Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag zur Eröffnung leicht im Plus erwartet. Er bleibt damit aller Voraussicht nach klar über der wichtigen Marke von 15'000 Punkten, die er am Dienstag nach dem Einbruch der letzten Woche zurückerobert hatte und seither grösstenteils erfolgreich verteidigt hat. Händler berichten von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge der Nvidia-Turbulenzen. Dies hilft dem defensiven Schweizer Markt. Zudem sorge der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,27% auf 15'095 Punkte - Dow Jones: +0,49% auf 52'486 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,60% auf 25'466 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,70% auf 60'819 Punkte - Rohöl Brent: +0,52% auf 93,24 USD - Rohöl WTI: +0,39% auf 86,87 USD - Gold: -0,69% auf 3960,57 USD pro Unze - Bitcoin: 73'575 USD (-0,31% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Zurich 9 Mte: Bruttoprämien Nichtleben 42,1 Mrd USD (VJ 38,9 Mrd) P&C Versicherungsumsatz 38,6 Mrd USD (VJ 35,8 Mrd) Bruttoprämien Lebensversicherung 28,6 Mrd USD (VJ 26,8 Mrd) Farmers Bruttoprämien 23,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 23,6 Mrd) Barwert Leben-Neugeschäft 15,0 Mrd USD (VJ 14,7 Mrd) SST-Quote geschätzt 271% (Ende 2025: 259%) Weiterhin Wachstum in Bereichen mit attraktiven Renditen Naturkatastrophen-Schadensatz bei 3,2% (VJ 1,4%) Zuversichtlich, dass wir alle 2027-Ziele übertreffen vorbörsliche Indikation -0,5% - Lonza ernennt Bertha Steinmetz Vilela zur Chief Human Resources Officer - Sandoz startet Ranluspec in Europa als Behandlung für Netzhauterkrankungen - Adecco Q3: Bruttogewinn 1132 Mio EUR (AWP-Konsens: 1121 Mio) Umsatz 5998 Mio EUR (AWP-Konsens: 5967 Mio) EBITA adj. 213 Mio EUR (AWP-Konsens: 199 Mio) Reinergebnis 113 Mio EUR (AWP-Konsens: 93,7 Mio) EBITA-Marge adj. 3,6% (AWP-Konsens: 3,3%) Reinergebnis adj. 138 Mio EUR (AWP-Konsens: 112,0 Mio) Org. Wachstum adj. 3,7% (AWP-Konsens: 4,1%) 75 Mio EUR zusätzliche Einsparungen (Run-rate) Operating Cash flow 213 Mio EUR (+6% yoy) Nettoverschuldung/EBITDA aktuell bei 2,5x (-0,6x zu VJ) Q4: Bruttomarge voraussichtlich sequentiell leicht höher erwartet SG&A-Kosten ohne Einmalk. voraussichtlich sequentiell leicht höher Positiver Trend bei Volumina setzt sich fort Zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen 75 Mio EUR bis Q3 2027 erw. CEO: Wachstumsdynamik hält an bei flexibler Vermittlung 2027: Nettoverschuldung/EBITDA von max 1,5x bis Ende 2027 angestrebt vorbörsliche Indikation +1,5% - Sonova H1: Umsatz 1834,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1810 Mio) Kern-EBIT 384,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 341,4 Mio) Wachstum in LW 7,5% (AWP-Konsens: 6,4%) Kern-EBIT-Marge 20,9% (AWP-Konsens: 19,1%) Reinergebnis 251,7 Mio Fr. (VJ 192,3 Mio) Neue KI-Plattform treibt Wachstum CEO: EON-Markteinführung besser als von uns erwartet 2026/27: Ausblick erhöht Neu Wachstum Kern-EBIT zu kWk 10-13% erwartet (zuvor 7-10%) Neu Umsatzwachstum zu kWk von 6-8% erwartet (zuvor 5-8%) vorbörsliche Indikation +3,2% - Also: Joint Venture mit US-Firma Intermedia - Beteiligung von 51% Joint Venture erwartet im ersten Jahr Umsatz von 46 Mio EUR Joint Venture erwartet mittelfristig Nettoumsatz von 300 Mio EUR - DocMorris: Rx-Wachstum im Oktober auf über 90% beschleunigt Break-even beim freien Cashflow weiterhin im Verlauf von 2027 erw. 2026: Neu Aussenumsatzwachstum von rund 15% erw. (bisher 12,5-15%) Neu Rx-Wachstum von rund 60% erwartet Weiterhin adj. EBITDA besser als -10 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +1,5% - EvoNext: Aktienplatzierung am 7.12. geplant - Preisspanne 2,25-2,75 CHF veröffentlicht Einladung zu aoGV für Fusion mit Ascend Sport - Flughafen Zürich: Passagierzahl Oktober 3,17 Mio (+0,1% gg VJ) Kommerzumsatz Oktober 58,0 Mio Fr. (-0,6% gg VJ) vorbörsliche Indikation -0,1% - Montana Aerospace 9 Mte: EBITDA 129,1 Mio Euro (VJ 113,6 Mio) Reinergebnis 57,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 50,9 Mio) Umsatz 781,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 781,7 Mio) 2026: Weiter Nettoumsatz von über 1,0 Mrd EUR erwartet Weiter ber. EBITDA von über 185 Mio EUR erwartet bestätigt Ausblick 2026 - BKW fällt aus MSCI Global Standard - Santhera unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit SteinCares für Agamree PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Industrieproduktion September +0,3% gg Vormonat (Prognose -0,4) Industrieproduktion September +3,1% gg Vorjahr (Prognose +2,8) BIP Q3 +0,7% gg VQ (Prognose +0,7) - 1. Schätzung DEVISEN (07.59 Uhr) - EUR/CHF: 0,9226 (Vorabend*: 0,9241) - USD/CHF: 0,8328 (Vorabend*: 0,8331) - EUR/USD: 1,1078 (Vorabend*: 1,1092) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,11% auf 15'054 Punkte - SMIM (Vortag): +0,67% auf 3'259 Punkte - SPI (Vortag): +0,24% auf 21'195 Punkte - DAX (Vortag): +1,20% auf 26'663 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,66% auf 8'333 Punkte

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