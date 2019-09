MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Tags der Ehrung der Alten.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach dem Drohnenangriff auf saudi-arabische Ölanlagen vom Samstag schiessen die Ölpreise nach oben. Am Montagmorgen verteuert sich die global gehandelte Ölsorte Brent im asiatisch dominierten Handel um rund 10 Prozent auf 66,18 Dollar je Barrel. US-Rohöl der Sorte WTI legt um rund 9 Prozent zu auf 59,69 Dollar. Derartige Preissprünge wurden zuletzt im Februar 2016 beobachtet. Zu den Anschlägen im Osten des Königreichs bekannten sich die schiitischen Huthi-Rebellen aus dem Nachbarland Jemen.In einer Erklärung des Huthi-Fernsehsenders al-Massirah wurde über "eine grosse Operation gegen Raffinerien in Abkaik und Churais" gesprochen. In den vergangenen Monaten hatten die Huthis, die von Riads Erzfeind Iran unterstützt werden, mehrfach Ziele in Saudi-Arabien attackiert. Der Angriff auf die Ölverarbeitungsanlage in Abqaiq und das Ölfeld Khurais haben den Ausfall von 5,7 Millionen Barrel Öl pro Tag zur Folge. Dies entspricht etwa 5 Prozent des weltweiten täglichen Ölangebots. Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf saudi-arabische Regierungsvertreter, dass ein Drittel der Produktion am Montag wieder hergestellt sein solle. Bis zur Wiederherstellung der vollen Kapazität könne es aber Wochen dauern. US-Präsident Donald Trump hat per Twitter mitgeteilt, dass er die Freigabe der strategischen Ölreserven der USA genehmigt habe, um die Versorgung mit Öl sicherzustellen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 US/Empire State Manufacturing Index September

PROGNOSE: 4,0

zuvor: 4,8

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- %

S&P-500-Future 2.993,20 -0,51%

Nikkei-225 FEIERTAG

Hang-Seng-Index 27.048,32 -1,11%

Kospi 2.058,03 +0,43%

Shanghai-Composite 3.033,28 +0,07%

S&P/ASX 200 6.675,20 +0,09%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz eines deutlichen Anstiegs der Ölpreise infolge der Attacken auf Ölanlagen in Saudi-Arabien am Wochenende sowie schwacher chinesischer Konjunkturdaten zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Montag stabil. Lediglich in Hongkong geht es mit den weiterhin anhaltenden Protesten kräftig nach unten. Für die Angriffe machen die USA den Iran verantwortlich, was die ohnehin angespannten Beziehungen weiter belasten dürfte. Teheran wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Die Angriffe sorgten für eine vorübergehende Einstellung der Ölproduktion an den beiden betroffenen Standorten von Aramco. Die Ölpreise schiessen in der Folge in die Höhe. Die USA haben eine Freigabe ihrer Ölreserven in Aussicht gestellt, um die Lage am Ölmarkt zu stabilisieren. Dazu kommen schwache Daten aus China, wo die Industrieproduktion mit einem Plus von 4,4 Prozent im August klar unter der Prognose von plus 5,2 Prozent und auch unter der Zunahme des Vormonats geblieben ist. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang sagte nach der Veröffentlichung der Daten, "es könnte nun schwierig werden, im laufenden Jahr ein Wachstum von 6 Prozent oder mehr zu erreichen". Bislang geht die Regierung von einem BIP-Wachstum zwischen 6 und 6,5 Prozent aus. Im zweiten Quartal lag das Wachstum bei 6,2 Prozent - die niedrigste Rate seit 27 Jahren. Für die Aktien von Ölunternehmen geht es durch die Bank kräftig nach oben. In Hongkong klettern die Titel von CNOOC um 6,1 Prozent, in Sydney geht es für Oil Search um 6,0 Prozent nach oben, BHP steigen um 3,5 Prozent und Beach Energy gewinnen 6,6 Prozent. Bei den Einzelwerten schiessen die Aktien von Bellamy's um 55 Prozent nach oben. Die China Mengniu Dairy will das australische Unternehmen für rund 1,5 Milliarden australische Dollar übernehmen. Das Gebot des Vertriebsunternehmens für Milchprodukte und Speiseeis markiert eine Prämie von rund 59 Prozent auf den jüngsten Schlusskurs.

US-NACHBÖRSE

Insgesamt wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Freitag. Für die Titel von Aimmune Therapeutics ging es auf nasdaq.com um 16,7 Prozent auf 28,80 Dollar nach oben. Die US-Arzeneimittelzulassungsbehörde FDA hat die Sicherheit für ein Präparat des Unternehmens gegen Erdnuss-Allergie festgestellt. Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) reagierten dagegen nicht auf eine Ratinghochstufung durch Moody's auf Ba2. Die Titel zeigten sich unverändert bei 30,70 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 27.219,52 0,14 37,07 16,68

S&P-500 3.007,39 -0,07 -2,18 19,97

Nasdaq-Comp. 8.176,71 -0,22 -17,75 23,23

Nasdaq-100 7.892,96 -0,31 -24,39 24,69

Vortag

Umsatz NYSE (Aktien) 818 Mio 853 Mio

Gewinner 1.362 1.497

Verlierer 1.604 1.436

Unverändert 71 94

Kaum verändert - Vor dem Wochenende ist der Erholungsbewegung an den US-Börsen die Luft ausgegangen. Der Blick richtete sich nun auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Daneben stimmten die jüngsten positiven Signale im US-chinesischen Handelsstreit die Anleger zuversichtlich. Von Konjunkturseite kamen gemischte Signale. Die Einzelhandelsumsätze sind im August zwar stärker gestiegen als erwartet. In der Kernrate ohne Kfz haben sie aber nur stagniert, statt wie geschätzt um 0,2 Prozent zuzulegen. Die Importpreise sind derweil etwas stärker gesunken als gedacht. Insgesamt sprechen die Daten tendenziell für die erwartete Lockerung der Geldpolitik in den USA. Die gestiegenen Anleihezinsen machten Bankenaktien mit einem Plus von 1,4 Prozent zum stärksten Sektor an der Börse. JP Morgan legten um rund 2 Prozent zu auf ein Rekordhoch. Im Technologiesektor ging es für Broadcom um 3,4 Prozent nach unten. Der Chiphersteller hatte im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen beim Nettogewinn übertroffen, der Jahresausblick zum Umsatz enttäuschte jedoch. Apple fielen um 1,9 Prozent auf 218,75 Dollar. Goldman Sachs hat das Kursziel von 187 auf 169 Dollar gesenkt und stuft die Aktie weiter mit "Neutral" ein. Technologieaktien blieben insgesamt etwas zurück. Grund dafür war, dass ein Justizausschuss von den Chefs der grossen Technologiekonzerne schriftliche Stellungnahmen fordert im Zusammenhang mit Untersuchungen innerhalb der Branche wegen Marktmachtmissbrauch. Mit der Aktie des Versorgers PG&E ging es um 10,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat sich im Streit mit Versicherern um Schadensforderungen nach den Brandkatastrophen 2017 und 2018 auf einen Vergleich geeinigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,79 8,3 1,71 59,2

5 Jahre 1,75 11,6 1,64 -17,0

7 Jahre 1,84 13,2 1,70 -41,1

10 Jahre 1,90 12,8 1,77 -54,4

30 Jahre 2,38 12,0 2,26 -69,2

Am Anleihemarkt konzentrierten sich die Akteure offenbar auf den guten Teil der Einzelhandelsdaten und setzten auf nachlassende Konjunktursorgen, die Renditen zogen dort nämlich an.

DEVISEN

EUR/USD 1,1068 -0,0% 1,1073 1,1097 -3,5%

EUR/JPY 119,38 +0,1% 119,22 119,86 -5,1%

EUR/GBP 0,8877 +0,2% 0,8861 0,8941 -1,4%

GBP/USD 1,2468 -0,2% 1,2497 1,2412 -2,2%

USD/JPY 107,86 +0,2% 107,68 108,01 -1,7%

USD/KRW 1179,74 -0,2% 1179,74 1177,09 +5,9%

USD/CNY 7,0682 -0,2% 7,0794 7,0794 +2,8%

USD/CNH 7,0628 +0,2% 7,0514 7,0368 +2,8%

USD/HKD 7,8237 -0,0% 7,8239 7,8239 -0,1%

AUD/USD 0,6875 +0,1% 0,6865 0,6871 -2,4%

NZD/USD 0,6386 +0,2% 0,6370 0,6399 -4,9%

Bitcoin

BTC/USD 10.317,50 +0,2% 10.293,38 10.304,50 +177,4%

Der Dollar zeigte sich wenig bewegt. Mit etwa 1,1075 Dollar notierte der Euro wenig verändert zum Vortag.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,07 54,85 +9,5% 5,22 +25,0%

Brent/ICE 66,65 60,22 +10,7% 6,43 +20,4%

Am Ölmarkt dominierte erneut die Befürchtung eines Überangebots, nachdem US-Präsident Donald Trump einige Tage zuvor im Irankonflikt Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte. Etwas gelindert wurde der Verkaufsdruck von Daten des Öldienstleisters Baker Hughes, denen zufolge in der laufenden Woche in den USA weniger Förderanlagen in Betrieb waren. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 0,4 Prozent auf 54,85 Dollar. Brentöl gab um 0,3 Prozent nach auf 60,22 Dollar. Mit den Anschlägen auf die Ölanlagen in Saudi-Arabien schiessen die Ölpreise zu Wochenbeginn um rund 10 Prozent in die Höhe. Laut Factset-Daten das grösste Tagesplus seit 2016.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.504,12 1.488,92 +1,0% +15,20 +17,3%

Silber (Spot) 17,87 17,45 +2,4% +0,43 +15,3%

Platin (Spot) 954,02 951,11 +0,3% +2,91 +19,8%

Kupfer-Future 2,66 2,69 -1,1% -0,03 +0,3%

