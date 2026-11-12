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12.11.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung leicht im Plus 
erwartet. Er bleibt damit aller Voraussicht nach klar über der wichtigen Marke 
von 15'000 Punkten, die er am Dienstag nach dem Einbruch der letzten Woche 
zurückerobert hatte und seither grösstenteils erfolgreich verteidigt hat. 
Händler berichten von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge
der Nvidia-Turbulenzen. Dies hilft dem defensiven Schweizer Markt. Zudem sorge 
der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,27% auf 15'095 Punkte
- Dow Jones:              +0,49% auf 52'486 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,60% auf 25'466 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -0,70% auf 60'819 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,52% auf 93,24 USD
- Rohöl WTI:              +0,39% auf 86,87 USD
- Gold:                   -0,69% auf 3960,57 USD pro Unze
- Bitcoin:                73'575 USD (-0,31% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich 9 Mte: Bruttoprämien Nichtleben 42,1 Mrd USD (VJ 38,9 Mrd)
                P&C Versicherungsumsatz 38,6 Mrd USD (VJ 35,8 Mrd)
                Bruttoprämien Lebensversicherung 28,6 Mrd USD (VJ 26,8 Mrd)
                Farmers Bruttoprämien 23,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 23,6 Mrd)
                Barwert Leben-Neugeschäft 15,0 Mrd USD (VJ 14,7 Mrd)
                SST-Quote geschätzt 271% (Ende 2025: 259%)
                Weiterhin Wachstum in Bereichen mit attraktiven Renditen
                Naturkatastrophen-Schadensatz bei 3,2% (VJ 1,4%)
         Zuversichtlich, dass wir alle 2027-Ziele übertreffen
          vorbörsliche Indikation -0,5%

- Lonza ernennt Bertha Steinmetz Vilela zur Chief Human Resources Officer
- Sandoz startet Ranluspec in Europa als Behandlung für Netzhauterkrankungen

- Adecco Q3: Bruttogewinn 1132 Mio EUR (AWP-Konsens: 1121 Mio)
             Umsatz 5998 Mio EUR (AWP-Konsens: 5967 Mio)
             EBITA adj. 213 Mio EUR (AWP-Konsens: 199 Mio)
             Reinergebnis 113 Mio EUR (AWP-Konsens: 93,7 Mio)
             EBITA-Marge adj. 3,6% (AWP-Konsens: 3,3%)
             Reinergebnis adj. 138 Mio EUR (AWP-Konsens: 112,0 Mio)
             Org. Wachstum adj. 3,7% (AWP-Konsens: 4,1%)
             75 Mio EUR zusätzliche Einsparungen (Run-rate)
             Operating Cash flow 213 Mio EUR (+6% yoy)
             Nettoverschuldung/EBITDA aktuell bei 2,5x (-0,6x zu VJ)
         Q4: Bruttomarge voraussichtlich sequentiell leicht höher erwartet
             SG&A-Kosten ohne Einmalk. voraussichtlich sequentiell leicht höher
             Positiver Trend bei Volumina setzt sich fort
         Zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen 75 Mio EUR bis Q3 2027 erw.
         CEO: Wachstumsdynamik hält an bei flexibler Vermittlung
          2027: Nettoverschuldung/EBITDA von max 1,5x bis Ende 2027 angestrebt
          vorbörsliche Indikation +1,5%

- Sonova H1: Umsatz 1834,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1810 Mio)
             Kern-EBIT 384,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 341,4 Mio)
             Wachstum in LW 7,5% (AWP-Konsens: 6,4%)
             Kern-EBIT-Marge 20,9% (AWP-Konsens: 19,1%)
             Reinergebnis 251,7 Mio Fr. (VJ 192,3 Mio)
         Neue KI-Plattform treibt Wachstum
         CEO: EON-Markteinführung besser als von uns erwartet
          2026/27: Ausblick erhöht
                  Neu Wachstum Kern-EBIT zu kWk 10-13% erwartet (zuvor 7-10%)
                  Neu Umsatzwachstum zu kWk von 6-8% erwartet (zuvor 5-8%)
          vorbörsliche Indikation +3,2%

- Also: Joint Venture mit US-Firma Intermedia - Beteiligung von 51%
        Joint Venture erwartet im ersten Jahr Umsatz von 46 Mio EUR
        Joint Venture erwartet mittelfristig Nettoumsatz von 300 Mio EUR

- DocMorris: Rx-Wachstum im Oktober auf über 90% beschleunigt
             Break-even beim freien Cashflow weiterhin im Verlauf von 2027 erw.
             2026: Neu Aussenumsatzwachstum von rund 15% erw. (bisher 12,5-15%)
                  Neu Rx-Wachstum von rund 60% erwartet
                  Weiterhin adj. EBITDA besser als -10 Mio Fr. erwartet
             vorbörsliche Indikation +1,5%

- EvoNext: Aktienplatzierung am 7.12. geplant - Preisspanne 2,25-2,75 CHF
           veröffentlicht Einladung zu aoGV für Fusion mit Ascend Sport

- Flughafen Zürich: Passagierzahl Oktober 3,17 Mio (+0,1% gg VJ)
                    Kommerzumsatz Oktober 58,0 Mio Fr. (-0,6% gg VJ)
                    vorbörsliche Indikation -0,1%

- Montana Aerospace 9 Mte: EBITDA 129,1 Mio Euro (VJ 113,6 Mio)
                           Reinergebnis 57,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 50,9 Mio)
                           Umsatz 781,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 781,7 Mio)
                     2026: Weiter Nettoumsatz von über 1,0 Mrd EUR erwartet
                          Weiter ber. EBITDA von über 185 Mio EUR erwartet
                     bestätigt Ausblick 2026

- BKW fällt aus MSCI Global Standard
- Santhera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- GB: Industrieproduktion September +0,3% gg Vormonat (Prognose -0,4)
      Industrieproduktion September +3,1% gg Vorjahr (Prognose +2,8)
      BIP Q3 +0,7% gg VQ (Prognose +0,7) - 1. Schätzung

 
DEVISEN (07.59 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9226 (Vorabend*: 0,9241)
- USD/CHF: 0,8328 (Vorabend*: 0,8331)
- EUR/USD: 1,1078 (Vorabend*: 1,1092)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,11% auf 15'054 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,67% auf 3'259 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,24% auf 21'195 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,20% auf 26'663 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,66% auf 8'333 Punkte

awp-robot/ys/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:15 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
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11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
10:30 Logo WHS HEUTE LIVE ab 14 Uhr: 3 Trading-Profis zeigen Futures-Strategien & gefährliche Trading-Fallen!
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.55 S4ABWU
Short 16’042.49 13.90 SQB9IU
Short 16’669.66 8.76 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’477.97 19.80 SY17BU
Long 14’152.46 13.90 SAB9DU
Long 13’530.16 8.91 SNB4VU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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