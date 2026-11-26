Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Kursen markant höher in die Sitzung starten. Nach den Verlusten des Vortages, begründet unter anderem durch die neuen Zoll-Ankündigungen aus den USA, kommt es offenbar zu einer Gegenbewegung unter Führung der Leitbörsen in den USA. Dort haben sich die Kurse per Saldo zwar nur moderat verändert, nach Börsenschluss in Europa kam es jedoch nach vorerst massiven Verlusten zu einer selten gesehenen Aufholjagd. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +1,40% auf 14'870 Punkte - Dow Jones: +0,33% auf 50'183 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,62% auf 23'586 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,86% auf 57'499 Punkte - Rohöl Brent: -0,17% auf 94,45 USD - Rohöl WTI: +0,08% auf 83,75 USD - Gold: -0,46% auf 3572,73 USD pro Unze - Bitcoin: 60'584 USD (+3,11% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givadan: Millionenbussen für Parfümkartell - Givaudan zieht Konsequenzen Felix Mayr-Harting wird per 1. Januar 2027 neuer Riechstoffchef CEO: Vergleich wird Cashflow und Schulden temporär belasten Dividendenpolitik bleibt trotz Vergleichszahlungen unverändert Ziele bis 2030 bleiben unverändert Bereinigte EBITDA-Marge 2026 weiterhin bei +/- 24% erwartet Verfahren laufen u.a. noch in Schweiz, Mexiko, Brasilien,Indien vorbörsliche Indikation +0,8% - Bachem: Setzen auch künftig vorrangig auf organisches Wachstum (Investorentag) Planen Investitionsprogramm 2027-2031 von 25-30% des Umsatzes Schwerpunkt Investitionsprogramm im Ausbau der Schweizer Standorte Prüfen ergänzende Finanzierung über Anleihen F&E-Ausgaben werden bis 2031 auf 40 Mo Fr. jährlich erhöht Peptide bleiben das Kerngeschäft und finanzielle Fundament 2031: Jährliches Umsatzwachstum in LW von 15-18 Prozent angestrebt EBITDA-Marge in Lokalwährungen von 33-35% angestrebt vorbörsliche Indikation -2,7% - Elma 2026: Nettoumsatz von 162 bis 179 Mio Fr. erwartet Positives EBIT für Gesamtjahr erwartet Neues Werk in Timisoara in Betrieb genommen - Glarner Kantonalbank lanciert neue Strategie "MOVE30" 2030: Cost-Income-Ratio von maximal 60,0% angestrebt Gesamtkapitalquote von mindestens 17,0% angestrebt EK-Rendite vor Steuern von mindestens 7,0% angestrebt - Orior 2026: senkt Jahresprognose aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds Erwarten neu org. Umstzrückgang von -8 bis -9% Adj. EBITDA-Marge auf 5,0% bis 5,3% gesenkt Neu Capex von 26-28 Mio Fr. erwartet Weiter von allen Bereichen pos. EBITDA-Beitrag erwartet - Montana Aerospace: mit aoGV für VR-Wahl ehemaligen CEO Kai Arndt zur Wahl vorgeschlagen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: GFK-Konsumklima für Dezember -30,2 Pkt (Prognose -30,0); gg -30,9 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9129 (Vorabend*: 0,9123) - USD/CHF: 0,8318 (Vorabend*: 0,8309) - EUR/USD: 1,0975 (Vorabend*: 1,0979) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,47% auf 14'665 Punkte - SMIM (Vortag): -0,49% auf 3'154 Punkte - SPI (Vortag): -0,51% auf 20'586 Punkte - DAX (Vortag): -1,26% auf 24'702 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,75% auf 7'981 Punkte

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