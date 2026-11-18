Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Handelstag starten. Die Chancen sind damit intakt, dass der Leitindex SMI die Marke von 15'000 Punkten zurückerobert. Der Grund für die wieder etwas bessere Stimmung sind die Nvidia-Zahlen vom Vorabend. Sie haben die Nerven der Investoren etwas beruhigt. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,33% auf 15'025 Punkte - Dow Jones: -1,64% auf 50'759 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,74% auf 24'328 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,28% auf 59'024 Punkte - Rohöl Brent: -1,69% auf 91,57 USD - Rohöl WTI: -2,50% auf 83,86 USD - Gold: -2,20% auf 3765,60 USD pro Unze - Bitcoin: 64'518 USD (-0,10% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert 144-Wochen-Daten zu Pelabresib bei Myelofibrose an ASH zeigt Kisqali-Sechs-Jahres-Daten und erste Rae346-Resultate an SABCS vorbörsliche Indikation +0,2% - SGS-CEO: Ziele der bisherigen Strategie ein Jahr früher als geplant erreicht Künstliche Intelligenz soll Wachstum vom Personalaufbau entkoppeln Grosse Wachstumschancen bei Cybersicherheit und Nachhaltigkeit ATS-Übernahme stärkt Position im Geschäft mit Rechenzentren 2026: Umsatz von rund 7,7 Mrd Fr. erwartet Bereinigter operativer Gewinn von über 1,2 Mrd Fr. erwartet Bereinigte operative Marge von mindestens 16% erwartet Free Cashflow von rund 800 Mio Fr. erwartet 2030: Jährliches organisches Umsatzwachstum von 5-7% erwartet Bereinigte operative Marge von mindestens 17% angepeilt Zusätzlich jährliches akquisitionsbedingtes Wachstum von 1-2% Umsatz mit Digital Trust soll mindestens 750 Mio Fr. erreichen Nachhaltigkeitsgeschäft soll Umsatz von rund 1,5 Mrd Fr. erreichen Weiterhin Dividende von 3,20 Fr. je Aktie vorgesehen vorbörsliche Indikation +0,7% - Dormakaba setzt neue Mittelfristziele bis 2028/29 strebt organisches Nettoumsatzwachstum von 3-5% pro Jahr an peilt bis 2028/29 operative Gewinnmarge von 14% an Mittelfristziel Cash Conversion von rund 100% pro Jahr über Zyklus Kapitalrendite von über 35% bis zum Geschäftsjahr 2028/29 3-jährige Transformation hat Einsparungen von 235 Mio Fr gebracht Prioritäten sind Wachstum in Nordamerika, in Zielbranchen, Service vorbörsliche Indikation +1,7% - Galenica: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Distributor Qpharma erweitert Distributionsnetz in Mittel- und Osteuropa mit Qpharma Vollzug erfolgt vorbehaltlich regulatorischen Genehmigungen Qpharma-Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vorbörsliche Indikation +0,1% - Klingelnberg H1: Umsatz 114,7 Mio EUR (VJ 103,6 Mio) EBIT -4,6 Mio EUR (VJ -13,3 Mio) Reinergebnis -6,1 Mio EUR (VJ -14,6 Mio) 2026/27: Zuversichtlich für ein positives Ergebnis Für das weitere Geschäftsjahr vorsichtig optimistisch - Sensirion bringt neue Varianten von Flüssigkeitssensoren auf den Markt vorbörsliche Indikation +0,2% - Skan: Finanzchef legt Berufung gegen Urteil wegen Insiderhandels ein - Titlisbahnen: CFO Marco Leu geht per 30. April 2027 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9234 (Vorabend*: 0,9243) - USD/CHF: 0,8413 (Vorabend*: 0,8396) - EUR/USD: 1,0975 (Vorabend*: 1,1008) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,43% auf 14'976 Punkte - SMIM (Vortag): -1,29% auf 3'226 Punkte - SPI (Vortag): -1,40% auf 21'048 Punkte - DAX (Vortag): -2,08% auf 26'045 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,62% auf 8'217 Punkte

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