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06.10.2026 08:42:36
Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seine zuletzt freundliche Tendenz am Dienstag fortsetzen. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin. Auch die Vorgaben sprechen für einen festeren Start. VORGABEN (08.40 Uhr) - SMI vorbörslich bei JB: +0,34% auf 13'750 Punkte - Dow Jones: +0,18% auf 51'268 Punkte (Vortag) - Nasdaq Comp: +1,05% auf 27'477 Punkte (Vortag) - Nikkei 225: +1,18% auf 70'774 Punkte - Rohöl Brent: -0,45% auf 99,85 USD - Rohöl WTI: -0,66% auf 88,84 USD - Gold: -0,20% auf 4131,59 USD pro Unze - Bitcoin: 85'309 USD (-0,59% in den letzten 24h) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär nominiert Caroline Kuhnert und Elaine Arden für den Verwaltungsrat - EEII setzt geplantes Reverse-Takeover-Transaktion mit Jubin Frères aus VRP Christian Lüscher scheidet per sofort aus dem VR aus - Idorsia mit positiven Daten zu Aprocitentan bei Adipositas und CKM-Syndrom - Implenica-Tochter Wincasa übernimmt Arealmanagement von Berner Wankdorfcity 3 - Stadler Rail: Präsentiert erste batterieelektrische FLIRT-Züge an Messe - Wiseqey-Tochter Wisesat.Space erhält Kapitalerhöhung über 10 Mio PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: Ausland: - DE: Auftragseingang Industrie August 2,7% gg Vorjahr (Prognose 13,1) Auftragseingang Industrie August -10,6% gg Vormonat (Prognose -1,0) DEVISEN (07.46 Uhr) - EUR/CHF: 0,9327 (Vorabend*: 0,9317) - USD/CHF: 0,8316 (Vorabend*: 0,8308) - EUR/USD: 1,1215 (Vorabend*: 1,1215) *21.00 Uhr INDIZES VORTAG - SMI (Vortag): +0,31% auf 13'704 Punkte - SMIM (Vortag): +0,36% auf 3'063 Punkte - SPI (Vortag): +0,31% auf 19'457 Punkte - DAX (Vortag): +0,09% auf 25'254 Punkte - CAC 40 (Vortag): -0,80% auf 7'834 Punkte
uh/awp-robot/to/ls
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