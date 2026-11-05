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05.11.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag seinen Rekordlauf wohl fortsetzen. 
Bereits am Vortag hatten die Börsen weltweit den überraschend deutlichen Sieg 
der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen gefeiert. Neben positiven US-Vorgaben 
sorgt auch ein weiter sinkender Ölpreis für Erleichterung. "Die Tür zu einer 
möglichen Jahresend-Rallye wurde gestern deutlich aufgestossen", sagte ein 
Händler.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,28% auf 15'065 Punkte
- Dow Jones:              +3,03% auf 53'356 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,44% auf 25'737 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,79% auf 61'078 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,53% auf 95,12 USD
- Rohöl WTI:              -0,27% auf 87,88 USD
- Gold:                   +1,34% auf 4118,03 USD pro Unze
- Bitcoin:                80'397 USD (+2,94% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB: China untersagt Übernahme von ABB Robotics durch SoftBank
     Sprecher: Kommentieren Veto von China nicht weiter 
     Vorbörsliche Indikation: -1,5%

 - Swiss Re 9 Mte: Reinergebnis 4173 Mio USD (AWP-Konsens: 3970 Mio)
                   Reinergebnis L&H Re 1527 Mio USD (AWP-Konsens: 1472 Mio)
                   Versicherungsumsatz 31'195 Mio USD (AWP-Konsens: 29'955 Mio)
                   Combined Ratio P&C 77,3% (VJ 77,6%)
                   Combined Ratio CorSo 86,4% (VJ 87,1%)
                   SST-Quote 259%
                   Eigenkapital 24,0 Mrd USD
             2026: Auf gutem Weg um Finanzziele zu erreichen
             Auf Kurs für Einsparungen von 500 Mio USD bis 2028
             CFO: Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Mrd USD nahezu abgeschlossen
             vorbörsliche Indikation +1,2%

- Swisscom 9 Mte: Umsatz 10'936 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'885 Mio)
                  EBITDAaL 3833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3850 Mio)
                  Reinergebnis 1011 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1041 Mio)
                  265 Mio Euro Synergien von Fastweb + Vodafone
                  Operating FCF 1,79 Mrd Fr. (+14,5%)
                  61 Mio Fr. Einsparungen in der Schweiz erreicht
            2026: Umsatz- und EBITDAaL-Ziele bestätigt
                  Umsatz von 14,7 bis 14,9 Mrd Fr. angepeilt
                  EBITDAaL 5,0 bis 5,1 Mrd Fr. erwartet
                  Neu Operating FCF von über 2,0 Mrd erwartet (bisher: rund 2,0)
                  Dividende von 27,00 Fr. angepeilt
                  Investitionen 3,0 bis 3,1 Mrd Fr. erwartet
                  Verschuldungsgrad unter 2,3x erw. (bisher: rund 2,3x)
                  Fastweb + Vodafone auf Kurs zu über 300 Mio Euro Synergien
            vorbörsliche Indikation -1,4%

- Holcim kauft australische Burdett Group mit 120 Mitarbeitern

- Aevis 9 Mte: Umsatz 789,4 Mio Fr. (VJ 899,2 Mio)
        Positive Effekte aus Lindberg-Restrukturierung ab 2027 voll wirksam

- Tecan Q3: Umsatzanstieg in LW von 6,9%
            Auftragseingang +3,1% in LW
            "Rewired"-Programm verläuft planmässig
            Im H2 2026 Zoll-Rückerstattungen von 6 Mio Fr. erhalten
      2026: Bereinigte EBITDA-Marge neu von 16,5-16,8% erw (zuvor 15,5-16,5%)
            Umsatzplus neu niedrig bis mittel 1-stell. erw. (zuvor niedrig)
      2028: Bereinigte EBITDA-Marge von 20% bestätigt
            Umsatzziel von 1 Milliarde Fr. bestätigt
      vorbörsliche Indikation +1,9%

- Valiant 9 Mte: Reinergebnis 114,15 Mio Fr. (AWP-Konsens: 114,1 Mio)
                 Geschäftserfolg 171,24 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,5 Mio)
                 Geschäftsertrag 415,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 410,6 Mio)
           2026: Gehen weiterhin von leicht höherem Konzerngewinn aus
           vorbörsliche Indikation +0,7%

- Züblin H1: Mietertrag 4,8 Mio Fr. (VJ 5 Mio)
             EBITDA 3,7 Mio Fr. (VJ 3,4 Mio)
             Reinergebnis 3 Mio Fr. (VJ 4,3 Mio)
             Leerstandsquote 4,4% (Ende März 4,3%)
          H2: Fokus auf die Erneuerung wichtiger Mietverträge
          
- CFT Q3: Umsatz 283,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 276,5 Mio)
- Evonext-Fusionspartner Ascend Sport Technology legt Zahlen offen 
- Kudelski beteiligt sich an Crowdstrike-Projekt gegen KI-Risiken 
- Molecular Partners präsentiert Daten zu MP0712 an Konferenzen 
- PEH H1: Reinergebnis 8,32 Mio EUR (VJ -23,1 Mio)
- Polypeptide: Samsung hält nach definitive Endergebnisses fast 98 Prozent

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
-

Ausland:
- DE: Auftragseingang Industrie September +3,3% gg VJ (Prog +3,3)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9169 (Vorabend*: 0,9172)
- USD/CHF: 0,8156 (Vorabend*: 0,8172)
- EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1223)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +1,90% auf 15'023 Punkte
- SMIM (Vortag):             +1,40% auf 3'269 Punkte
- SPI (Vortag):              +1,73% auf 21'158 Punkte
- DAX (Vortag):              +2,22% auf 26'438 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +1,96% auf 8'178 Punkte

awp-robot/rw/ys

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

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Short 15’565.19 13.99 S7BYUU
Short 16’141.17 8.96 SCBA7U
SMI-Kurs: 14’733.86 06.11.2026 16:30:34
Long 13’999.11 19.44 SSTYBU
Long 13’681.65 13.73 S2BY4U
Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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