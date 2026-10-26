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26.10.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Woche mit leicht höheren Kursen 
starten. Begründet wird dies im Handel mit etwas nachgebenden Ölpreisen und 
einer Entspannung bei den amerikanischen Anleiherenditen.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: +0,23% auf 14'495 Punkte
- Dow Jones:              -1,23% auf 52'215 Punkte (Freitag)
- Nasdaq Comp:            -0,21% auf 25'955 Punkte (Freitag)
- Nikkei 225:             -0,80% auf 62'190 Punkte

- Rohöl Brent:            -1,30% auf 115,20 USD
- Rohöl WTI:              -1,75% auf 101,48 USD
- Gold:                   +0,16% auf 4008,97 USD pro Unze
- Bitcoin:                79'952 USD (-2,17% seit Freitagmorgen)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis legt positive Daten zu Remibrutinib bei MS vor
     vorbörsliche Indikation -1,9%

- Roche erzielt Fortschritte mit Nierenmedikament Sefaxersen
     Krebsmittel Divarasib übertrifft bisherige Lungenkrebs-Therapien
     vorbörsliche Indikation +1,6%

- Sika übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
       
- Aryzta schliesst zwei Werke in Deutschland - Produktion in Eisleben gebündelt
    Rund 600 Mitarbeitende von Schliessung der Werke betroffen 
    Deutschland-Umbau soll Konzern-EBITDA-Marge um 60-80 Bp verbessern
    Deutschland-Umbau verursacht Einmalkosten von 56 bis 61 Mio Euro
        
    EBITDA von 300 Mio EUR vor Einmaleffekten im 2026
    bekräftigt Wiederaufnahme von Kapitalrückführungen an Aktionäre 2027
    schliesst Zukauf in Frankreich ab
    vorbörsliche Indikation -0,2%

- Idorsia-Schlafmittel Daridorexant wirkt erstmals bei Kindern
          untersucht Schlafmittel als Therapie bei Autismus
          vorbörsliche Indikation +5,1%

- SPS gibt sich neue Mittelfristziele
     2030: Mietertrag von mehr als 530 Mio Fr. erwartet
           AuM von mehr als 23 Mrd Fr. anvisiert
           EBITDA-Beitrag vom Asset Management von mehr als 130 Mio Fr.
           Leerstandquote um 3% angepeilt
           FFO I je Aktie soll gg. 2026 um mehr als 15% steigen
     2026: Neugeldwachstum im AM von rund 1,2 Mrd CHF erwartet (zuvor 1,0 Mrd)
           Leerstandsquote von ~3,5 Prozent erwartet (zuvor 3,7%)
           FFO I von 4,30 bis 4,35 Fr. je Aktie erwartet (zuvor 4,25-4,30)
     Übernahme von 100% der Anteile an Flexoffice
           Flexoffice soll 2027 20 Mio Fr. Umsatz bringen
           Flexoffice-Übernahme bringt 2027 Synergieeffekt von ~10 Mio Fr.
           Synergieeffekt von Flexoffice-Übernahme bis 2030 verdoppeln
     vorbörsliche Indikation +0,0%

- Alpine Select schliesst Aktienrückkaufprogramm ab
- HBM-Portfoliounternehmen Lycia nimmt 317,5 Mio Dollar bei Nasdaq-IPO ein

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:

Ausland:

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9250 (Freitagabend*: 0,9237)
- USD/CHF: 0,8253 (Freitagabend*: 0,8252)
- EUR/USD: 1,1208 (Freitagabend*: 1,1193)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Freitag):              -0,59% auf 14'462 Punkte
- SMIM (Freitag):             -0,06% auf 3'157 Punkte
- SPI (Freitag):              -0,50% auf 20'388 Punkte
- DAX (Freitag):              -0,75% auf 25'182 Punkte
- CAC 40 (Freitag):           -0,36% auf 7'783 Punkte

awp-robot/rw/cf

In eigener Sache

Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen

Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’031.82 19.54 S5ZB0U
Short 15’340.51 13.77 SJDBFU
Short 15’903.17 8.90 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’511.68 26.10.2026 09:45:32
Long 13’820.19 19.40 S05FBU
Long 13’507.29 13.72 SNB4VU
Long 12’944.75 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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