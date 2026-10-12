Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen eine festere Eröffnung ab. Damit könnte der Leitindex SMI an die starke Perfromance vom Freitag mit einem Antieg von über 1 Prozent anknüpfen, gestützt auch von einer leichten Entspannung an den Anleihenmärkten. Der Montag präsentiert sich nachrichtenmässg zwar noch ziemlich dünn, in der laufenden Woche geht es aber mit der Berichterstattung zum dritten Quartal los. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,38% auf 13'840 Punkte - Dow Jones: +0,83% auf 51'655 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp: +0,64% auf 27'366 Punkte (Freitag) - Nikkei 225: geschlossen wegen Feiertag - Rohöl Brent: +0,02% auf 104,74 USD - Rohöl WTI: -0,40% auf 91,48 USD - Gold: -0,25% auf 4183,94 USD pro Unze - Bitcoin: 83'924 USD (+1,65% seit Freitagmorgen) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert Phase-III-Jahresdaten für Augenmittel Vamikibart - FDA akzeptiert Zulassungsantrag für Vamikibart; Entscheid bis Juli 27 - Centiel: Prognose für 2026 wurde revidiert 2026: Umstz nun bei 55 Mio erw. (alt: 65 Mio) EBIT-Marge im hohen 10%-Bereich erw. (alt: >20%) erhält UL-Zertifizierung und Auftrag im Wert von 51 Mio USD - EvoNext Holdings und Ascend Sport unterzeichnen Fusions-Vereinbarung Transaktion soll im Q4 2026 abgeschlossen sein - Idorsia präsentiert neue Precision-Daten zu Aprocitentan bei AHA 2026 Aprocitentan senkt Blutdruck bei Adipositas und CKM - Lastminute ernennt Ludovic Boisseau zum neuen CFO ab 16.11.26 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9306 (Freitagabend*: 0,9295) - USD/CHF: 0,8305 (Freitagabend*: 0,8298) - EUR/USD: 1,1206 (Freitagabend*: 1,1202) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Freitag): +1,10% auf 13'787 Punkte - SMIM (Freitag): +1,05% auf 3'066 Punkte - SPI (Freitag): +1,06% auf 19'543 Punkte - DAX (Freitag): +1,13% auf 25'087 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,95% auf 7'803 Punkte

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