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27.10.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht höher in den Handel starten.
Ausschlaggebend ist vor allem Novartis, nachdem der Pharmakonzern mit seinen 
Quartalszahlen überzeugt hat. Wegen des hohen Indexgewichts stützt der Titel den
SMI, während die übrigen Bluechips vorbörslich tiefer gestellt werden

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,14% auf 14'560 Punkte
- Dow Jones:              +0,28% auf 52'362 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,82% auf 26'169 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             +1,73% auf 63'268 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,21% auf 116,05 USD
- Rohöl WTI:              +0,19% auf 101,95 USD
- Gold:                   -0,23% auf 4004,04 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'612 USD (-0,45% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q3: Umsatz 14'522 Mio USD (AWP-Konsens: 14'441 Mio)
               Kern-EBIT 6036 Mio USD (AWP-Konsens: 5611 Mio)
               Kern-EBIT-Marge 41,6% (AWP-Konsens: 38,9%)
               Kern-Reinergebnis 4655 Mio USD (AWP-Konsens: 4335 Mio)
               Kern-EPS 2,46 USD (AWP-Konsens: 2,29 USD)
               Volumenzunahme trägt 14 Prozentpunkte (VQ 18) zum Umsatzplus bei
               Generika belasten Umsatz mit 9 Prozentpunkten (Q2: 14 PP)
               Umsatz Cosentyx 1857 Mio USD (Q2: 1824 Mio; Q1: 1566 Mio)
               Umsatz Kisqali 1821 Mio USD (Q2: 1695 Mio; Q1: 1516 Mio)
               Reingewinn sank um 71% wg. Wertminderung auf Del-Desiran
           CEO: Weiter auf Kurs für Mittelfristziele 2025 - 2030
          2026: Ausblick erhöht
               Neu Gewinnplus stagn. bis + im niedrigen 1-stell.-%-Bereich
               Weiter Währungseffekte von +1 Prozentpunkte auf Umsatz erw
               Weiter Währungseffekt von +1 PP auf operat. Kernergebnis erw.
         2027: Währungseffekte von -1 Prozentpunkte auf Umsatz erw.
            vorbörsliche Indikation +1,2%

- ABB und SDEA wollen Energieeffizienz von Rechenzentren steigern
- Roche erhält CE-Kennung für neuen Immunoanalyser
- Swisscom gewinnt Festnetztest "connect" erneut

- Basilea 2026: Umsatzprognose auf rund 310 Mio Fr. erhöht
                Betriebsgewinn von rund 115 Mio Fr. prognostiziert
                Cresemba- und Zevtera-Umsätze von rund 250 Mio Fr. erwartet
     2026-2030: Kumuliertes Cashflow-Ziel auf 650 Mio Fr. angehoben
           vorbörsliche Indikation +6,8%

- Bucher 9 Mte: Umsatz 2104 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2108 Mio)
                   Umsatz Kuhn 802 Mio Fr. (AWP-Konsens: 808 Mio)
                Auftragseingang 2034 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2004 Mio)
                    Auftragseingang Kuhn 720 Mio Fr. (AWP-Konsens: 657 Mio)
          Kostensparmassnahmen an Standorten mit tiefer Auslastung fortgeführt
          2026: Weiterhin leicht tieferer Umsatz erwartet
               Betriebsgewinnmarge unter Vorjahresniveau ohne Grundstückverkauf
               VR schlägt Schindler-Manager Patrick Hess zur Wahl vor
          vorbörsliche Indikation -2,2%

- Inficon Q3: Umsatz 233,3 Mio USD (AWP-Konsens: 202,2 Mio)
              EBIT 59,5 Mio USD (AWP-Konsens: 42,0 Mio)
              EBIT-Marge 25,5% (AWP-Konsens: 20,8%)
              Reinergebnis 47,4 Mio USD (AWP-Konsens: 33,7 Mio)
              Auftragseingang nochmals über rekordhohem Q2
              Book to bill-Ratio liegt gut über 1
        2026: Hebt erneut Ausblick an
              Neu Umsatz von 820 bis 850 Mio USD erw. (alt 750-780 Mio)
              Neu EBIT-Marge von 21-22% erwartet (alt 19-20%)
           vorbörsliche Indikation +4,8%

- SIG Group Q3: Umsatz 843 Mio EUR (AWP-Konsens: 804,6 Mio)
                Reinergebnis adj. 94,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 70,2 Mio)
                EBIT adj. 146,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 128,6 Mio)
                EBIT-Marge adj. 17,4% (AWP-Konsens: 16,0%)
                Wachstum bereinigt 6,5% (AWP-Konsens: 3,1%)
            Q4: Nicht liquiditätswirksame Wertminderung von rund 250 Mio EUR
        Turnaroundplan sieht stärkeren Fokus auf aseptische Anwendungen vor
        Vereinfachte Organisationsstruktur - Zwei Kernsegmente
             Angestrebte Ausschüttungsquote von 30-50%
             Wiederaufnahme der Dividendenausschüttung für 2027 geplant
          2026: Wachstum unverändert zwischen 0-2% erwartet
                EBIT-Marge nun bei 16,0-16,5% erwartet (bisher: 15,7-16,2%)
       Mfr: Wachstum-Mittelfristziel (3-5%) bestätigt
             Bei Marge höheres Mittelfristziel (>18%)
       vorbörsliche Indikation +5,5%

- Idorsia startet Studie für US-Zulassungserweiterung
- Landis+Gyr erhält Grossauftrag von US-Energieversorger
- Polypeptide-Aktionäre wählen neue Verwaltungsräte wie beantragt
- Sulzer schliesst strategische Allianz mit PDVSA im Öl- und Gassektor
- Temenos gewinnt kanadisches Kreditinstitut Vancity als neuen Kunden

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9240 (Vorabend*: 0,9251)
- USD/CHF: 0,8281 (Vorabend*: 0,8275)
- EUR/USD: 1,1159 (Vorabend*: 1,1179)
*20.14 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,53% auf 14'539 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,67% auf 3'178 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,58% auf 20'506 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,91% auf 25'411 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,83% auf 7'847 Punkte

awp-robot/ra/cg

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’142.79 19.52 S8UB1U
Short 15’448.29 13.85 S84B7U
Short 16’049.97 8.76 SYDBKU
SMI-Kurs: 14’564.51 27.10.2026 11:42:40
Long 13’926.65 19.39 SMCOBU
Long 13’621.62 13.85 SIB66U
Long 13’030.14 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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