|
07.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt steuert gemäss den vorbörslichen Kursen auf eine tiefere Eröffnung zu. Nach drei Tagen mit steigenden Kursen scheint dem Leitindex SMI zumindest für den Moment der Schnauf etwas auszugehen. Nach der leichten Entspannung des Vortages hätten die weiterhin bestehenden Risiken über Nacht die Zinsen für Staatsanleihen ebenso wie die Ölpreise wieder nach oben getrieben, heisst es in einer Markteinschätzung von Swissquote. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: -0,54% auf 13'715 Punkte - Dow Jones: +0,49% auf 51'521 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +0,45% auf 27'600 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: -0,74% auf 70'163 Punkte - Rohöl Brent: +0,72% auf 101,30 USD - Rohöl WTI: +0,61% auf 89,99 USD - Gold: -0,76% auf 4132,73 USD pro Unze - Bitcoin: 84'287 USD (-1,21% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche liefert Laborausrüstung für Ebola-Tests in den Kongo - UBS-Chef Ermotti: Müssen in den USA vertreten sein (CNBC) - Avolta erhält 20-jährigen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma - DKSH weitet Geschäft mit Inhaltsstoffen auf Tierpflegemarkt aus GF schlägt Ton Büchner an der GV 2027 als neuen VR-Präsidenten vor Yves Serra tritt 2027 nach Erreichen der Altersgrenze ab - Montana Aero bestätigt Guidance für 2026 und 2027 2026: Nettoumsatz weiter über 1,0 Mrd EUR erwartet Bereinigter EBITDA weiter über 185 Mio EUR erw. 2027: Nettoumsatz über 1,1 Mrd EUR, EBITDA über 210 Mio EUR erw. PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - DE: Gesamtproduktion August 2,3 % gg Vorjahr (Prognose 0,7) DEVISEN (08.40 Uhr) - EUR/CHF: 0,9349 (Vorabend*: 0,9361) - USD/CHF: 0,8328 (Vorabend*: 0,8312) - EUR/USD: 1,1226 (Vorabend*: 1,1262) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,62% auf 13'789 Punkte - SMIM (Vortag): +0,16% auf 3'067 Punkte - SPI (Vortag): +0,54% auf 19'562 Punkte - DAX (Vortag): +0,77% auf 25'449 Punkte - CAC 40 (Vortag): +0,40% auf 7'865 Punkte
awp-robot/uh/jb
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.