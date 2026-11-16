Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein verhaltener Start in die neue Woche ab. Nach der starken Vorwoche könnte sich die am Freitag gestartete Konsolidierung vorerst fortsetzen. Im Zentrum des Interesses steht derzeit der Tech-Sektor, denn am Dienstag wird Nvidia als wichtiger Taktgeber Zahlen vorlegen und am Donnerstag dürfte voraussichtlich der Börsengang des KI-Anbieters Anthropic mit dem Chatbot Claude über die Bühne gehen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,07% auf 15'095 Punkte - Dow Jones: +0,10% auf 52'348 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: -0,91% auf 25'136 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: -2,42% auf 59'662 Punkte - Rohöl Brent: +0,26% auf 96,09 USD - Rohöl WTI: +0,45% auf 88,96 USD - Gold: -0,63% auf 3855,91 USD pro Unze - Bitcoin: 64'918 USD (-5,62% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: erhält positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen vorbörsliche Indikation -0,1% - Roche: erhält FDA-Zulassung für Gazyva bei seltener Nierenkrankheit Gazyva erste je zugelassene Therapie für seltene Nierenerkrankung vorbörsliche Indikation -0,1% - Sandoz bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt vorbörsliche Indikation -0,1% - EvoNext veröffentlicht geprüfte Jahresrechnung von Ascend Sport Technology - GKB: bestätigt Eingang einer millionenschweren Zivilklage weist Schadenersatz-Klage von Remo Stoffel als haltlos zurück - Sulzer erhält Auftrag aus der Rohölindustrie in Venezuela PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: CN: OCT INDUSTRIAL OUTPUT +4.8% Y/Y VS MEDIAN +5.3% Y/Y: NBS OCT RETAIL SALES +0.4% Y/Y VS MEDIAN +0.8% Y/Y OCT UNEMPLOYMENT RATE +5.1% VS SEP +5.2% DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9243 (Freitagabend*: 0,9253) - USD/CHF: 0,8390 (Freitagabend*: 0,8394) - EUR/USD: 1,1017 (Freitagabend*: 1,1023) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -0,29% auf 15'106 Punkte - SMIM (Freitag): +0,10% auf 3'272 Punkte - SPI (Freitag): -0,25% auf 21'258 Punkte - DAX (Freitag): -0,08% auf 26'750 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,09% auf 8'369 Punkte

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