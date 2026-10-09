Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt könnte es zum Wochenschluss nach den deutlichen Vortagesverlusten zu einer kräftigen Gegenbewegung kommen. Das lassen zumindest die vorbörslichen Indikationen erwarten. Insgesamt bleibt die Lage an den Finanzmärkten aber angespannt und die Volatilität erhöht. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,87% auf 13'755 Punkte - Dow Jones: +0,10% auf 51'232 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: -1,25% auf 27'193 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: unverändert auf 69'039 Punkte - Rohöl Brent: -0,84% auf 103,40 USD - Rohöl WTI: -0,75% auf 90,80 USD - Gold: +1,41% auf 4193,04 USD pro Unze - Bitcoin: 82'525 USD (-0,14% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé verdoppelt Investitionen in Mexiko auf zwei Milliarden Dollar - Partners Group: Neue Kreditstrategie für institutionelle und private Anleger vorbörsliche Indikation +0,7% - Roche: erhält Zulassung für Tecentriq bei Darmkrebsart in den USA vorbörsliche Indikation +0,9% - Sika übernimmt Azpects in Grossbritannien - Idorsia präsentiert Phase-2-Daten zu Daridorexant bei Kindern an Kongress - SGKB-CEO setzt weiter auf physische Filialen (FuW) - Wiseqey bringt Quantisimo durch Fusion an die Nasdaq PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 (Vorabend*: 0,9321) - USD/CHF: 0,8313 (Vorabend*: 0,8315) - EUR/USD: 1,1225 (Vorabend*: 1,1210) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): -1,24% auf 13'637 Punkte - SMIM (Vortag): -0,56% auf 3'034 Punkte - SPI (Vortag): -1,11% auf 19'338 Punkte - DAX (Vortag): -1,18% auf 24'807 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,51% auf 7'730 Punkte

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