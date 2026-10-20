Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet. Die Vorgaben sind negativ. Die Wall Street ging unter dem Stand zu Europaschluss aus dem Handel, und auch in Asien gab es breite Verluste. Die wachsende Zahl an Krisenherden bereitet Anlegern immer mehr Kopfzerbrechen, heisst es bei Händlern. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,24% auf 14'335 Punkte - Dow Jones: -0,07% auf 51'966 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,11% auf 26'431 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,35% auf 64'037 Punkte - Rohöl Brent: +0,43% auf 110,03 USD - Rohöl WTI: -4,75% auf 98,74 USD - Gold: -0,23% auf 4131,54 USD pro Unze - Bitcoin: 81'794 USD (-1,21% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB Q3: Auftragseingang 12'055 Mio USD (AWP-Konsens: 11'358 Mio) Umsatz 9701 Mio USD (AWP-Konsens: 9791 Mio) Operativer EBITA 2026 Mio USD (AWP-Konsens: 2002 Mio) Operative EBITA-Marge 20,8% (AWP-Konsens: 20,5%) Reinergebnis 1181 Mio USD (VJ 1208 Mio) Q4: Umsatzplus auf Niveau von Q3 erwartet Leichter Rückgang bei operativer EBITA-Marge gg Q3 erwartet 2026: Umsatzplus im unteren "Teens"-Bereich erw. Operative EBITA-Marge mind. +270 BP über VJ (19,0%) erwartet Segment Rechenzentren stach mit einem 3-stell.Plus besonders hervor Derzeit starkes Marktumfeld erfordert konsequenten Fokus und Disziplin Investitionen auf rd. 1 Mrd USD erhöht - kein weiterer Anstieg erw. Gehen bei Investitionen gezielt vor M&A-Aktivitäten tragen Früchte - ABB gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric übernimmt 51-Prozent-Mehrheit an neuem JV für 495 Mio USD Mit Mitsubishi-Transakt. Marktführer im Niederspannungsbereich in Japan Mitsubishi-Transaktion öffnet Tür zur Region Südostasien vorbörsliche Indikation -0,1% - Comet Q3: Umsatz 155,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,8 Mio) Auftragseingang 275,6 Mio Fr. (VJ: 102,1 Mio) Book-to-bill von 1,77 2026: Prognose angehoben Nettoumsatz neu von 570-590 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge neu von 17,0-19,0% prognostiziert Kräftiger Aufschwung in Halbleiterindustrie bei Comet angekommen Für starken Start ins Jahr 2027 hervorragnend positioniert vorbörsliche Indikation +4,6% - Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 811,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 792 Mio) Umsatz 734 Mio Fr. (AWP-Konsens: 701 Mio) 2026: Bestätigt mind. 10% Wachstum, EBIT-Marge 10,5-12,0% vorbörsliche Indikation +0,8% - Peach Property: CEO Gerald Klinck verlässt Unternehmen zum Jahresende Michael Zahn übernimmt Rolle als exekutiver VR-Präsident Rita Sprenger wird per 1. November Chief Financial Officer CEO-Abgang "auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen" - Basilea präsentiert neue Daten zu Fosmanogepix, Isavuconazol und Ceftobiprole - Bioversys: Bv100 zeigt mildes Wechselwirkungsprofil laut neuer Studie - Implenia: Wincasa erhält Aufträge in Immobilienbewirtschaftung/Projektleitung PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BAZG: Exporte September zum VM nominal +1,5%, real -0,1% (saisonbereinigt) - BAZG: Handelsbilanzüberschuss September 1,35 Mrd Fr. (saisonbereinigt) - BAZG: Importe September zum VM nominal +24,9%, real +7,0% (saisonbereinigt) - FH: Uhrenexporte September unbereinigt 2,23 Mrd. Fr. (nom. +11,7% gg VJ) Ausland: - DE: Erzeugerpreise September +1,9% gg Vormonat (Prognose +1,6) Erzeugerpreise September +6,7% gg Vorjahr (Prognose +6,3) - GB: Arbeitslosenquote August 4,7% (Prognose 4,9) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9269 (Vorabend*: 0,9267) - USD/CHF: 0,8253 (Vorabend*: 0,8265) - EUR/USD: 1,1230 (Vorabend*: 1,1211) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -0,16% auf 14'369 Punkte - SMIM (Vortag): +0,30% auf 3'142 Punkte - SPI (Vortag): -0,09% auf 20'271 Punkte - DAX (Vortag): -1,18% auf 25'320 Punkte - CAC 40 (Vortag): -1,11% auf 7'868 Punkte

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