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20.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine Vortagesverluste anknüpfen. Dafür sprechen auch die klar negativen Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Die zunehmende Risikoaversion belastet. Vor allem Technologie- und KI-Werte stehen erneut unter verstärktem Verkaufsdruck. Der historische Börsengang von Anthropic am Vortag konnte die Stimmung nicht drehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,59% auf 14'635 Punkte - Dow Jones: -2,19% auf 49'097 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -2,25% auf 23'879 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -5,06% auf 56'437 Punkte - Rohöl Brent: +0,54% auf 92,48 USD - Rohöl WTI: -0,25% auf 83,00 USD - Gold: -2,24% auf 3545,53 USD pro Unze - Bitcoin: 61'659 USD (-2,97% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS-Fondsgesellschaften kaufen Üetlihof von norwegischem Staatsfonds - Asmallworld: Verwaltungsratspräsident Michael Manz tritt per sofort zurück - Avolta erhält ersten Gastronomieauftrag am brasilianischen Flughafen Guarulhos - Barry Callebaut baut Produktion in Indien aus - Bioversys: Phase-2a-Studie zeigt Wirksamkeit bei Tuberkulose - Varia US vollzieht Immobilien-Deal mit Brookfield PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Erzeugerpreise Okt +8,1% gg Vorjahr (Prognose +7,3) Erzeugerpreise Okt +1,4% gg Vormonat (Prognose +1,0) - GB: Einzelhandelsumsatz Oktober 2,3% gg Vorjahr (Prognose 1,7) Einzelhandelsumsatz Oktober 0,7% gg Vormonat (Prognose 0,0) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9251 (Vorabend*: 0,9263) - USD/CHF: 0,8418 (Vorabend*: 0,8441) - EUR/USD: 1,0989 (Vorabend*: 1,0974) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,10% auf 14'722 Punkte - SMIM (Vortag): -0,60% auf 3'197 Punkte - SPI (Vortag): -1,00% auf 20'728 Punkte - DAX (Vortag): -1,06% auf 25'464 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,81% auf 8'081 Punkte
ra/awp-robot
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