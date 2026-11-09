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09.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte laut den vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten in die neue Woche starten. Damit setzt sich die am Freitagnachmittag gestartete Erholung vorerst nicht fort - trotz positiver Vorgaben. Insgesamt seien die Investoren auf Orientierungssuche und agierten entsprechend vorsichtig, meinen Händler. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,31% auf 14'750 Punkte - Dow Jones: -0,46% auf 51'286 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +1,09% auf 24'579 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: +2,33% auf 58'776 Punkte - Rohöl Brent: -1,72% auf 96,63 USD - Rohöl WTI: -1,16% auf 89,78 USD - Gold: +0,70% auf 4095,62 USD pro Unze - Bitcoin: 74'173 USD (-1,96% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB und Softbank erwägen für Robotik Abspaltung China-Geschäft (Bloomberg) - Novartis: FDA untersucht nach Tumorfällen Risiko bei Zolgensma-Gentherapie - Sandoz bringt Semaglutid-Präparat in Brasilien auf den Markt - Cicor erhält Zuschlag für zwei Verteidigungsprogramme Aufträge haben 2027 Volumen von knapp 20 Mio Fr. - CPH bestätigt Mittelfristziele anlässlich Investorentag 2026: Umsatz und EBITDA leicht über VJ erwartet EBIT und Gewinn in etwa auf Level Vorjahr erwartet - Glarner KB: S&P bestätigt "AA"-Rating mit stabilem Ausblick PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Importe September 4,2% gg Vormonat (Prognose 0,5) Exporte September 2,0% gg Vormonat (Prognose 0,5) Handelsbilanzsaldo September 15,6 Mrd Euro (Prognose 19,4) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9143 (Freitagabend*: 0,9141) - USD/CHF: 0,8184 (Freitagabend*: 0,8206) - EUR/USD: 1,1171 (Freitagabend*: 1,1139) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): -1,14% auf 14'797 Punkte - SMIM (Freitag): -1,62% auf 3'217 Punkte - SPI (Freitag): -1,20% auf 20'832 Punkte - DAX (Freitag): -1,92% auf 25'820 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,81% auf 8'139 Punkte
awp-robot/uh/cf
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