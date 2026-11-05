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05.11.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag seinen Rekordlauf wohl fortsetzen. Bereits am Vortag hatten die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen gefeiert. Neben positiven US-Vorgaben sorgt auch ein weiter sinkender Ölpreis für Erleichterung. "Die Tür zu einer möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen", sagte ein Händler. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,28% auf 15'065 Punkte - Dow Jones: +3,03% auf 53'356 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,44% auf 25'737 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,79% auf 61'078 Punkte - Rohöl Brent: +0,53% auf 95,12 USD - Rohöl WTI: -0,27% auf 87,88 USD - Gold: +1,34% auf 4118,03 USD pro Unze - Bitcoin: 80'397 USD (+2,94% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: China untersagt Übernahme von ABB Robotics durch SoftBank Sprecher: Kommentieren Veto von China nicht weiter Vorbörsliche Indikation: -1,5% - Swiss Re 9 Mte: Reinergebnis 4173 Mio USD (AWP-Konsens: 3970 Mio) Reinergebnis L&H Re 1527 Mio USD (AWP-Konsens: 1472 Mio) Versicherungsumsatz 31'195 Mio USD (AWP-Konsens: 29'955 Mio) Combined Ratio P&C 77,3% (VJ 77,6%) Combined Ratio CorSo 86,4% (VJ 87,1%) SST-Quote 259% Eigenkapital 24,0 Mrd USD 2026: Auf gutem Weg um Finanzziele zu erreichen Auf Kurs für Einsparungen von 500 Mio USD bis 2028 CFO: Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd USD nahezu abgeschlossen vorbörsliche Indikation +1,2% - Swisscom 9 Mte: Umsatz 10'936 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'885 Mio) EBITDAaL 3833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3850 Mio) Reinergebnis 1011 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1041 Mio) 265 Mio Euro Synergien von Fastweb + Vodafone Operating FCF 1,79 Mrd Fr. (+14,5%) 61 Mio Fr. Einsparungen in der Schweiz erreicht 2026: Umsatz- und EBITDAaL-Ziele bestätigt Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet Neu Operating FCF von über 2,0 Mrd erwartet (bisher: rund 2,0) Dividende von 27,00 Fr. angepeilt Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet Verschuldungsgrad unter 2,3x erw. (bisher: rund 2,3x) Fastweb + Vodafone auf Kurs zu über 300 Mio Euro Synergien vorbörsliche Indikation -1,4% - Holcim kauft australische Burdett Group mit 120 Mitarbeitern - Aevis 9 Mte: Umsatz 789,4 Mio Fr. (VJ 899,2 Mio) Positive Effekte aus Lindberg-Restrukturierung ab 2027 voll wirksam - Tecan Q3: Umsatzanstieg in LW von 6,9% Auftragseingang +3,1% in LW "Rewired"-Programm verläuft planmässig Im H2 2026 Zoll-Rückerstattungen von 6 Mio Fr. erhalten 2026: Bereinigte EBITDA-Marge neu von 16,5-16,8% erw (zuvor 15,5-16,5%) Umsatzplus neu niedrig bis mittel 1-stell. erw. (zuvor niedrig) 2028: Bereinigte EBITDA-Marge von 20% bestätigt Umsatzziel von 1 Milliarde Fr. bestätigt vorbörsliche Indikation +1,9% - Valiant 9 Mte: Reinergebnis 114,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,1 Mio) Geschäftserfolg 171,24 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,5 Mio) Geschäftsertrag 415,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 410,6 Mio) 2026: Gehen weiterhin von leicht höherem Konzerngewinn aus vorbörsliche Indikation +0,7% - Züblin H1: Mietertrag 4,8 Mio Fr. (VJ 5 Mio) EBITDA 3,7 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio) Reinergebnis 3 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio) Leerstandsquote 4,4% (Ende März 4,3%) H2: Fokus auf die Erneuerung wichtiger Mietverträge - CFT Q3: Umsatz 283,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276,5 Mio) - Evonext-Fusionspartner Ascend Sport Technology legt Zahlen offen - Kudelski beteiligt sich an Crowdstrike-Projekt gegen KI-Risiken - Molecular Partners präsentiert Daten zu MP0712 an Konferenzen - PEH H1: Reinergebnis 8,32 Mio EUR (VJ -23,1 Mio) - Polypeptide: Samsung hält nach definitive Endergebnisses fast 98 Prozent PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie September +3,3% gg VJ (Prog +3,3) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9169 (Vorabend*: 0,9172) - USD/CHF: 0,8156 (Vorabend*: 0,8172) - EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1223) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,90% auf 15'023 Punkte - SMIM (Vortag): +1,40% auf 3'269 Punkte - SPI (Vortag): +1,73% auf 21'158 Punkte - DAX (Vortag): +2,22% auf 26'438 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,96% auf 8'178 Punkte
awp-robot/rw/ys
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✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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