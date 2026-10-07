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SMI 13’780 -0.1%  SPI 19’532 -0.2%  Dow 51’521 0.5%  DAX 25’218 -0.9%  Euro 0.9333 -0.3%  EStoxx50 6’212 -1.0%  Gold 4’134 -0.7%  Bitcoin 70’101 -1.6%  Dollar 0.8327 0.1%  Öl 101.3 0.7% 
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07.10.2026 08:42:36

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag: 

STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine 
tiefere Eröffnung zu. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen scheint dem 
Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf etwas auszugehen. Nach der 
leichten Entspannung des Vortages hätten die weiterhin bestehenden Risiken über 
Nacht die Zinsen für Staatsanleihen ebenso wie die Ölpreise wieder nach oben 
getrieben, heisst es in einer Markteinschätzung von Swissquote.

 
VORGABEN (08.40 Uhr)
- SMI vorbörslich bei JB: -0,54% auf 13'715 Punkte
- Dow Jones:              +0,49% auf 51'521 Punkte (Vortag)
- Nasdaq Comp:            +0,45% auf 27'600 Punkte (Vortag)
- Nikkei 225:             -0,74% auf 70'163 Punkte

- Rohöl Brent:            +0,72% auf 101,30 USD
- Rohöl WTI:              +0,61% auf 89,99 USD
- Gold:                   -0,76% auf 4132,73 USD pro Unze
- Bitcoin:                84'287 USD (-1,21% in den letzten 24h)

 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo
- UBS-Chef Ermotti: Müssen in den USA vertreten sein (CNBC)

- Avolta erhält 20-jährigen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma
- DKSH weitet Geschäft mit Inhaltsstoffen auf Tierpflegemarkt aus 

  GF schlägt Ton Büchner an der GV 2027 als neuen VR-Präsidenten vor
     Yves Serra tritt 2027 nach Erreichen der Altersgrenze ab

- Montana Aero bestätigt Guidance für 2026 und 2027 
    2026: Nettoumsatz weiter über 1,0 Mrd EUR erwartet
          Bereinigter EBITDA weiter über 185 Mio EUR erw.
    2027: Nettoumsatz über 1,1 Mrd EUR, EBITDA über 210 Mio EUR erw.

 
PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
Schweiz:
- 

Ausland:
- DE: Gesamtproduktion August 2,3 % gg Vorjahr (Prognose 0,7)

 
DEVISEN (08.40 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9349 (Vorabend*: 0,9361)
- USD/CHF: 0,8328 (Vorabend*: 0,8312)
- EUR/USD: 1,1226 (Vorabend*: 1,1262)
*21.00 Uhr

 
INDIZES VORTAG
- SMI (Vortag):              +0,62% auf 13'789 Punkte
- SMIM (Vortag):             +0,16% auf 3'067 Punkte
- SPI (Vortag):              +0,54% auf 19'562 Punkte
- DAX (Vortag):              +0,77% auf 25'449 Punkte
- CAC 40 (Vortag):           +0,40% auf 7'865 Punkte

awp-robot/uh/jb

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’329.21 19.44 SFBR9U
Short 14’627.29 13.70 S1B74U
Short 15’154.10 8.93 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’779.73 07.10.2026 09:36:38
Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.64 BSUR4U
Long 12’359.38 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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