossen Zuspruch bei der Zeichnung der Aktien gestossen ist. Seoul hat leicht ins Plus gedreht. Die OECD hatte ihren Wachstumsausblick für Südkorea im laufenden Jahr zwar leicht gesenkt, bescheinigt dem Land aber noch immer ein solides Wachstum. Die Börsen in Singapur und Sydney zeigen sich mit freundlicher Tendenz. Die australische Regierung hat neue Wirtschaftsstimuli in Aussicht gestellt. Trotz der Aufschläge zum Wochenschluss verbuchte Sydney den höchsten Wochenverlust (minus 1,2 Prozent) seit rund zwei Monaten. Westpac bauten die Wochenverluste mit einem Tagesabschlag von weiteren 1,6 Prozent auf nun mehr 7 Prozent aus. Nach Geldwäschevorwürfen drohen der Bank Sanktionen.

US-NACHBÖRSE

Splunk legten um 5,6 Prozent zu. Der Software-Anbieter hatte die Markterwartungen im dritten Quartal geschlagen. Pure Storage brachen um 23,7 Prozent ein. Die Softwaregesellschaft hatte die Marktschätzungen klar verfehlt und auf unbereinigter Basis steigende Verluste verbucht. Ross Stores kletterten um 1,1 Prozent, nachdem der Einzelhändler in der dritten Periode besser als gedacht abgeschnitten hatte. Gap gewannen 1,7 Prozent. Der Modeeinzelhändler hatte die zuvor gesenkten Prognosen für die dritte Periode übertroffen. Interims-CEO Robert Fisher bekräftigte die Absicht, die Marke Old Navy auszugliedern. Williams-Sonoma sanken um 5,1 Prozent, die Einzelhandelsgesellschaft hatte gesunkene Gewinnkennziffern bei gestiegenen Erlösen berichtet. Analysten hatten zwar im Konsens einen Tick schlechtere Geschäftszahlen prognostiziert. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 36 Prozent gestiegen, während der S&P-500 nur ein Plus von 24 Prozent schaffte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.765,89 -0,20 -55,20 19,03

S&P-500 3.103,48 -0,16 -4,98 23,80

Nasdaq-Comp. 8.506,21 -0,24 -20,52 28,20

Nasdaq-100 8.265,62 -0,22 -18,14 30,58

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 821 Mio 1.025 Mio

Gewinner 1.174 1.275

Verlierer 1.748 1.654

Unverändert 121 115

Leichter - Der Handelsstreit dominierte weiter das Geschehen. Medienberichten zufolge will Peking die US-Vertreter zu Gesprächen empfangen und Vizepremier Liu He soll sich vorsichtig optimistisch gezeigt haben. Die Anleger blieben angesichts des Hin und Her aber vorsichtig. Neue Konjunkturdaten fieen tendenziell positiv aus. Paypal will für rund 4 Milliarden US-Dollar das Rabattportal Honey Science übernehmen. Die Aktie gab um 1,5 Prozent nach. Intel kämpft weiterhin mit Verspätungen bei der Auslieferung bestimmter Chips, bestätigte aber den Ausblick für das vierte Quartal. Die Aktie schloss 0,6 Prozent fester. TD Ameritrade kletterten um 16,9 Prozent, gestützt von Übernahmefantasie. Charles Schwab soll laut CNBC Interesse haben. Charles Schwab zogen um 7,3 Prozent an. Macy's verloren 2,3 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal rückläufige Umsätze vermeldet hatte. Tiffany gewannen 2,6 Prozent auf 126,50 Dollar, nachdem LVMH das Übernahmegebot erhöht haben soll von 120 auf 130 Dollar je Aktie.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,61 3,3 1,57 40,4

5 Jahre 1,62 3,1 1,58 -30,9

7 Jahre 1,70 2,5 1,68 -54,5

10 Jahre 1,77 2,3 1,75 -67,4

30 Jahre 2,23 1,6 2,21 -84,2

US-Anleihen gaben mit den Meldungen zum Handelskonflikt nach, die Zehnjahresrendite gewann 2,3 Basispunkte auf 1,77 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1068 +0,1% 1,1062 1,1086 -3,5%

EUR/JPY 120,21 +0,0% 120,16 120,29 -4,4%

EUR/GBP 0,8569 -0,0% 0,8571 0,8567 -4,8%

GBP/USD 1,2918 +0,1% 1,2907 1,2942 +1,4%

USD/JPY 108,60 -0,0% 108,62 108,51 -1,0%

USD/KRW 1179,21 +0,3% 1176,16 1176,72 +5,8%

USD/CNY 7,0369 +0,1% 7,0292 7,0354 +2,3%

USD/CNH 7,0380 +0,1% 7,0334 7,0373 +2,4%

USD/HKD 7,8239 +0,0% 7,8208 7,8235 -0,1%

AUD/USD 0,6785 -0,0% 0,6788 0,6803 -3,7%

NZD/USD 0,6406 +0,1% 0,6403 0,6426 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.485,26 -1,6% 7.609,76 7.920,51 +101,3%

Der Yuan wertete im Verlauf des Tages etwas auf nach positiven Signalen aus China in Sachen Handelsstreit. Das Pfund gab anfängliche Gewinne wieder ab und notierte zuletzt 0,2 Prozent leichter bei 1,2906 Dollar. Der Euro lag mit 1,1058 Dollar ebenfalls etwas niedriger.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,21 58,58 -0,6% -0,37 +20,0%

Brent/ICE 63,63 63,97 -0,5% -0,34 +15,0%

Die Ölpreise zogen an, gestützt von einem Bericht, demzufolge die Opec auf ihrem Dezember-Treffen wahrscheinlich die Produktionsbegrenzungen bis Mitte 2020 verlängern wird. Die Sorte WTI gewann 2,5 Prozent auf 58,42 Dollar, die Sorte Brent stieg 2,2 Prozent auf 63,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.467,44 1.464,69 +0,2% +2,75 +14,4%

Silber (Spot) 17,14 17,12 +0,1% +0,02 +10,6%

Platin (Spot) 908,45 915,01 -0,7% -6,56 +14,1%

Kupfer-Future 2,62 2,62 -0,1% -0,00 -0,9%

Der Goldpreis fiel um 0,6 Prozent auf 1.465 Dollar je Feinunze. Angesichts neuer Hoffnungen im Handelsstreit sei der sichere Hafen Gold nicht gesucht gewesen, hiess es.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

US-AUssENPOLITIK

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche hat ein republikanischer Abgeordneter die Verabschiedung der Armenien-Resolution im US-Senat blockiert. Senator David Perdue stimmte gegen den Beschluss, der die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg als "Völkermord" einstuft.

US-HAUSHALTSPOLITIK

Präsident Donald Trump hat einen einmonatigen Überbrückungshaushalt unterzeichnet, mit dem eine erneute Haushaltssperre vermieden wird. Zuvor hatte der Senat für die Massnahme gestimmt, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 20. Dezember sicherstellt. Trumps Republikaner und die oppositionellen Demokraten hatten sich in den vergangenen Monaten nicht auf ein längerfristiges Haushaltsgesetz einigen können.

INNENPOLITIK BRASILIEN

