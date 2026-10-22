Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Donnerstag gemäss den vorbörslichen Indikationen auf eine negative Eröffnung zu. Nach dem Anstieg um über 900 Punkte seit Monatsbeginn scheint dem Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf auszugehen. Im Fokus stehen hierzulande insbesondere die Schwergewichte Nestlé und Roche mit Zahlen, welche den hiesigen Markt in die eine oder andere Richtung treiben könnten. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,15% auf 14'530 Punkte - Dow Jones: +0,69% auf 52'856 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,05% auf 26'703 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -2,29% auf 63'140 Punkte - Rohöl Brent: +2,61% auf 111,66 USD - Rohöl WTI: +2,33% auf 99,41 USD - Gold: -1,23% auf 4089,90 USD pro Unze - Bitcoin: 82'497 USD (-0,34% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé 9 Mte: Umsatz 65'865 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65'622 Mio) Org. Wachstum 3,7% (H1: 3,6%) RIG 1,9% (H1: 1,5%) Q3: Org. Wachstum 4,0% (AWP-Konsens: 3,5%) RIG 2,8% (AWP-Konsens: 1,7%) RIG 2,8% (Q2: 1,8%; Q1: 1,2%) Org. Wachstum Tierfutter 5,3% (Q2: 2,8%; Q1: 2,7%) Org. Wachstum Wasser 12,3% (Q2: 6,6%; Q1: 3,3%) Org. Wachstum Food&Snacks 5,0% (Q2: 3,2%; Q1: 4,2%) Org. Wachstum Nespresso 2,5% (Q2: 3,4%; Q1: 5,1%) Org. Wachstum Nordamerika 2,6% (Q2: 1,5%; Q1: 1,5%) Org. Wachstum China 4,2% (Q2: 2,0%; Q1: -10,6%) Org. Wachstum Zone EUR 1,2% (Q2: 1,5%; Q1: 3,9%) Org. Wachstum Zone AOA 6,4% (Q2: 6,5%; Q1: 2,4%) Org. Wachstum Zone AMS 3,3% (Q2: 2,8%; Q1: 3,8%) Positive RIG in allen Zonen und global geführten Geschäften Rückruf Babynahrung schmälerte OG um 20 BP 2026: weiter org. Wachstum von 3-4% erwartet weiter Verbesserung der bereinigten operativen Marge erwartet Free Cashflow von über 9 Mrd Fr. erwartet RIG wird sich aufgrund der Wachstumspläne gg. 2025 beschleunigen Marge im H2 weitgehend auf Niveau H1 erw. (ohne US-Zoll) Russland-Geschäft wird dekonsolidiert Begrenzte finanz. Auswirkungen von Russland auf Ergebnis 2026 Russische Assets im Wert von 1,6 Mrd Fr. werden aus Bilanz entfernt Belastung von 1,4 Mrd Fr. im Russlandgeschäft für Währungsumrechnung Verkauf des VMS-Geschäfts für 1 Mrd USD vereinbart Auf Kurs für mittelfristiges Ziel eines anhaltenden RIG von über 2% Starkes Wachstum in Emer. Markets, zunehmende Dynamik Industrieländer "Gute Fortschritte" bei Umsetzung der Strategie Marktbedingungen in China bleiben herausfordernd VMS-Transaktion sollte bis H1 2027 abgeschlossen sein DE-Markt bleibt herausfordernd, verbesserte sich jedoch auf Q-Basis Nespresso-Entwicklung von Nordamerika angeführt Weltweite Marktanteilgewinne bei Wasser, starker Beitrag int. Marken vorbörsliche Indikation +1,6% - Novartis erhält EU-Zulassung für Cosentyx bei PMR vorbörsliche Indikation -0,5% - Roche 9 Mte: Umsatz 46'493 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46'117 Mio) Umsatz Pharma 36'212 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35'863 Mio) Umsatz Diagnostics 10'281 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'259 Mio) Umsatzrosion durch Biosimilars von 355 Mio Fr Q3: Umsatz 16'129 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'758 Mio) Umsatz Pharma 12'583 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'239 Mio) Umsatz Diagnostics 3546 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3524 Mio) Umsatz Ocrevus 1847 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1835 Mio) Umsatz Herceptin 233 Mio Fr. (Q2: 228 Mio; Q1: 234 Mio) Umsatz Hemlibra 1258 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1211 Mio) Umsatz Tecentriq 911 Mio Fr. (AWP-Konsens: 930 Mio) Umsatz Evrysdi 502 Mio Fr. (Q2: 504 Mio; Q1: 464 Mio) Umsatz Avastin 225 Mio Fr. (Q2: 190 Mio; Q1: 224 Mio) Umsatz Mabthera/Rituxan 310 Mio Fr. (Q4: 318 Mio; Q3: 303 Mio) Umsatz Xolair 848 Mio Fr. (AWP-Konsens: 913 Mio) Umsatz Perjeta 651 Mio Fr. (AWP-Konsens: 649 Mio) Umsatz Vabysmo 1137 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1109 Mio) Umsatz Phesgo 746 Mio Fr. (AWP-Konsens: 720 Mio) 2026: Ausblick bestätigt Umsatzwachstum weiter im mittleren einstelligen %-Bereich erw. Kerngewinnplus weiter im hohen einstelligen Prozentbereich erw. Umsatzerosion durch Biosimilars weiter bei rund 0,6 Mrd Fr. erw 2026 FX-Effekt: Umsatz neu -3% (zuvor -4%); Kerngewinn -5% (-6%) erw. Christophe Weber für Verwaltungsrat zur Wahl 2027 vorgeschlagen vorbörsliche Indikation +0,6% - Galderma 9 Mte: Umsatz 4765 Mio USD (AWP-Konsens: 4688 Mio) Umsatz Ästhetikspritzen 2174 Mio USD (AWP-Konsens: 2143 Mio) Umsatz Derma. Hautpflege 1244 Mio USD (AWP-Konsens: 1234 Mio) Umsatz Therap. Derma. 1347 Mio USD (AWP-Konsens: 1307 Mio) Q3: Umsatz 1632 Mio USD (AWP-Konsens: 1554 Mio) Umsatz Ästhetikspritzen 736 Mio USD (AWP-Konsens: 706 Mio) Umsatz Derma. Hautpflege 396 Mio USD (AWP-Konsens: 386 Mio) Umsatz Therap. Derma. 499 Mio USD (AWP-Konsens: 463 Mio) Nemluvio Umsatz 302 Mio USD (Q2: 248 Mio; Q1: 185 Mio) 2026: Ausblick für Umsatzwachstum erneut erhöht Umsatz neu +22,5-23,5% erwartet (zuvor +19-21%) EBITDA-Marge weiter bei etwa 26% erwartet Abschluss der ZO Skin Health-Übernahme im Q4 2026 oder Anfang 2027 vorbörsliche Indikation +2,9% - Kühne+Nagel Q3: Umsatz 7386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6698 Mio) Rohertrag 2388 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2281 Mio) EBIT 435 Mio Fr. (AWP-Konsens: 412 Mio) Reinergebnis 316 Mio Fr. (VJ 206 Mio) Konversionsrate 18,2% (AWP-Konsens: 17,2%) Wachstum Seefracht in LW 20% Wachstum Luftfracht in LW 37% Sämtliche Geschäftsbereiche haben zum Erfolg beigetragen 2026: EBIT-Ziel erhöht auf 1,5 - 1,6 Mrd Fr. (bish.: 1,35-1,55) Sparprogramm bringt Einsparungen von über 150 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +1,3% - Schindler 9 Mte: Umsatz 8162 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8123 Mio) Auftragseingang 8735 Mio Fr. (AWP-Konsens: 8558 Mio) EBIT 1102 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1078 Mio) EBIT adj. 1129 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1111 Mio) EBIT-Marge adj. 13,8% (AWP-Konsens: 13,7%) (KORREKTUR) Reinergebnis 852 Mio Fr. (AWP-Konsens: 834 Mio) 2026: Neu rund 13,5 Prozent EBIT-Marge erwartet (bisher rund 13,0%) Weiter niedrig. bis mittleres 1-st. Umsatzwachstum in LW erw. vorbörsliche Indikation +1,4% - Bioversys zeigt neue Daten zu BV100 Phase 2 an IDWeek 2026 - Bystronic 9 Mte: Umsatz 481,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 474,3 Mio) Auftragseingang 527,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 514,1 Mio) 2026: Weiter Nettoumsatz über VJ, Profitabilität tiefer erwartet Für Q4 positives EBIT erwartet Marktbedingungen im Q3 in Europa, USA stabilisiert - Ems-Chemie 9 Mte: Umsatz 1509 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1501 Mio) Umsatz Polymere 1366 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1360 Mio) Umsatz Spezialchemie 143 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141 Mio) 2026: Umsatz neu auf Vorjahr prognostiziert (alt: Leicht darunter) EBIT unverändert leicht über Vorjahr prognostiziert Rohstoffe wurden mit Verkaufspreiserhöhungen kompensiert Absatzflaute in China zeigt noch keine Anzeichen einer Erholung Wachstum mit hochmargigen Neugeschäften in allen Regionen vorbörsliche Indikation -0,8% - Galenica 9 Mte: Umsatz 3172 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3218 Mio) Umsatz Logistics & IT 2498 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2540 Mio) Umsatz Products & Care 1446,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1451 Mio) Umsatz Corp. & Elim. -772,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: -773 Mio) 2026: weiterhin Umsatzwachstum zwischen 5% bis 7% erw. weiterhin EBIT +6% bis +8% erwartet Dividende mindestens auf Vorjahresniveau vorbörsliche Indikation -1,6% - Landis+Gyr hat im laufenden Programm bislang 513'860 Aktien zurückgekauft - Molecular Partners macht MP0730 zum Kandidaten in Radiotherapeutika-Pipeline plant First-in-Human-Studie zu Mp0730 für H2 2027 - Montana Aerospace entwickelt neue Flugzeug-Heckstruktur für Airbus - Newron: schliesst Patientenrekrutierung für Phase-3-Studie Enigma-TRS 1 ab erwartet Topline-Daten aus Enigma-TRS 1 für Q1 2027 - Vaiant: Kathrin Wehrli wird neue CEO vorbörsliche Indikation -1,5% PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - USA: Destillatebestände +1,7 Mio Barrel (Prog -1,2) gg Vorwoche auf 104,3 Benzinbestände -3,0 Mio Barrel (Prog -0,3) gg Vorwoche auf 205,3 Rohölbestände -3,1 Mio Barrel (Prog -0,3) gg Vorwoche auf 412,5 DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9230 (Vorabend*: 0,9262) - USD/CHF: 0,8208 (Vorabend*: 0,8253) - EUR/USD: 1,1245 (Vorabend*: 1,1223) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,51% auf 14'552 Punkte - SMIM (Vortag): +0,74% auf 3'163 Punkte - SPI (Vortag): +0,55% auf 20'511 Punkte - DAX (Vortag): +1,35% auf 25'645 Punkte - CAC 40 (Vortag): +1,06% auf 7'922 Punkte

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