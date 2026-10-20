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SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’966 -0.1%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9273 0.0%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’136 -0.1%  Bitcoin 67’464 -0.4%  Dollar 0.8257 -0.1%  Öl 109.6 0.0% 
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20.10.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet. Die 
Vorgaben sind negativ. Die Wall Street ging unter dem Stand zu Europaschluss aus
dem Handel, und auch in Asien gab es breite Verluste. Die wachsende Zahl an 
Krisenherden bereitet Anlegern immer mehr Kopfzerbrechen, heisst es bei 
Händlern.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,24% auf 14'335 Punkte
- Dow Jones:              -0,07% auf 51'966 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +1,11% auf 26'431 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -1,35% auf 64'037 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,43% auf 110,03 USD
- Rohöl WTI:              -4,75% auf 98,74 USD
- Gold:                   -0,23% auf 4131,54 USD pro Unze
- Bitcoin:                81'794 USD (-1,21% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB Q3: Auftragseingang 12'055 Mio USD (AWP-Konsens: 11'358 Mio)
          Umsatz 9701 Mio USD (AWP-Konsens: 9791 Mio)
          Operativer EBITA 2026 Mio USD (AWP-Konsens: 2002 Mio)
          Operative EBITA-Marge 20,8% (AWP-Konsens: 20,5%)
          Reinergebnis 1181 Mio USD (VJ 1208 Mio)
      Q4: Umsatzplus auf Niveau von Q3 erwartet
          Leichter Rückgang bei operativer EBITA-Marge gg Q3 erwartet
    2026: Umsatzplus im unteren "Teens"-Bereich erw.
          Operative EBITA-Marge mind. +270 BP über VJ (19,0%) erwartet
      Segment Rechenzentren stach mit einem 3-stell.Plus besonders hervor
      Derzeit starkes Marktumfeld erfordert konsequenten Fokus und Disziplin
      Investitionen auf rd. 1 Mrd USD erhöht - kein weiterer Anstieg erw.
      Gehen bei Investitionen gezielt vor
      M&A-Aktivitäten tragen Früchte

- ABB gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Mitsubishi Electric
       übernimmt 51-Prozent-Mehrheit an neuem JV für 495 Mio USD
       Mit Mitsubishi-Transakt. Marktführer im Niederspannungsbereich in Japan
       Mitsubishi-Transaktion öffnet Tür zur Region Südostasien
       vorbörsliche Indikation -0,1%

- Comet Q3: Umsatz 155,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149,8 Mio)
            Auftragseingang 275,6 Mio Fr. (VJ: 102,1 Mio)
            Book-to-bill von 1,77
      2026: Prognose angehoben
            Nettoumsatz neu von 570-590 Mio Fr. erwartet
            EBITDA-Marge neu von 17,0-19,0% prognostiziert
       Kräftiger Aufschwung in Halbleiterindustrie bei Comet angekommen
       Für starken Start ins Jahr 2027 hervorragnend positioniert
         vorbörsliche Indikation +4,6%

- Huber+Suhner 9 Mte: Auftragseingang 811,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 792 Mio)
                      Umsatz 734 Mio Fr. (AWP-Konsens: 701 Mio)
                2026: Bestätigt mind. 10% Wachstum, EBIT-Marge 10,5-12,0%
                vorbörsliche Indikation +0,8%

- Peach Property: CEO Gerald Klinck verlässt Unternehmen zum Jahresende
                  Michael Zahn übernimmt Rolle als exekutiver VR-Präsident
                  Rita Sprenger wird per 1. November Chief Financial Officer
                  CEO-Abgang "auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen"

- Basilea präsentiert neue Daten zu Fosmanogepix, Isavuconazol und Ceftobiprole
- Bioversys: Bv100 zeigt mildes Wechselwirkungsprofil laut neuer Studie
- Implenia: Wincasa erhält Aufträge in Immobilienbewirtschaftung/Projektleitung 

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- BAZG: Exporte September zum VM nominal +1,5%, real -0,1% (saisonbereinigt)
- BAZG: Handelsbilanzüberschuss September 1,35 Mrd Fr. (saisonbereinigt)
- BAZG: Importe September zum VM nominal +24,9%, real +7,0% (saisonbereinigt)
- FH: Uhrenexporte September unbereinigt 2,23 Mrd. Fr. (nom. +11,7% gg VJ)

Ausland:
- DE: Erzeugerpreise September +1,9% gg Vormonat (Prognose +1,6)
      Erzeugerpreise September +6,7% gg Vorjahr (Prognose +6,3)
- GB: Arbeitslosenquote August 4,7% (Prognose 4,9)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9269 (Vorabend*: 0,9267)
- USD/CHF: 0,8253 (Vorabend*: 0,8265)
- EUR/USD: 1,1230 (Vorabend*: 1,1211)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              -0,16% auf 14'369 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,30% auf 3'142 Punkte
- SPI (Vortag):              -0,09% auf 20'271 Punkte
- DAX (Vortag):              -1,18% auf 25'320 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           -1,11% auf 7'868 Punkte

awp-robot/uh/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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