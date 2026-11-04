Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’020 0.0%  SPI 21’180 0.1%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’609 0.7%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 6’299 0.5%  Gold 4’131 1.7%  Bitcoin 65’556 -0.3%  Dollar 0.8173 0.0%  Öl 96.1 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Rheinmetall345850Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
SAF-Holland-Aktie legt zu: Umsatz und operatives Ergebnis legen im dritten Quartal zu
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
US-Dollar stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten - Das steckt dahinter
Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck
Arm-Aktie nach Quartalszahlen trotz positiver Ergebnisse im Minus
Suche...
ETF Sparplan
04.11.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA 
leicht unter Druck. Die ursprünglich vorbörslich indizierten Verluste haben sich
aber reduziert. Die US-Wähler haben die Republikaner von Präsident Donald Trump 
abgestraft und der Demokratischen Partei die Kontrolle über den Kongress 
beschert. An den Finanzmärkten sorgt man sich nun einerseits um eine stärkere 
Regulierung des KI-Sektors durch die Demokraten. Andererseits droht in den USA 
nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,09% auf 14'730 Punkte
- Dow Jones:              -0,38% auf 51'787 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,83% auf 25'372 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,42% auf 62'189 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,73% auf 104,36 USD
- Rohöl WTI:              +0,66% auf 96,72 USD
- Gold:                   +2,43% auf 4025,85 USD pro Unze
- Bitcoin:                78'113 USD (+1,76% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sika baut digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau aus (HEADLINE)
       
- Barry Callebaut 2025/26: Volumenwachstum -0,7% (AWP-Konsens: -1,1%)
                           Verkaufsmenge 2'109,87 Tsd t (AWP-Konsens: 2103 Tsd)
                           Umsatz 12'189,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'458 Mio)
                           EBIT adj. 594 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600,8 Mio)
                           EBIT 541 Mio Fr. (VJ 635,1 Mio)
                           Reinergebnis 157,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 175,5 Mio)
                           Dividende 29,00 Fr. (AWP-Konsens: 29,40 Fr.)
                       Q4: Volumenwachstum +5,7% (Q3: +5,7%)
                  2026/27: Erwartet Volumenwachstum von 1 bis 3%
                           Erwartet EBIT-Wachstum von 3 bis 5% in LW
                           Verschuldungsgrad sinkt auf 2,9 (VJ 4,5)
                           Hershey-Vertragsende belastet um rund 1%
                  Fernando Aguirre und Daniela Bosshardt verlassen VR
                  Ex-Diageo-Chefin Debra Crew für Verwaltungsrat nominiert
                  Hershey-Vertrag läuft aus - neue Allianz mit Mondelez 
                  Schliessung von zwei Werken in USA und Grossbritannien
                  vorbörsliche Indikation -3,8%

- DocMorris übernimmt Medi24 und expandiert mit Teleclinic in die Schweiz
   Kaufpreis für Medi24 im niedrigen zweistelligen Mio-Fr-Bereich 
   Schon im ersten Jahr substanzieller EBITDA-Beitrag erwartet
   Vollzug der Medi24-Übernahme für Dezember 2026 erwartet 

- DSM-Firmenich Q3: Umsatz 2368 Mio EUR (AWP-Konsens: 2360 Mio)
                    Org. Wachstum  5,0 (AWP-Konsens: 5,1%)                    
                    EBITDA adj. 482 Mio EUR (AWP-Konsens: 484 Mio)
                    EBITDA-Marge adj. 20,4% (AWP-Konsens: 20,5%)
              2026: Ausblick erhöht - org. Wachstum "rund" 5% (bislang 2-4%)
                    EBITDA-Marge weiter bei rund 20% erwartet
           
- Meier-Tobler erhält Übernahmeangebot aus Schweden 
    Ahlsell bietet 45,50 Fr. je Aktie
    VR und Hauptaktionär empfehlen Annahme des Angebots einstimmig

- R&S bestätigt vor Investorentag Jahresprognose und mittelfristige Ziele
      Umsatz 2026 weiter bei 410-420 Mio Fr. erwartet
      EBITDA-Marge 2026 weiter innerhalb der Guidance von 19-21% erwartet
      Rekordauftragsbestand von 380 Mio Fr. per Ende Oktober
      Neues Werk in Lodz hat im Oktober den Betrieb aufgenommen
      Amortisation des neuen Werks in Lodz innert 18 Monaten erwartet
      plant 2027+2028 Investitionen in die Modernisierung des irischen Werks
      vorbörsliche Indikation +0,3%

- Rieter: Barmag-Chef Georg Stausberg übernimmt per sofort CEO-Posten
          Daniel Lippuner wird wegen Bonus-Differenzen nicht CEO
          vorbörsliche Indikation -0,1%

- Aevis: Swiss Medical 9 Mte EBITDAR +17,3%, EBITDA +41,0%
- Idorsia erhält FDA-Sonderstatus für Schlafmittel bei Kindern
    vorbörsliche Indikation +4,2%
- Implenia erhält Auftrag für Ausbau eines Rechenzentrums in der Schweiz
- Kudelski erweitert Zusammenarbeit mit U-Blox

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9175 (Vorabend*: 0,9186)
- USD/CHF: 0,8161 (Vorabend*: 0,8209)
- EUR/USD: 1,1242 (Vorabend*: 1,1190)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,40% auf 14'743 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,21% auf 3'224 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,34% auf 20'797 Punkte
- DAX (Vortag):              -0,45% auf 25'865 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -0,34% auf 8'020 Punkte

awp-robot/rw/tp

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’696.87 19.38 SABWMU
Short 16’002.53 13.85 SCTYBU
Short 16’613.16 8.86 SGBMHU
SMI-Kurs: 15’020.49 05.11.2026 11:47:41
Long 14’426.43 19.26 SGWFBU
Long 14’105.98 13.78 SPBTLU
Long 13’520.23 8.94 SHB7NU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Umsatz und operativer Gewinn legen deutlich zu - Aktienrückkauf
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.