Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss den Schwung vom Vortag erhalten und fester in den Handel starten. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Er würde damit den asiatischen Börsen folgen, die sich zum Ende dieser volatilen Woche ebenfalls leicht versöhnlich präsentieren. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,15% auf 14'840 Punkte - Dow Jones: +0,33% auf 50'183 Punkte (Mittwoch) - Nasdaq Comp: -0,62% auf 23'586 Punkte (Mittwoch) - Nikkei 225: +2,11% auf 58'711 Punkte - Rohöl Brent: +0,95% auf 97,49 USD - Rohöl WTI: +2,96% auf 86,16 USD - Gold: +2,48% auf 3655,85 USD pro Unze - Bitcoin: 61'558 USD (+1,60% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Führung bekräftigt in Memo Konzernstrategie trotz Regulierungsdebatte - Dottikon ES H1: Umsatz 209,6 Mio Fr. (VJ 196,1 Mio) EBITDA 82,1 Mio Fr. (VJ 69,3 Mio) EBITDA-Marge 39,2% (VJ 35,4% Mio) EBIT 64,2 Mio Fr. (VJ 56 Mio) Reinergebnis 55,7 Mio Fr. (VJ 47,6 Mio) Timo Hofmann wird Leiter Einkauf per 1. Oktober 2027 plant Investitionen von 400 Mio Fr. in nächsten 5 Jahren vorbörsliche Indikation +4,1% - EEII plant Kapitalerhöhung zur Transaktion mit Haute Capital Partners - GKB: Staatsgarantie soll bleiben und höher abgegolten werden nach Auslegeordnung: Rechtsform soll beibehalten werden - Newron: erhält 5,5 Mio EUR zur Unterstützung der Phase-3-Evenamid-Studie ändert Bedingungen für Finanzierungsvereinbarung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9157 (Vorabend*: 0,9152) - USD/CHF: 0,8346 (Vorabend*: 0,8341) - EUR/USD: 1,0972 (Vorabend*: 1,0972) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,04% auf 14'818 Punkte - SMIM (Vortag): +1,03% auf 3'187 Punkte - SPI (Vortag): +1,07% auf 20'806 Punkte - DAX (Vortag): +2,08% auf 25'216 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,61% auf 8'109 Punkte

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