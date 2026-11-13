Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas tiefer erwartet. Leicht negative Vorgaben aus den USA und Asien dürften dazu führen, dass der SMI seine zuletzt deutlichen Gewinne zunächst konsolidiert. Insbesondere der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hatte die Aktie des Chipgiganten straucheln lassen und zunächst auch die Tech-Börse Nasdaq unter Druck gebracht. Nun richtet sich der Blick der Börsen bereits auf die kommende Woche, wenn Nvidia seine Zahlen vorlegt und Anthropic den Sprung aufs Parkett wagt. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,33% auf 15'100 Punkte - Dow Jones: -0,36% auf 52'297 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,39% auf 25'366 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +0,53% auf 61'142 Punkte - Rohöl Brent: +0,35% auf 96,18 USD - Rohöl WTI: -0,11% auf 88,64 USD - Gold: +0,53% auf 3897,24 USD pro Unze - Bitcoin: 68'715 USD (-6,59% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Rhapsido zeigt anhaltende Wirkung bei chronischer Nesselsucht vorbörsliche Indikation -0,3% - Galderma: Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kieferlinie zugelassen - Lindt&Sprüngli-Investor Deutsche Asset Management stellt Tanner infrage - Richemont H1: Umsatz 12'282 Mio EUR (AWP-Konsens: 12'263 Mio) Umsatz Uhren 1706 Mio EUR (AWP-Konsens: 1645 Mio) Umsatz Schmuck 9146 Mio EUR (AWP-Konsens: 9263 Mio) Wachstum in LW 17% (Q1: 20%) EBIT 3129 Mio EUR (AWP-Konsens: 2891 Mio) EBIT-Marge 25,5% (AWP-Konsens: 23,6%) Reinergebnis 2528 Mio EUR (VJ 1796 Mio) Netto-Cash-Positon bei 7729 Mio EUR Weiterhin gedämpfte Nachfrage in China Geschäft im Nahen Osten weiterhin durch Konflikt belastet Die meisten Regionen mit zweistell. Wachstum, auch Americas Q2: Wachstum in LW 13% (AWP-Konsens: 13%) - AMS Osram Q3: Umsatz 829 Mio EUR (AWP-Konsens: 826 Mio) EBITDA adj. 135 Mio EUR (AWP-Konsens: 138 Mio) EBITDA-Marge adj. 16,3% (AWP-Konsens: 16,7%) Nettoergebnis +319 Mio Euro (VJ -28 Mio) Q4: Umsatz in einer Spanne von 750 bis 850 Mio EUR erwartet Bereinigte EBITDA Marge von 16,0% erw. ±1,5 Prozentpunkte AI Photonics kommt der Kommerzialisierung immer näher 2027: Weg zu positivem Free Cashflow bestätigt vorbörsliche Indikation -1,9% - Matador Q3: höchste Mittelzufluss der Unternehmensgeschichte in Q3 Nettoerfolg aus Finanzanlagen 1,4 Mio. Fr Q4: erwarten deutlich positiven Portfolio-Cashflow - Aryzta-Chef sieht Unternehmen als Übernahmekandidaten (Interview Cash.ch) - GLKB: Kanton bestätigt Mehrheitsbeteiligung und Staatsgarantie - Infomaniak plant mit Gruyère Energie Rechenzentrum in Bulle - Eröffnung 2028 - Intershop: verkauft vollständig entwickelte Lehenmatt-Liegenschaften in Basel 2026: Vorsteuergewinn aus Verkäufen von 90 bis 95 Millionen Franken PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9239 (Vorabend*: 0,9234) - USD/CHF: 0,8351 (Vorabend*: 0,8353) - EUR/USD: 1,1063 (Vorabend*: 1,1056) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,63% auf 15'149 Punkte - SMIM (Vortag): +0,29% auf 3'269 Punkte - SPI (Vortag): +0,55% auf 21'311 Punkte - DAX (Vortag): +0,41% auf 26'772 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,34% auf 8'361 Punkte

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