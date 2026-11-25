Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird nach den turbulenten Vortagen am Mittwoch mit moderaten Gewinnen erwartet. Dabei sind die Vorgaben gemischt und gerade im Tech-Sektor dürfte die Geschichte um die überraschende Rückkehr des Nvidia-Chefs weiter für Gesprächsstoff sorgen. Im Hintergrund kursieren zudem wieder Gerüchte um neue Zollerhöhungen. All das begrenze den Risikoappetit der Anleger und defensive Indizes wie der SMI könnten zum sicheren Hafen werden, kommentierte ein Händler. Am Nachmittag stehen insbesondere US-Inflationsdaten im Fokus. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,48% auf 14'805 Punkte - Dow Jones: +0,85% auf 50'019 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,48% auf 23'734 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,78% auf 57'012 Punkte - Rohöl Brent: -1,61% auf 89,93 USD - Rohöl WTI: -1,84% auf 80,54 USD - Gold: -0,89% auf 3524,72 USD pro Unze - Bitcoin: 58'800 USD (-2,54% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Addex Q3: Reinergebnis -1,9 Mio Fr. (VJ -1,6 Mio) Flüssige Mittel 2,2 Mio Fr. (Q2: 0,8 Mio) stellt im dritten Quartal Weichen für weitere Strategie - AMS Osram reserviert Kapazitäten in Kulim 2 für Samsung-Display-Partnerschaft investiert 210 Mio EUR mit Samsung Display in Microled-Technologie Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich In kommenden Jahren jährliche Umsätze im hohen 2-st Mio-Bereich Samsung Display hält nach Closing rund 9,1 Prozent vorbörsliche Indikation +26,5% - Avolta baut Präsenz am Nashville International Airport aus vorbörsliche Indikation +0,3% - Polypeptide: erhöht Margen-Erwartung für 2026 2026: Ebitda-Marge von rund 20% erw. (bisher hoher Zehnerbereich) Umsatzwachstum von rund 30% erw. (bisher 20-25%) Mittelfristausblick bestätigt PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9138 (Vorabend*: 0,9160) - USD/CHF: 0,8353 (Vorabend*: 0,8352) - EUR/USD: 1,0939 (Vorabend*: 1,0966) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,01% auf 14'734 Punkte - SMIM (Vortag): -0,33% auf 3'170 Punkte - SPI (Vortag): -0,12% auf 20'691 Punkte - DAX (Vortag): -1,26% auf 25'018 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,05% auf 8'040 Punkte

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