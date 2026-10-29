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29.10.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leicht fester in den Handel 
starten. Neben einer weiterhin dichten Unternehmensagenda prägt vor allem die 
Nachlese zum Fed-Entscheid das Marktgeschehen. Neue Impulse könnten am 
Nachmittag die erste Schätzung zum US-BIP im dritten Quartal sowie der 
Zinsentscheid der EZB liefern.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,10% auf 14'595 Punkte
- Dow Jones:              +0,19% auf 52'475 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,27% auf 26'550 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,10% auf 64'659 Punkte

- Rohöl Brent:            -0,56% auf 114,67 USD
- Rohöl WTI:              -0,89% auf 101,87 USD
- Gold:                   -0,61% auf 4029,09 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'864 USD (-1,26% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Amrize Q3: Umsatz 3771 Mio USD (AWP-Konsens: 3810 Mio)
             Umsatz Building Materials 2842 Mio USD (AWP-Konsens: 2859 Mio)
             Umsatz Building Envelope 929 Mio USD (AWP-Konsens: 930 Mio)
             Adj. EBITDA 1076 Mio USD (AWP-Konsens: 1100 Mio)
             Adj. EBITDA-Marge 28,5% (AWP-Konsens: 29,0%) 
             Adj. EBITDA Building Materials 938 Mio USD (AWP-Konsens: 951 Mio)
             Adj. EBITDA Building Envelope 182 Mio USD (AWP-Konsens: 192 Mio)
             Quartalsdividende von 0,11 USD je Aktie
          2026: Umsatz zwischen 12,2 u. 12,4 (alt 12,5-12,7) Mrd USD erwartet
                Adj. EBITDA zwischen 2,95 u. 3,05 (alt 3,1-3,2) Mrd Dollar erw.
          schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
          vorbörsliche Indikation -4,1%

- Avolta 9M: Kern-Umsatz +0,3% auf 10,44 Mrd Fr.
             Kern-EBITDA bei 1044 Mio Fr. - Marge bei 10,0% (-20 BP)
             Organisches Umsatzwachstum bei 4,1% (VJ: 4,8%)
             Organisches Umsatzwachstum ohne Nahost-Belastungen bei 5,2%
         Q3: Kern-Umsatz 4001 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3918 Mio)
             Kern-EBITDA-Marge 11,6% (AWP-Konsens: 11,6%)
             Org. Wachstum 4,6% (AWP-Konsens: 3,4%)
             Equity Free Cash Flow 294 Mio Fr. (AWP-Konsens: 279 Mio)
         Weiter organisches Umsatzwachstum von jährlich 5-7% bis 2027 erwartet
         Bei Kern-EBITDA-Marge weiter +20-40 BP pro Jahr erwartet
         Organisches Wachstum auch im Oktober in allen Regionen robust
       2026: Erwarteter negativer Währungseffekt neu rund 2% (bisher -3,5%)
       vorbörsliche Indikation +0,9%

- Idorsia 9 Mte: Umsatz 172 Mio Fr. (VJ 173 Mio)
                 Betriebsergebnis -99 Mio Fr. (VJ 23 Mio)
                 Reinergebnis -206 Mio Fr. (VJ -34 Mio)
                 Flüssige Mittel 85 Mio Fr. (H1: 89 Mio)
           2026: Ausblick bestätigt - Weiter Quviviq-Umsatz von 200 Mio Fr erw.
           plant 120-Mio-Partnerschaft für Vermarktung von Tryvio/Jeraygo
           vorbörsliche Indikation +1,6%

- Lastminute Q3: Umsatz 99,1 Mio EUR (VJ 101,3 Mio)
                 EBITDA adj. 18,4 Mio EUR (VJ 17,2 Mio)
                 Umsatzrückgang wegen Preisen und disziplinierter Kundenakquise
             KI-Strategie auf Kurs
            2026: Ziele gesenkt - Nur noch Werte auf Vorjahreshöhe erwartet

- Molecular Partners Q3: Flüssige Mittel 57,5 Mio Fr. (H1: 67,9 Mio)
                     Richtet Unternehmen neu aus, streicht bis zu 44% Stellen
                     Finanzierung bis spät ins Jahr 2027 gesichert

- Oerlikon Q3: Umsatz 421 Mio Fr. (AWP-Konsens: 408 Mio)
               Auftragseingang 458 Mio Fr. (AWP-Konsens: 447 Mio)
         2026: Ziele bestätigt
            vorbörsliche Indikation +4,1%

- Phoenix Mecano Q3: Nettoumsatz 193,7 Mio EUR (VJ 188,4 Mio)
                     EBIT 17,6 Mio EUR (VJ 15,7 Mio)
                     Reinergebnis 10,1 Mio EUR (VJ 11,2 Mio)
                     Auftragseingang 204,8 Mio EUR (VJ 190,5 Mio)
                     Auftragseingang solide Grundlage für Wachstum im Q4
                  Umfeld für DOT bleibt herausfordernd
                  Verbesserungen bei DOT für 2027 erwartet
               2026: Weiter Steigerung des Betriebsergebnisses erwartet

- Vontobel 9 Mte: AuM 255,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 257,1 Mrd)
                  Nettoneugeld 1,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 3,5 Mrd)
                  Abflüsse bei Inst. Clients von -2,0 Mrd Fr.
              9M: Private Clients mit Nettoneugeldzufluss von 3,8 Mrd Fr.
            vorbörsliche Indikation -2,9%

- Addex erhöht ausgegebenes Aktienkapital auf 3,1 Mio Fr. durch neue Aktien
- Bioversys startet Patientenrekrutierung in Phase-2b-Studie Riv-care für Bv100
- Implenia erhält Auftrag für Neubau des Spitals Schaffhausen über 165 Mio Fr.
- SF Urban gründet neue Aktiengesellschaft für Walzwerk-Projekt mit Senn

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9230 (Vorabend*: 0,9244)
- USD/CHF: 0,8287 (Vorabend*: 0,8291)
- EUR/USD: 1,1138 (Vorabend*: 1,1150)
*20.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,11% auf 14'581 Punkte
- SMIM (Vortag):             -0,05% auf 3'193 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,07% auf 20'585 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,44% auf 25'704 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,00% auf 7'887 Punkte

awp-robot/to/jb

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’377.44 19.94 SBGBEU
Short 15’706.16 13.86 SABWMU
Short 16’285.96 8.92 SXB66U
SMI-Kurs: 14’795.76 30.10.2026 13:29:36
Long 14’169.97 19.81 SLBXRU
Long 13’825.48 13.66 SSDNBU
Long 13’249.56 8.89 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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