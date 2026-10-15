Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Nach vier Gewinntagen in Folge zeichnet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag zunächst eine Verschnaufpause ein. In dem insgesamt volatilen Umfeld hatte der SMI zuletzt vor allem von seine defensiven Ausrichtung profitiert. Vor allem die Vorgaben der Wall Street und aus Asien könnten seine jüngsten Aufwärtsbewegung aber zunächst ausbremsen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,25% auf 14'095 Punkte - Dow Jones: -0,09% auf 51'621 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,88% auf 26'693 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -4,81% auf 64'485 Punkte - Rohöl Brent: -1,48% auf 104,49 USD - Rohöl WTI: -0,98% auf 94,16 USD - Gold: +0,70% auf 4134,47 USD pro Unze - Bitcoin: 80'942 USD (-2,94% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Galdermas präsentiert neue Daten zu Nemolizumab bei Kindern Fitch: Übernahme von Zo Skin Health ohne Einfluss auf Rating - Nestlé: Strafverfahren zu Nestlé Waters in Épinal eingestellt in Texas verklagt wegen Schwermetallen in Babynahrung - VAT Q3: Auftragseingang 696,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 525 Mio) Umsatz 376 Mio Fr. (AWP-Konsens: 379 Mio) Q4: Erwarten Umsatz von 420 bis 450 Mio Fr., Book-to-Bill-Ratio über 1 2026: Ausblick wird bestätigt - Alles über Vorjahr 2027: Umsatz deutlich über der Prognose von 1,5-1,7 Mrd Fr. erwartet Weiterhin starkes Investitionsumfeld im Halbleitermarkt erwartet vorbörsliche Indikation +0,8% - Cicor Q3: Auftragseingang 193 Mio Fr. (AWP-Konsens: 192 Mio) Umsatz 171 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181 Mio) Book-to-Bill von 1.13 Q4 dürfte mit Abstand das umsatzstärkste Quartal des Jahres werden H2: Umsatz dürfte 10 bis 25% über H1 liegen - DocMorris Q3: Umsatz 342,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 319,8 Mio) Umsatz Deutschland 326,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 305,2 Mio) Umsatz Europa 16,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,1 Mio) Umsatz Dtl. Non-Rx 218,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 216,8 Mio) Umsatz Deutschland Rx 108,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,4 Mio) Bereinigtes EBITDA von +0,6 Mio Fr. 2026: Umsatz- und EBITDA-Guidance erhöht Neu Aussenumsatzwachstum von 12,5-15% erw. (bisher 9-13%) Neu adj. EBITDA besser als -10 Mio Fr. (bisher -10 bis -17,5) Weiterhin Investitionen von unter 30 Mio Fr. erwartet vorbörsliche Indikation +5,0% - Kuros 9 Mte: EBITDA adj. 20,6 Mio USD (VJ 12,2 Mio) Umsatz 141,8 Mio USD (VJ 101,1 Mio) Flüssige Mittel 19,6 Mio USD (H1: 9,7 Mio) 2026: Ausblick erhöht - Umsatz neu +36 bis +40% erw. (zuvor mind. +35%) EBITDA-Marge neu über 14,5% erw. (zuvor etwa 14%) - Aryzta schlägt Heiner Kamps als neuen Verwaltungsratspräsidenten vor - Avolta verlängert Detailhandelsverträge an vier mexikanischen Flughäfen - DKSH erweitert Partnerschaft mit GNT für natürliche Farben in Vietnam PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - GB: Industrieproduktion August 0,8% gg Vormonat (Prognose -0,1) BIP August +0,1 gg VM (Prog -0,1) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9309 (Vorabend*: 0,9307) - USD/CHF: 0,8310 (Vorabend*: 0,8344) - EUR/USD: 1,1202 (Vorabend*: 1,1153) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +1,45% auf 14'130 Punkte - SMIM (Vortag): +0,21% auf 3'089 Punkte - SPI (Vortag): +1,17% auf 19'957 Punkte - DAX (Vortag): +0,15% auf 25'299 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,58% auf 7'873 Punkte

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