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10.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag erneut fester in den Handel starten und an den positiven Trend vom Montag anknüpfen. Rückenwind kommt vor allem von der Erholung im Technologiesektor und den deutlich gesunkenen Ölpreisen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,73% auf 15'055 Punkte - Dow Jones: +2,15% auf 52'390 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +2,74% auf 25'253 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +2,87% auf 60'460 Punkte - Rohöl Brent: -1,24% auf 91,42 USD - Rohöl WTI: -1,37% auf 85,63 USD - Gold: -0,57% auf 4116,79 USD pro Unze - Bitcoin: 74'778 USD (+0,95% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche stellt neue Daten zu Alzheimer-Forschungsprogrammen vor Startet Phase-II-Studie mit NLRP3-Hemmer RG6434 bei Alzheimer - Eli Lillys Forschungserfolg strahlt positiv auf Tochter Chugai ab vorbörsliche Indikation +1,4% - BEKB integriert IT-Tochter Aity ab 1. Januar 2028 vollständig - BKW Q3: Anspruchsvolle Produktionsbedingungen prägen weiterhin das Geschäft 2026: EBIT weiterhin am unteren Ende von 650-750 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +0,1% - EEII schliesst Exklusivitätsvereinbarung mit HCP für Übernahme - Lem H1: Umsatz 174,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,9 Mio) Auftragseingang 201,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201,2 Mio) EBIT 25,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,5 Mio) EBIT-Marge 14,7% (AWP-Konsens: 14,4%) Reinergebnis 19,22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,8 Mio) 2026/27: Umsatz von 310 bis 330 Mio Fr. erwartet EBIT-Marge im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich erwartet Mittelfristig Umsatzwachstum von 4% bis 7% pro Jahr angestrebt Mittelfristiges EBIT-Marge-Ziel von 10% bis 15% bestätigt - LUKB: Luzerner Regierungsrat steht hinter designiertem Verwaltungsrat Salzmann - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 259,27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,5 Mio) EBITDA vor NB 260,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,9 Mio) Ergebnis vor NB 202,73 Mio Fr. (VJ 166,2 Mio) Reinergebnis 294,57 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,8 Mio) Leerstandsquote 3,7% (H1: 4,0%) 2026: Ziele bestätigt - EBITDA 335 Mio Fr. und Leerstandsquote 3,5% Marktumfeld zunehmend differenzierter Verfolgen Aquisitionsstrategie mit "gebotener" Disziplin weiter vorbörsliche Indikation +1,3% - SGS übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories Deibel Laboratories beschäftigt 400 Mitarbeitende - Sunrise Q3: Umsatz 732 Mio Fr. (AWP-Konsens: 731 Mio) EBITDAaL 265 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263 Mio) EBITDAaL-Marge 36,2% (AWP-Konsens: 35,8%) Reinergebnis +0,8 Mio Fr. (VJ -4,4 Mio) Preiserhöhung/höhere Geräteverkäufe positiv für Umsatz Schuldenrückzahlung für 2026 vollzogen Reorganisation führt bislang zu Einsparungen von ca. 70 Mio Fr. 2026: Ausblick bestätigt Umsatz weiterhin "weitgehend stabil" erwartet (VJ 2983,4 Mio) Adj. EBITDAaL soll rund 1 Mrd Fr. erreichen (VJ 1006,9 Mio) Weiterhin bereinigter FCF von 380 - 400 Mio Fr. Weiterhin Dividende 3,49 Fr. (VJ 3,42 Fr.) erwartet weiterhin Investitionen von unter 15% des Umsatzes erwartet vorbörsliche Indikation +1,3% PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9187 (Vorabend*: 0,9193) - USD/CHF: 0,8175 (Vorabend*: 0,8191) - EUR/USD: 1,1238 (Vorabend*: 1,1222) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,01% auf 14'946 Punkte - SMIM (Vortag): +0,64% auf 3'237 Punkte - SPI (Vortag): +0,97% auf 21'033 Punkte - DAX (Vortag): +1,73% auf 26'267 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,16% auf 8'233 Punkte
awp-robot/uh
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