Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörlichen Indikationen auf eine leicht freundliche Sitzung zu. Davor hatten an der Wall Street Bedenken über die hohen KI-Investitionen für Kaufzurückhaltung gesorgt. Der Tageskalender gibt noch nicht viel her. Das ändert sich am Nachmittag, wenn mit JP Morgan, Wells Fargo und Goldman Sachs die ersten US-Banken ihre Q3-Zahlen vorlegen. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,06% auf 13'870 Punkte - Dow Jones: +0,38% auf 51'851 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -0,44% auf 27'246 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -1,75% auf 67'822 Punkte - Rohöl Brent: -1,07% auf 105,51 USD - Rohöl WTI: -1,24% auf 92,58 USD - Gold: +0,33% auf 4185,29 USD pro Unze - Bitcoin: 83'665 USD (-0,32% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Org. Wachstum 5,2% (H1: 3,6%) Umsatz 5891 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5783 Mio) Umsatz Riechstoffe 3150 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3060 Mio) Umsatz Aromen 2741 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2723 Mio) Q3: Org. Wachstum 8,6% (AWP-Konsens: 4,7%) Duftstoff-Segment mit org. Wachstum von 13,5% Aromen-Segment mit org. Wachstum von 3,5% Duftstoffgeschäft bleibt Wachstumstreiber Nordamerika bleibt im Aromengeschäft schwierig bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-6% und FCF >12% vorbörsliche Indikation +4,0% - Galderma: Studie zeigt bessere Hautpflege in Wechseljahren zahlt sich aus - Sika ernennt Till Leisner zum Kommunikations- und IR-Chef - Aevis: Swiss Medical Network geht Partnerschaft mit Phoenix Pharma ein Benu-Apotheken treten ins Versorgungsnetz Rete Sant'Anna ein - AMS Osram tritt OCP-Standardisierungsinitiative für Micro-Emitter-Optik bei - Burckhardt kündigt Wechsel an der Spitze der Sparte Systems Division an Andreas Brautsch geht per 1.11. 2026 - Daniel Meier folgt - Flughafen Zürich: Passagierzahl September 3,1 Mio (+2,6% gg VJ) Kommerzumsatz September 58,0 Mio Fr. (+2,2% gg VJ) - Landis+Gyr hat im lauf. Programm bislang 358'979 eigene Aktien zurückgekauft - Polypeptide: Samsung hält nach Ablauf Übernahmefrist Anteil von 87,92% Nachfrist für Angebot läuft bis 30. Oktober - Schlatter: CTO Daniel Fransson bei Unfall im Urlaub verstorben - Schweiter: Stefan Boenders folgt als CFO ab 1. November auf Urs Scheidegger - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2749 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2651 Mio) Auftragseingang Services 1060,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1055 Mio) Auftragseingang Flow 1276 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1156 Mio) Auftragseingang Chemtech 413 Mio Fr. (AWP-Konsens: 435 Mio) 2026: Bisherige Prognosen bestätigt Erwartung stärkerer zweiter Jahreshälfte hat sich bestätigt vorbörsliche Indikation +1,9% PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Konsumentenpreise HVPI Sept 3,3% gg VJ (Prog 3,3) - 2. Schätzung Konsumentenpreise HVPI Sept 0,6% gg VM (Prog 0,6) - 2. Schätzung Konsumentenpreise Sept 3,3% gg VJ (Prog 3,3) - 2. Schätzung DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9312 (Vorabend*: 0,9314) - USD/CHF: 0,8333 (Vorabend*: 0,8348) - EUR/USD: 1,1175 (Vorabend*: 1,1156) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,66% auf 13'878 Punkte - SMIM (Vortag): +0,21% auf 3'072 Punkte - SPI (Vortag): +0,56% auf 19'652 Punkte - DAX (Vortag): +0,76% auf 25'278 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,38% auf 7'833 Punkte

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