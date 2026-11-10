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10.11.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag erneut fester in den Handel starten
und an den positiven Trend vom Montag anknüpfen. Rückenwind kommt vor allem von 
der Erholung im Technologiesektor und den deutlich gesunkenen Ölpreisen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,73% auf 15'055 Punkte
- Dow Jones:              +2,15% auf 52'390 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +2,74% auf 25'253 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +2,87% auf 60'460 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,24% auf 91,42 USD
- Rohöl WTI:              -1,37% auf 85,63 USD
- Gold:                   -0,57% auf 4116,79 USD pro Unze
- Bitcoin:                74'778 USD (+0,95% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche stellt neue Daten zu Alzheimer-Forschungsprogrammen vor
      Startet Phase-II-Studie mit NLRP3-Hemmer RG6434 bei Alzheimer
- Eli Lillys Forschungserfolg strahlt positiv auf Tochter Chugai ab
         vorbörsliche Indikation +1,4%

- BEKB integriert IT-Tochter Aity ab 1. Januar 2028 vollständig

- BKW Q3: Anspruchsvolle Produktionsbedingungen prägen weiterhin das Geschäft
       2026: EBIT weiterhin am unteren Ende von 650-750 Mio Fr. erwartet
       vorbörsliche Indikation +0,1%

- EEII schliesst Exklusivitätsvereinbarung mit HCP für Übernahme

- Lem H1: Umsatz 174,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,9 Mio)
          Auftragseingang 201,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 201,2 Mio)
          EBIT 25,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 24,5 Mio)
          EBIT-Marge 14,7% (AWP-Konsens: 14,4%)
          Reinergebnis 19,22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,8 Mio)
    2026/27: Umsatz von 310 bis 330 Mio Fr. erwartet
             EBIT-Marge im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich erwartet
      Mittelfristig Umsatzwachstum von 4% bis 7% pro Jahr angestrebt
       Mittelfristiges EBIT-Marge-Ziel von 10% bis 15% bestätigt
  
- LUKB: Luzerner Regierungsrat steht hinter designiertem Verwaltungsrat Salzmann

- PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 259,27 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,5 Mio)
             EBITDA vor NB 260,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 262,9 Mio)
             Ergebnis vor NB 202,73 Mio Fr. (VJ 166,2 Mio)
             Reinergebnis 294,57 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,8 Mio)
             Leerstandsquote 3,7% (H1: 4,0%)
       2026: Ziele bestätigt - EBITDA 335 Mio Fr. und Leerstandsquote 3,5%
           Marktumfeld zunehmend differenzierter
           Verfolgen Aquisitionsstrategie mit "gebotener" Disziplin weiter
                      vorbörsliche Indikation +1,3%

- SGS übernimmt US-Lebensmittelprüfer Deibel Laboratories 
     Deibel Laboratories beschäftigt 400 Mitarbeitende

- Sunrise Q3: Umsatz 732 Mio Fr. (AWP-Konsens: 731 Mio)
              EBITDAaL 265 Mio Fr. (AWP-Konsens: 263 Mio)
              EBITDAaL-Marge 36,2% (AWP-Konsens: 35,8%)
              Reinergebnis +0,8 Mio Fr. (VJ -4,4 Mio)
              Preiserhöhung/höhere Geräteverkäufe positiv für Umsatz
              Schuldenrückzahlung für 2026 vollzogen
              Reorganisation führt bislang zu Einsparungen von ca. 70 Mio Fr.
           2026: Ausblick bestätigt
                Umsatz weiterhin "weitgehend stabil" erwartet (VJ 2983,4 Mio)
                Adj. EBITDAaL soll rund 1 Mrd Fr. erreichen (VJ 1006,9 Mio)
                Weiterhin bereinigter FCF von 380 - 400 Mio Fr.
                Weiterhin Dividende 3,49 Fr. (VJ 3,42 Fr.) erwartet
                weiterhin Investitionen von unter 15% des Umsatzes erwartet
           vorbörsliche Indikation +1,3%

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9187 (Vorabend*: 0,9193)
- USD/CHF: 0,8175 (Vorabend*: 0,8191)
- EUR/USD: 1,1238 (Vorabend*: 1,1222)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +1,01% auf 14'946 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,64% auf 3'237 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,97% auf 21'033 Punkte
- DAX (Vortag):              +1,73% auf 26'267 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +1,16% auf 8'233 Punkte

awp-robot/uh

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 13’967.06 13.70 SPBJ7U
Long 13’386.44 8.94 SXBKNU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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