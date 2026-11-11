Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9227 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’966 -0.6%  Bitcoin 61’170 -0.6%  Dollar 0.8329 0.0%  Öl 92.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
GKB-Aktie im Fokus: Remo Stoffel verlangt wohl Schadenersatz in Millionenhöhe
Münchner Start-up Agile Robots sammelt Millionen ein: NVIDIA und SoftBank als Geldgeber
United Internet-Aktie: Bereinigtes EBITDA steigt um zehn Prozent
Lonza-Aktie im Fokus: Bertha Steinmetz Vilela wird neue Personalchefin
Fraport-Aktie: Cargo-Plus am Frankfurter Flughafen im Oktober
Suche...
Plus500 Depot
11.11.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit leichten Gewinnen erwartet. Zwar 
haben die US-Börsen nach überraschend hohen Inflationsdaten im Minus 
geschlossen, sich aber von ihren Tiefständen zum Börsenschluss in Europa noch 
etwas erholt. Die hohe Teuerung dürfte im Dezember wohl zu einer Zinserhöhung 
durch die US-Notenbank Fed führen. Verstärkt rücken am heutigen Tag 
Unternehmenszahlen in den Fokus.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,11% auf 15'055 Punkte
- Dow Jones:              -0,30% auf 52'232 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            -0,74% auf 25'066 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,31% auf 61'249 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,60% auf 92,04 USD
- Rohöl WTI:              +0,19% auf 86,20 USD
- Gold:                   +0,77% auf 4062,74 USD pro Unze
- Bitcoin:                73'840 USD (-1,29% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Alcon Q3: Kern-Betriebsmarge 21,8% (AWP-Konsens: 21,2%) 
            Umsatz 2717 Mio USD (AWP-Konsens: 2728 Mio)
            Ergebnis je Aktie 0,54 USD (AWP-Konsens: 0,55 USD)
            Betriebsmarge 14% (AWP-Konsens: 14,1%)
            Kern-EPS 0,91 USD (AWP-Konsens: 0,88 USD)
            Umsatz Surgical 1480 Mio USD
            Umsatz Vision Care 1237 Mio USD
            Umsatz Implantables 422 Mio USD (-2% in LW)
            Anhaltender Konkurrenzdruck bei implantierbaren Linsen im US-Markt
         2026: Umsatzwachstum neu bei 6 Prozent in LW erwartet (alt: 5-7%)
              Wachstum Kern-EPS neu von 12-14% erwartet (alt: 12-15%)
              Op. Kernmarge neu Anstieg um 100-150 BP erwartet alt: (90-190 BP)
              Effizienzprogramm soll neu Einsparungen von 130 Mio USD bringen
         vorbörsliche Indikation -3,9%

- Swiss Life 9 Mte: TPAM-Nettoneugeld 8470 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9525 Mio)
                    AuM TPAM 160'676 Mio Fr. (AWP-Konsens: 158'861 Mio)
                    Prämienvolumen 17'436 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16'610 Mio)
                    Fee-Erträge 2042 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2025 Mio)
                    SST 205% (AWP-Konsens: 214%)
                    Haben positive Entwicklung aus dem H1 fortgesetzt
             Sind mit Programm             2027 gut auf Kurs
              führt Investorentag durch am 1. Dezember 2027
              vorbörsliche Indikation -0,9%

- Logitech gönnt allen Mitarbeitenden einen Tag frei zum Gamen
- Novartis: Ianalumab zeigt weitere Verbesserungen nach zwei Jahren

- Ypsomed H1: EBIT Delivery Systems 102,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 95,7 Mio)
              Umsatz Delivery Systems 286,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 281,2 Mio)
              EBIT-Marge Delivery Systems 35,7% (AWP-Konsens: 34,0%)
              Umsatz 317,6 Mio Fr. (VJ 362,7 Mio)
              EBIT 99,8 Mio Fr. (VJ 151,7 Mio)
              Reinergebnis 85,5 Mio Fr. (VJ 139,1 Mio)
              Rekordzahl von 30 neuen Projekten gewonnen
              Besonders starke Nachfrage bei Autoimmuntherapien
          Mittelfristziele bestätigt - 2029/30 Umsatz von 0,9-1,1 Mrd. Fr.
           2026/27: Ausblick erhöht
                   EBIT neu 220-240 Mio Fr. erwartet (zuvor 210-230 Mio)
                   Neu Umsatzwachstum von 13-16% erwartet (zuvor 12-15%)
           2029/30: EBIT zwischen 280 und 340 Millionen Franken erwartet
           vorbörsliche Indikation +3,1%

- SoftwareOne Q3: EBITDA adj. 79,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 77,0 Mio)
                  Umsatz 377,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 370,1 Mio)
                  EBITDA-Marge adj. 21,1% (AWP-Konsens: 20,9%)
                  LFL-Wachstum 7,4% (AWP-Konsens: 6,9%)
               2026: Prognose für bereinigte EBITDA-Marge auf über 24% erhöht
                    Mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum bestätigt
               vorbörsliche Indikation +2,1%

- Zehnder konsolidiert Produktion von Wärmetauschern in Europa in Reinsdorf
          erwartet jährliche Einsparungen von rund 2,5 Mio EUR

- Aryzta-VR Alejandro Legarda tritt mit sofortiger Wirkung zurück
- Diese vier Schokoladen-Trends erwartet Barry Callebaut ab 2027
- Bioversys präsentiert Phase-2-Daten zu Tuberkulose-Mittel

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:
- DE: Konsumentenpreise HVPI Oktober +2,8% gg VJ (Prog +2,8) - 2. Schätzung
      Konsumentenpreise Oktober -0,2% gg VM (Prog -0,2) - 2. Schätzung
      Konsumentenpreise Oktober +2,8% gg VJ (Prog +2,8) - 2. Schätzung

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9228 (Vorabend*: 0,9212)
- USD/CHF: 0,8273 (Vorabend*: 0,8251)
- EUR/USD: 1,1154 (Vorabend*: 1,1165)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,61% auf 15'038 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,01% auf 3'237 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,53% auf 21'144 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,31% auf 26'347 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,55% auf 8'279 Punkte

awp-robot/ys/to

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
11.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
11.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 SVB67U
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S6W4BU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im MInus

Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.