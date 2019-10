MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Sports geschlossen.

In den USA findet wegen des Columbus Day kein Anleihehandel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA und China haben eine partielle Einigung zur Beilegung ihres Handelskonflikts erzielt. US-Präsident Donald Trump verkündete am späten Freitag eine "sehr substanzielle" Teileinigung. Sie stellt nach seinen Worten eine "Phase eins" vor einem angestrebten umfassenderen Abkommen dar. Die nun erzielten Vereinbarungen beziehen sich laut Trump unter anderem auf den Schutz von geistigem Eigentum und Finanzdienstleistungen. Laut Finanzminister Steven Mnuchin verzichten die USA auf die ursprünglich für kommenden Dienstag geplante Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Waren. Nach den bisherigen Planungen hatten die Importabgaben auf Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar von 25 auf 30 Prozent steigen sollen. Der chinesische Chefunterhändler Liu He bestätigte, dass in den Verhandlungen "substanzieller Fortschritt auf vielen Feldern" erzielt worden sei. "Wir sind darüber sehr glücklich", sagte er. Die Vereinbarung beinhaltet laut Trump Chinas Versprechen, 40 bis 50 Milliarden Dollar an landwirtschaftlichen Produkten in den USA zu kaufen, und eine Verpflichtung, sich weiter für internationale Finanzdienstleistungen zu öffnen. Der Pakt soll in drei bis fünf Wochen abgeschlossen werden, so Trump. Beide Staaten schlossen den geplanten Pakt zur Eindämmung von Währungsmanipulation nicht ab, aber Finanzminister Steven Mnuchin sagte, die Gespräche seien "fast abgeschlossen". Trump zitierte auch "gute Fortschritte" bei den Diskussionen, den Technologietransfer in China zu verhindern.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- %

S&P-500-Future 2.971,30 +0,02%

Nikkei-225 Feiertagspause

Hang-Seng-Index 26.543,71 +0,89%

Kospi 2.067,46 +1,12%

Shanghai-Composite 3.008,50 +1,17%

S&P/ASX 200 6.642,60 +0,54%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - Die Börsen reagieren zwar positiv auf die offenbar gefundene Teileinigung im US-chinesischen Handelszwist, die Begeisterung hält sich aber in Grenzen. Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgen die chinesischen Exporte und Importe. Sie sind beide im September etwas stärker gesunken, als Analysten geschätzt hatten. In Tokio wird feiertagsbedingt nicht gehandelt. Anders als US-Präsident Donald Trump, der von einem "sehr substanziellen Phase-eins-Deal" sprach, äussern sich Analysten eher vorsichtig zu den erzielten Ergebnisse, während Peking gleichzeitig von guten Fortschritten spricht. Jeffrey Halley von Oanda sieht "kaum Zeichen für einen signifikanten Durchbruch". Für die Analysten der Kiwibank hat sich nichts geändert. Bei der UBS heisst es, es sei unklar, für wie lange die Vereinbarung gelten solle, wenn sie denn unterschrieben werde.

US-NACHBÖRSE

Für Caterpillar ging es um weitere 0,2 Prozent nach oben. Die Aktie des Baumaschinenherstellers war im regulären Handel zuvor um 4,7 Prozent gestiegen, laut Händlern getragen von Konjunkturoptimismus. Auch der Kurs des Landmaschinenbauers Deere legte weiter zu und lag auf Nasdaq.com 1,1 Prozent im Plus. In beiden Fällen dürften auch die offenbar erzielten Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit eine Rolle gespielt haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.816,59 1,21 319,92 14,96

S&P-500 2.970,27 1,09 32,14 18,49

Nasdaq-Comp. 8.057,04 1,34 106,26 21,43

Nasdaq-100 7.843,88 1,34 103,51 23,92

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 865 Mio 800 Mio

Gewinner 2.268 1.819

Verlierer 708 1.106

unverändert 71 115

Fest - Optimistische Erwartungen an den Ausgang der US-chinesischen Handelsgespräche trieben die Kurse. Allerdings kamen sie kurz vor Handelsschluss deutlich von den Tageshochs zurück. Zwar verkündete US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit China zur Beilegung des Handelskonflikts, räumte aber zugleich ein, dass dies nur eine Zwischenphase vor einem angestrebten umfassenderen Abkommen darstelle. Zudem blieb er konkrete Abmachungen schuldig. Immerhin erklärte US-Finanzminister Steven Mnuchin, dass die USA auf die geplante Erhöhung von Zöllen auf Importe ab 15. Oktober verzichten. An anderer Stelle wurde als Stimmungsaufheller auf die Unterstützung der US-Börsen durch die US-Notenbank verwiesen, denn die will ab kommender Woche Schatzanweisungen im monatlichen Umfang von 60 Milliarden Dollar kaufen. Caterpillar kletterten um 4,7 Prozent. Händler sprachen von Konjunkturoptimismus. Oracle legten um 2,5 Prozent zu - beflügelt von überzeugenden Zahlen des Konkurrenten SAP. U.S. Steel haussierten um 11,8 Prozent an. Das Unternehmen hatte über den Erwartungen liegende Geschäftszahlen in Aussicht gestellt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,59 4,9 1,54 38,3

5 Jahre 1,55 6,6 1,49 -37,0

7 Jahre 1,65 6,5 1,58 -60,0

10 Jahre 1,74 6,6 1,67 -70,8

30 Jahre 2,20 4,1 2,16 -86,4

Der Optimismus bezüglich der Handelsgespräche liess Anleger mutiger werden, vermeintlich sichere Häfen wie Anleihen. Am Anleihemarkt führte das zu weiter steigenden Renditen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:13 % YTD

EUR/USD 1,1029 -0,1% 1,1035 1,1011 -3,8%

EUR/JPY 119,41 -0,2% 119,60 118,82 -5,0%

EUR/GBP 0,8761 +0,3% 0,8732 0,8837 -2,7%

GBP/USD 1,2595 -0,3% 1,2637 1,2461 -1,2%

USD/JPY 108,27 -0,1% 108,37 107,91 -1,3%

USD/KRW 1183,80 +0,0% 1183,49 1186,88 +6,2%

USD/CNY 7,0588 -0,4% 7,0880 7,1008 +2,6%

USD/CNH 7,0603 -0,4% 7,0863 7,0969 +2,8%

USD/HKD 7,8436 -0,0% 7,8440 7,8410 +0,2%

AUD/USD 0,6784 -0,2% 0,6795 0,6787 -3,7%

NZD/USD 0,6313 -0,3% 0,6335 0,6337 -6,0%

Bitcoin

BTC/USD 8.309,00 +0,8% 8.244,25 8.296,25 +123,4%

"Fluchtwährungen" wie der Yen wurden nach den Fortschritten zwischen den USA und China verkauft. Der Euro profitierte ebenfalls von der wieder besseren Stimmung und kletterte auf rund 1,1037 Dollar. Der Greenback wurde zudem vom neuen Wertpapierkaufprogramm der Fed gedrückt, wie es hiess. Das Pfund erhielt einen weiteren Schub, nachdem der EU-Chefverhandlungsführer Barnier von "konstruktiven" Gesprächen mit seinem britischen Gegenpart Barclay gesprochen hatte. Es sprang in der Spitze auf 1,2708 Dollar und kostete zuletzt rund 1,2651, nach 1,2461 am Morgen.

Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag reagiert der Yuan mit einer Fortsetzung seiner seit einigen Tagen laufenden Aufwertung auf die jüngste Entwicklung. Der Dollar wird mit 7,0532 Offshore-Yuan gehandelt, verglichen mit 7,0886 am Freitag. Vor Wochenfrist lag der Kurs noch über 7,1600 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 54,26 54,70 -0,8% -0,44 +12,5%

Brent/ICE 60,05 60,51 -0,8% -0,46 +8,3%

Die Ölpreise zogen kräftig an. Einerseits trieb die Erwartung von Fortschritten bei der Beilegung des Handelsstreits zwischen USA und China die Preise nach oben. Andererseits kam Rückenwind von der Nachricht, dass ein iranischer Öltanker offenbar von zwei Raketen getroffen wurde. WTI verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 54,70 Dollar, Brent rückte um 2,4 Prozent auf 60,51 Dollar vor.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.487,96 1.488,28 -0,0% -0,32 +16,0%

Silber (Spot) 17,60 17,56 +0,2% +0,04 +13,6%

Platin (Spot) 891,38 896,35 -0,6% -4,97 +11,9%

Kupfer-Future 2,63 2,63 0% 0 -0,7%

Der Goldpreis gab um 0,4 Prozent nach auf 1.488 Dollar - abermals belastet von erneut deutlich gestiegenen Marktzinsen und der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

ECUADOR

Nach tagelangen Protesten gegen gestiegene Kraftstoffpreise haben die ecuadorianische Regierung und die Indigenen-Bewegung eine Einigung erzielt. Die Regierung von Präsident Lenin Moreno wird ein umstrittenes Dekret zurücknehmen, mit denen staatliche Subventionen für Kraftstoffe gestrichen worden waren, wie der UN-Vermittler Arnaud Peral am Sonntag mitteilte. Im Gegenzug stellt die Indigenen-Bewegung die Proteste ein.

KONJUNKTUR CHINA

Der andauernde Handelsstreit hat die Exporte Chinas im September schrumpfen lassen. Sie ermässigten sich in US-Dollar um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im August waren sie um 1 Prozent zurückgegangen. Ökonomen hatten für den September ein Minus von 3 Prozent geschätzt. Die Importe sanken im September um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Rückgang von 5,6 Prozent im August. Hier hatten Volkswirte mit einem Rückgang von 6 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR SINGAPUR

Das BIP Singapurs ist im dritten Quartal zum Vorjahr um 0,1 Prozent gestiegen, schwächer als mit 0,2 Prozent geschätzt.

SYRIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 14, 2019 01:59 ET (05:59 GMT)