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19.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag nach gemischten Vorgaben aus Übersee und im Angesicht des Billionen-IPOs von Anthropic mit moderaten Gewinnen erwartet. Vor dem Börsengang des KI-Unternehmens sind die Märkte nervös, und es sei mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, sagten Händler. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,23% auf 14'920 Punkte - Dow Jones: -1,11% auf 50'198 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,42% auf 24'430 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,71% auf 59'444 Punkte - Rohöl Brent: +0,26% auf 92,19 USD - Rohöl WTI: -0,05% auf 83,22 USD - Gold: +0,12% auf 3732,32 USD pro Unze - Bitcoin: 63'574 USD (-1,49% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Investorentag: Umsatzplus für 2026-2031 von 5% p.a. erwartet Leqvio-Umsatzpotenzial auf 5 Mrd. USD angehoben Kesimpta-Umsatzpotenzial auf 8 Mrd. USD angehoben Rhapsido-Umsatzpotenzial auf 8 Mrd. USD angehoben Scemblix-Umsatzpotenzial auf 5 Mrd. USD angehoben 35+ potenzielle Zulassungsreadouts bis 2031 erwartet 2029: Core-Operating-Income-Marge von 40%+ angepeilt vorbörsliche Indikation -0,7% - Zurich und Sammelstiftung Vita können sich nicht auf Zusammenarbeit einigen Sammelstiftung Vita verschiebt Eigenständigkeit von 2028 auf 2030 Vita übernimmt verschiedene bisher delegierte Aufgaben künftig selbst vorbörsliche Indikation +0,3% - BLKB: Béatrice Sidler verlässt Wealth-Management-Leitung schafft neuen Geschäftsbereich Risk Management - Carlo Gavazzi H1: Reinergebnis 2,9 Mio Fr. (VJ -0,4 Mio) H2: Unsicherheiten bleiben bestehen Erholungspfad in europ. Märkten bleibt unsicher Amerika und China sollten ab Mitte 2027 Chancen bieten - Dormakaba-CEO: Anteil der Produktion in kostengünstigen Ländern soll steigen Keine Verlagerung von Werken geplant KI beschleunigt Prüfung von Ausschreibungen in den USA Hälfte der Margenverbesserung soll aus Kosteneffizienz kommen - Georg Fischer schlägt Jean-Christophe Deslarzes zur Wahl in den VR vor - TX Group und Ringier führen Werbeplattform OneDPS zu zweit weiter PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte Oktober zum VM nominal +6,3%, real +2,4% (saisonbereinigt) Handelsbilanzüberschuss Oktober 3,18 Mrd Fr. (saisonbereinigt) Importe Oktober zum VM nominal -2,2%, real +0,7% (saisonbereinigt) Nur vier der zehn wichtigsten Warengruppen mit Exportplus - FH: Uhrenexporte Oktober unbereinigt 2,46 Mrd. Fr. (nom. +9,1% gg VJ) Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9255 (Vorabend*: 0,9253) - USD/CHF: 0,8432 (Vorabend*: 0,8439) - EUR/USD: 1,0975 (Vorabend*: 1,0965) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,60% auf 14'886 Punkte - SMIM (Vortag): -0,29% auf 3'216 Punkte - SPI (Vortag): -0,53% auf 20'937 Punkte - DAX (Vortag): -1,19% auf 25'736 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,85% auf 8'147 Punkte
awp-robot/to/cg
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